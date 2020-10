Kia Stonic 2021 rẻ hơn Seltos cả trăm triệu có về Việt Nam?

Sau chiến dịch "úp mở" dài hơi, cuối cùng thì Kia cũng chính thức công bố thông tin chính thức của mẫu SUV đô thị Kia Stonic 2021 mới tại thị trường Philippines. Trước Stonic, hãng Kia cũng đã bày bán một mẫu SUV cỡ B khác là Seltos ở thị trường Philippines. Có vẻ như Kia Seltos vẫn là chưa đủ với khách hàng yêu thích SUV cỡ B ở thị trường này. So với người anh em Seltos, Kia Stonic giá rẻ vốn ra đời trước khi mẫu xe này trình làng tại châu Âu vào hồi năm 2017. Tại thị trường Philippines, Kia Stonic 2021 được chia thành 3 phiên bản, bao gồm LX MT, LX AT và EX AT. Giá xe Kia Stonic 2021 tại đây sẽ dao động từ 735.000 Peso (khoảng 353 triệu đồng) cho bản LX MT, 835.000 Peso (401 triệu đồng) cho bản LX AT đến 925.000 Peso (444 triệu đồng) cho bản EX AT. Như vậy, giá xe Kia Stonic 2021 rẻ hơn đáng kể so với người anh em Seltos dao động từ 1,098 - 1,498 triệu Peso (khoảng 527 - 719 triệu đồng) tại Philippines. Nguyên nhân là do Kia Stonic 2021 dành cho thị trường Philippines vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Vì muốn tận dụng Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Đông Nam Á (C-AFTA) để hạ giá xe nên hãng Kia mới không bán Stonic sản xuất tại Hàn Quốc ở thị trường Philippines. Không chỉ rẻ hơn, Kia Stonic 2021 còn sở hữu kích thước nhỏ hơn đáng kể so với Seltos. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này có chiều dài 4.100 mm, chiều rộng 1.735 mm, chiều cao 1.533 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.570 mm. Những con số tương ứng của Kia Seltos là 4.375 mm, 1.800 mm, 1.600 mm và 2.630 mm. Ngoài ra, Kia Stonic 2021 còn có chiều cao gầm 185 mm, bán kính vòng quay tối tiểu là 5,5 m và trọng lượng từ 1.074 - 1.117 kg, tùy phiên bản. Bên ngoài, Kia Stonic 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng, cụm đèn pha Halogen, cản trước/sau thể thao, cụm đèn hậu LED ôm lấy hai góc đuôi xe và bộ vành hợp kim 16 inch tiêu chuẩn, đi với lốp 195/60/R16. Từ bản LX, xe sẽ có thêm đèn sương mù trước hình mũi tên, hướng vào trung tâm đầu xe. Trong khi đó, chỉ ở bản EX cao cấp nhất, xe mới có dải đèn LED định vị ban ngày tiêu chuẩn. Bước vào bên trong Kia Stonic 2021, người lái được chào đón bằng không gian nội thất bọc nỉ màu đen. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto. Tiếp đến là màn hình đa thông tin 3,5 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống âm thanh 6 loa, phím chỉnh âm lượng trên vô lăng và ghế sau gập 60:40. Với những ai muốn mua xe có ghế lái chỉnh chiều cao, điều hòa tự động và nút bấm khởi động máy thì phải mua bản EX cao cấp nhất. Dù ở phiên bản nào thì Kia Stonic 2021 tại thị trường Philippines cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm nếu đi với hộp số tự động 6 cấp. Ở bản số sàn 5 cấp, Kia Stonic 2021 chỉ có công suất tối đa 95 mã lực. Về an toàn, Kia Stonic 2021 bản LX chỉ được trang bị phanh đĩa ở 2 bánh trước trong khi 2 bánh sau dùng phanh tang trống. Chỉ có bản EX mới có phanh đĩa ở cả 4 bánh. Thêm vào đó là các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, 2 túi khí và camera lùi. Chỉ bản EX cao cấp nhất mới có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe phía sau và hệ thống chống trộm. Khi mua Kia Stonic 2021, khách hàng Philippines có thể chọn phiên bản sơn 1 màu như trắng, xanh dương và đỏ. Bên cạnh đó là các màu sơn phối 2 màu như trắng - nóc đen, cam - nóc đen và vàng - nóc đen. Sau Philippines, Kia Stonic 2021 sẽ tiếp tục được bày bán ở một thị trường Đông Nam Á nữa là Indonesia. Hiện chưa rõ Kia Stonic 2021 có được đưa về Việt Nam hay không Video: Giới thiệu Kia Stonic 2021 mới.

