Kia Sonet 2024 từ 337 triệu đồng tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam

Kia Sonet 2024 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12/2023. Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, mẫu SUV hạng A này cũng đã được giới thiệu với thị trường Trung Quốc. Sau Ấn Độ và Trung Quốc, mẫu SUV hạng A này tiếp tục đặt chân đến khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Theo kế hoạch, Kia Sonet 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Philippines vào tháng 6 tới. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu Kia tại thị trường Đông Nam Á này, sau thành công của Seltos. Hiện hãng Kia chưa công bố thông số và trang bị của Sonet dành cho thị trường Philippines. Tuy nhiên, có thể thấy mẫu SUV hạng A này sở hữu ngoại hình giống với xe dành cho thị trường Trung Quốc. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Bold & Wild của Kia, Sonet sở hữu lưới tản nhiệt hẹp và cụm đèn pha hình số "7" trên đầu xe. Đèn pha được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ chòm sao. Bên dưới là cản trước mới, đi kèm ốp màu bạc bao quanh hốc gió trung tâm với thiết kế sừng bò tương tự phiên bản cũ. Khu vực bên sườn của mẫu SUV hạng A này không thay đổi về mặt thiết kế, chỉ có thêm vành la-zăng mới. Bộ vành này có đường kính 16 inch với thiết kế đa chấu, phối 2 màu, tạo cảm giác thể thao hơn. Đằng sau, mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 cũng có những chi tiết mới như cụm đèn hậu với thiết kế vắt ngang đuôi xe và lấy cảm hứng từ chòm sao. Trong khi đó, cản sau đi kèm ốp màu bạc cứng cáp giống cản trước. Ngoài ra, mẫu xe này còn được điều chỉnh nhẹ về mặt kích thước. Theo đó, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.110 x 1.790 x 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Bên trong xe, Sonet được áp dụng phong cách thiết kế nội thất tương tự các mẫu ô tô đời mới khác của thương hiệu Kia. Điểm nhấn bên trong mẫu SUV hạng A này là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Bên dưới màn hình thông tin giải trí vẫn có một số nút bấm để chỉnh các tính năng đa phương tiện và điều hòa. Tại thị trường Trung Quốc, Kia Sonet 2024 còn có những trang bị đáng chú ý khác như vô lăng bọc da, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, kết nối Bluetooth, cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, điều khiển từ xa, hệ thống định vị thời gian thực và cập nhật phần mềm qua Wifi. Không chỉ tiện nghi hơn, Kia Sonet mới còn được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước có thể phát hiện người đi bộ/xe đạp/ô tô, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ ngăn lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường Hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo người lái mất tập trung, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và cảnh báo áp suất lốp. Chưa rõ mẫu SUV hạng A này dùng động cơ nào ở thị trường Philippines. Trong khi đó, xe tại Trung Quốc được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 84,7 kW (khoảng 115 mã lực). Động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Philippines dự kiến giá xe Kia Sonet 2024 khởi điểm khoảng 770.000 Peso (tương đương 337 triệu đồng). Tại Việt Nam, Sonet hiện là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Kia. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Kia Sonet phiên bản mới cũng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Video: Kia Sonet 2024 sắp ra mắt Việt Nam trang bị những gì?

