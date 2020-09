Kia Stonic 2021 giá rẻ sắp chào sân Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Tại các đất nước đang phát triển nói chung và Philippines nói riêng, xu hướng xe hơi nhỏ gọn đang ngày một tăng, những chiếc xe này luôn được ưa chuộng và có doanh số cao, vì vậy, các nhà sản xuất ô tô cũng rất chú ý đến phân khúc xe bình dân này và Kia Stonic 2021 mới là một ví dụ. Nhỏ hơn Seltos, Kia Stonic 2021 giá rẻ chia sẻ nhiều điểm chung với Kia Soluto, chiếc crossover mới của Kia mang trên mình thiết kế cơ bắp, khỏe khoắn từng nhận được nhiều giải thương quốc tế về thiết kế như của Red Dot và iF Design. Tại Philippines, xe có ba phiên bản là LX MT, LX AT và EX AT, tương ứng với ba mức giá 735.000 Peso (khoảng 353 triệu đồng), 835.000 Peso (khoảng 401 triệu đồng) và 925.000 Peso (khoảng 444 triệu triệu đồng). Đặc biệt, các khách hàng đặt cọc trước (từ bây giờ đến 15/10/2020) còn được hưởng mức ưu đãi giảm thêm 60.000 Peso (khoảng 28,6 triệu triệu đồng). Xe sẽ chính thức ra mắt Philippines vào tháng 10 năm nay.Giá xe Kia Stonic mới tại Philippines vô cùng hấp dẫn, một phần lý do là vì xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc thay vì Hàn Quốc. Vậy nên, Stonic chắc chắn là môt lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người đang tìm kiếm một chiếc xe chạy trong thành phố và có gúa cả phải chăng. Kia Stonic 2021 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.140 x 1.760 x 1.520mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Phiên bản Philippines được trang bị đèn pha projector, đèn sương mù, bánh xe hợp kim 16 inch và camera lùi tiêu chuẩn. Đèn halogen sẽ được cung cấp cho bản LX AT trong khi bản EX hàng đầu có đèn LED theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, Stonic EX AT còn có sơn ngoại thất tông kép, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động và hệ thống cân bằng điện tử. Tất cả Kia Stonic tại Philippines đều sử dụng động cơ xăng Gamma 1.4L 4 xi-lanh mượn từ Soluto, cho công suất 94 mã lực, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Tạm thời, Kia chưa công bố kế hoạch ra mắt Stonic ở quốc gia Đông Nam Á tiếp theo sau Philippines, Việt Nam cũng không loại trừ khả năng sẽ sớm được giới thiệu Stonic mới. Tại thị trường Philippines, Kia Stonic sẽ trực tiếp "đối đầu" với những cái tên như Nissan Juke, Ford EcoSport và Suzuki Vitara. Video: Chi tiết Kia Stonic 2021 giá rẻ sắp chào sân Đông Nam Á.

