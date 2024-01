Kia Sonet là "vua" SUV hạng A, doanh số gấp 4 lần Toyota Raize

Kia Sonet: 1.354 xe

Trong tháng 12 vừa qua, hãng Kia đã bán được 1.354 chiếc Sonet cho khách hàng Việt, tăng 12,4% so với tháng liền trước. Nhờ đó, Kia Sonet cỡ nhỏ tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam và bỏ xa 2 đối thủ còn lại. Cộng dồn cả năm 2023, Kia Sonet đạt doanh số 11.366 xe, tăng trưởng 20,3% so với năm 2022. Mặc dù thị trường ôtô Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế nhưng mẫu SUV hạng A này vẫn tăng trưởng dương với tỷ lệ khá cao. Với doanh số này, Kia Sonet dẫn đầu phân khúc SUV hạng A và lọt vào top 10 ô tô bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2023, đứng ở vị trí thứ 6. Ngoài ra, Sonet còn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Kia ở thị trường Việt Nam trong năm vừa qua. Sức hút của Kia Sonet bắt nguồn từ thiết kế ngoại thất hiện đại, trẻ trung, trang bị tương đối đầy đủ và giá bán hấp dẫn, dao động từ 519 - 574 triệu đồng cho 3 phiên bản. Cụ thể, mẫu xe Hàn Quốc này sở hữu đèn pha LED toàn phần Tự động bật/tắt, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây hay hệ thống âm thanh 6 loa. Động cơ của Kia Sonet là máy xăng Smartstream 1.5L với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số vô cấp thông minh Smartstream IVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Toyota Raize: 312 xe

So với đối thủ Kia Sonet, Toyota Raize tại Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn, lên đến 124,4%. Tuy nhiên, doanh số trong tháng 12/2023 của mẫu xe Nhật Bản này chỉ đạt 312 xe, bằng 1/4 của Kia Sonet. Tổng cộng, trong năm 2023, người Việt đã mua 4.546 chiếc Toyota Raize, kém khá nhiều so với đối thủ Hàn Quốc. Do đó, Toyota Raize chỉ đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc. Vào hồi đầu tháng 1/2024, hãng Toyota đã công bố giá niêm yết mới của Raize, chỉ còn 498 triệu đồng, rẻ nhất trong phân khúc SUV hạng A. Giá bán này dự kiến sẽ cải thiện doanh số của Toyota Raize trong năm nay. Tương tự Kia Sonet, Toyota Raize cũng có những ưu điểm như thương hiệu uy tín, thiết kế khỏe khoắn và năng động. Trang bị của mẫu SUV hạng A này cũng khá phong phú với hệ thống đèn LED toàn phần, vành hợp kim 17 inch thể thao, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, khởi động bằng nút bấm và hệ thống điều hòa tự động. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 4 cảm biến trước/sau và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Raize là động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp (D-CVT). Hyundai Venue: 180 xe

Hyundai Venue có khởi đầu khá tốt khi đạt doanh số 180 xe chỉ trong nửa tháng 12/2023. Nếu cứ giữ đà tăng trưởng này, mẫu xe Hàn Quốc rất có thể sẽ vượt qua cả Toyota Raize trong năm nay. Hyundai Venue tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản và giá bán từ 539 - 579 triệu đồng. Mẫu xe này mang trên mình ngoại hình như phiên bản thu nhỏ của đàn anh Palisade. Bên cạnh đó, xe còn có những trang bị như hệ thống đèn LED, vành hợp kim 16 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Hyundai Venue cũng khá đầy đủ trong phân khúc với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi, kiểm soát thân xe, kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động. Động cơ cũng là điểm nhấn của xe khi có sức mạnh vượt trội hơn 2 đối thủ kể trên. Cụ thể, xe dùng động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Đánh giá Kia Sonet tại Việt Nam sau 1 năm sử dụng.

