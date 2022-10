Kia Sorento HEV 2023 "lộ hàng" tại Việt Nam, có gì đấu Hyundai SantaFe?

Vào hồi tháng 10 năm ngoái, trong sự kiện giới thiệu Kia Carnival thế hệ mới, đại diện THACO đã hé lộ kế hoạch ra mắt phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của dòng xe Kia Sorento tại Việt Nam trong năm 2022. Tuy nhiên, có vẻ như THACO đã thay đổi kế hoạch vì mẫu xe sắp ra mắt Việt Nam lại là Sorento phiên bản Hybrid (HEV). Thông tin này đã phần nào được xác nhận qua giấy chứng nhận chất lượng xe SUV Kia Sorento HEV 2023 đăng trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua đó, có thể thấy Kia Sorento HEV 2023 ở Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là dẫn động 1 cầu (4x2) và 2 cầu (4x4). Đồng thời, xe sẽ được THACO lắp ráp tại Việt Nam, tương tự các phiên bản dùng động cơ xăng và diesel còn lại của dòng SUV hạng trung này. Giấy chứng nhận chất lượng cũng cho biết thêm một số thông tin về động cơ của Kia Sorento HEV 2023 sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, mẫu xe này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 132,2 kW (khoảng 179 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp với mô-tơ điện 44 kW, cho công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, Kia Sorento HEV 2023 còn dùng cụm pin lithium-ion 14 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Là xe hybrid nên Kia Sorento HEV 2023 đương nhiên khá tiết kiệm xăng. Theo thông số do hãng Kia công bố, mẫu xe này chỉ tiêu thụ lượng xăng cụ thể là 6,03 lít/100 km trong đô thị, 6,72 lít/100 km ngoài đô thị và 6,36 lít/100 km kết hợp. Con số này thấp hơn đáng kể so với phiên bản dùng động cơ xăng 2.5L của Kia Sorento (10,8 lít/100 km trong đô thị, 6,3 lít/100 km ngoài đô thị và 7,9 lít/100 km kết hợp). Hiện chưa có thông tin về trang bị và giá xe Kia Sorento HEV 2023 tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe có những trang bị như đèn pha LED với tính năng hỗ trợ đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, vành hợp kim 19 inch và đèn hậu LED. Bên trong Kia Sorento HEV 2023 tại Việt Nam dự kiến sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sưởi vô lăng và ghế có tính năng sưởi/làm mát. Ngoài ra, Kia Sorento HEV 2023 tại Việt Nam dự kiến sẽ có các tính năng an toàn chủ động ADAS như hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh và hỗ trợ giữ làn đường. Giá bán của Kia Sorento HEV 2023 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Tuy nhiên, xe được dự đoán là sẽ đắt hơn các bản còn lại của dòng Kia Sorento hiện đang bán tại Việt Nam. Nếu đúng như vậy thì Kia Sorento HEV 2023 dù tiết kiệm xăng hơn cũng sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc như Hyundai SantaFe. Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc dành cho Kia Sorento HEV 2023. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, xe sẽ được giao cho khách vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Video: Giới thiệu chi tiết Kia Sorento HEV 2023.

