Kia Sonet 2024 nâng cấp an toàn chủ động ADAS và phanh đĩa sau

Chẳng còn bao lâu nữa, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Kia Sonet sẽ chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ, cụ thể là vào ngày 14/12/2023 tới đây. Trước thời điểm đó, hình ảnh và một số trang bị của Kia Sonet 2024 mới đã bị rò rỉ qua catalogue sản phẩm. Trong số những trang bị mới của mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ, thu hút sự chú ý nhất là tính năng an toàn. Đúng như dự đoán từ trước đó, mẫu SUV hạng A này cuối cùng cũng đã được bổ sung các tính năng an toàn ADAS. Khác với Seltos, Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ chỉ có 8 tính năng ADAS, bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo sớm và hỗ trợ tránh va chạm cũng như cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Với những tính năng này, xe đáp ứng tiêu chuẩn lái bán tự động cấp độ 1, tương tự người anh em cùng tập đoàn Hyundai Venue. Chưa hết, Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ còn được bổ sung camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phanh đĩa phía sau. Trước đó, mẫu xe này chỉ dùng phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Không chỉ an toàn mà các tính năng tiện nghi của mẫu SUV hạng A này cũng được cải thiện. Theo thông tin rò rỉ, xe sẽ được trang bị tính năng làm mát ghế và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới. Bên cạnh đó là ghế lái chỉnh điện 4 hướng và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Tuy nhiên, thể tích khoang hành lý của xe đã giảm xuống từ 395 lít xuống còn 385 lít. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của xe được nâng cấp nhẹ với cụm đèn pha LED mới sắc sảo hơn. Cụm đèn pha này được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Cản trước và cản sau của xe cũng được làm mới theo phong cách hầm hố hơn. Trên cản trước có thêm đèn sương mù nằm ngang. Thay đổi tiếp theo của Kia Sonet 2024 là 4 bộ vành la-zăng mới với đường kính 15 inch hoặc 16 inch, tùy phiên bản. Baga nóc, ăng ten hình vây cá và cửa sổ trời một mảnh cũng được trang bị cho mẫu SUV hạng A này. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu mới với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ vẫn là 3 tùy chọn động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L là 120 mã lực và 172 Nm. Trong khi đó, động cơ diesel 1.5L còn lại cho công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ xăng 1.2L đi với hộp số sàn 5 cấp. Động cơ xăng 1.0L kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp không chân côn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Riêng động cơ diesel phối hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp không chân côn. Như vậy, Kia Sonet 2024 đã đưa bản máy dầu số sàn quay trở lại thị trường Ấn Độ. Các phiên bản số tự động của xe sẽ có hệ thống kiểm soát lực bám với 3 chế độ là Sand, Mud và Wet. Đây là mẫu SUV hạng A đầu tiên tại Ấn Độ có trang bị này. Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ sẽ có thêm màu sắc mới là xanh lục Pewter Olive tương tự người anh em Seltos. Bảy màu sắc còn lại của xe bao gồm trắng Glacier White Pearl, bạc Sparkling Silver, xám Gravity Grey, đen Aurora Black Pearl, đỏ Intense Red, xanh dương Imperial Blew và trắng Clear White. Bản cao cấp có thêm màu đỏ phối nóc đen và trắng phối nóc đen. Bản X-Line cao cấp nhất sẽ sở hữu màu sơn dành riêng là xám nhám Xclusive Matte Graphite. Tại thị trường Ấn Độ, xe sẽ có tổng cộng 7 phiên bản, bao gồm HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+, GTX+ và X-Line. Hiện giá xe Kia Sonet 2024 của mẫu SUV hạng A này chưa được công bố. Video: Hé lộ Kia Sonet 2024 nâng cấp an toàn chủ động ADAS.

