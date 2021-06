Kia Sonet giá rẻ dự kiến ra mắt Việt Nam trong quý III/2021

Sau hơn 1 tháng kể từ khi lần đầu tiên bị bắt gặp trên xe vận chuyển mang biển số tỉnh Quảng Nam, mới đây Kia Sonet 2021 mới tiếp tục bị chụp lại khi đang nằm trong 1 bãi đỗ xe. Ngoại thất của xe được dán kín mít nhưng lại không phải cùng một mẫu xe giống lần đầu xuất hiện mà có chi tiết khác biệt ở bộ phận la-zăng. Cụ thể, mâm hợp kim của chiếc Kia Sonet giá rẻ mới bị bắt gặp này là loại 15 inch có tạo hình khá thể thao như xe tại thị trường Ấn Độ còn la-zăng của chiếc Sonet trên xe vận tải khi trước có phần thô hơn. Điều này cho thấy Kia Sonet đang được chạy thử nghiệm đa dạng nhiều phiên bản tại Việt Nam trước khi chính thức ra mắt thị trường. Kia Sonet đang là cái tên được khá nhiều người dùng Việt quan tâm, đặc biệt khi Kia Seltos đang có hiện tượng khan hàng tại đại lý. Nguyên nhân là do thiết kế của Sonet có một số điểm khá giống với Seltos, kích thước nhỏ hơn nhưng song song với đó là một mức giá hấp dẫn hơn. Kia Sonet đang là cái tên được khá nhiều người dùng Việt quan tâm, đặc biệt khi Kia Seltos đang có hiện tượng khan hàng tại đại lý. Nguyên nhân là do thiết kế của Sonet có một số điểm khá giống với Seltos, kích thước nhỏ hơn nhưng song song với đó là một mức giá hấp dẫn hơn. Hiện tại, vẫn chưa có giá xe Kia Sonet 2021 dự kiến tại Việt Nam, nhưng nó được kì vọng sẽ có mức giá bán trong khoảng 500 – 600 triệu đồng. Đồng thời, theo thông tin từ đại lý thì rất có thể Kia Sonet sẽ được ra mắt Việt Nam ngay trong quý III tới đây, có thể là vào tháng 7/2021 nhưng cũng có thể sẽ muộn hơn. Kia Sonet thuộc phân khúc SUV đô thị nhưng lại có kích thước khá nhỏ, bé hơn các mẫu B-SUV thông thường và thâm chí chỉ nhỉnh hơn những mẫu xe hạng A một chút. Mẫu xe này được phát triển cho Ấn Độ và sau những thành công lớn tại thị trường này, Kia Sonet bắt đầu được đưa sang các quốc gia khác để đánh chiếm thị phần. Nội thất của Kia Sonet cũng có điểm giống với đàn anh Seltos, chính là ở chi tiết màn hình giải trí đặt nổi và nằm cùng khung với bảng đồng hồ sau vô lăng. Tại thị trường Indonesia, Kia Sonet có 2 tùy chọn cấu hình 5 chỗ ngồi hoặc 7 chỗ, màn hình giải trí cũng có 2 loại gồm 8 inch (bản 5 chỗ) và 10,25 inch (bản 7 chỗ) và đều có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý khác trên Kia Sonet tại Indonesia còn có tính năng làm mát cho hàng ghế trước, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 7 loa, hệ thống đèn viền trang trí nội thất đổi màu theo nhạc,… Các trang bị an toàn trên mẫu xe này nằm ở mức cơ bản, gồm phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí. Khi chào sân Indonesia vào tháng 11 năm ngoái, kích thước của Kia Sonet lại có sự thay đổi với chiều dài được kéo thêm 125 mm, khiến kích thước tổng thể của xe đạt 4.120 x 1.790 x 1.615 – 1.642 mm (D x R x C) cùng chiều dài cơ sở đạt 2.500 mm. Vậy nên, rất có thể Kia Sonet được phát triển cho Việt Nam cũng sẽ sở hữu những thông số giống với thị trường Indonesia. Về khả năng vận hành, Kia Sonet tại Indonesia được trang bị động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Hộp số có tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc vô cấp CVT 8 cấp số ảo, đi kèm hệ dẫn động 1 cầu. SUV đô thị hiện đang là phân khúc khá “nóng bỏng” tại Việt Nam. Không chỉ Kia Sonet mà còn có Toyota Raize cũng đang rục rịch “tham chiến”. Video: Kia Sonet 2021 mới sẽ gây sốt tại Việt Nam.

