Kia Soluto được thợ Sài Gòn “lột xác” hầm hố, chỉ 100 triệu đồng

Phân khúc sedan hạng B là sự so kè giữa 2 ông vua doanh số là Toyota Vios và Hyundai Accent, tuy nhiên, tại thời điểm Kia Soluto ra mắt, mẫu xe này khiến 2 ông lớn phải e dè khi đạt doanh số hơn 1.000 xe vào cuối 2019. Bên cạnh đó, Kia Soluto giá rẻ nhất phân khúc khiến không người đắng đo lựa chọn để tìm mua xe sedan hạng B phù hợp với mình. Điểm yếu của Kia Soluto ngoài là tân binh còn có thiết kế khá hiền so với Toyota Vios và Hyundai Accent, chính vì điều đó mà nhiều chủ xe khi chọn mua Kia Soluto đã tính toán làm sao giúp ngoại hình xe lạ mắt và dữ dằn hơn so với nguyên bản. Chia sẻ về dự án này, xưởng độ xe có tiếng ở huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết chủ nhân rất chịu chơi và có tầm nhìn nên đã quyết định lột xác chiếc xe Kia Soluto từ trong ra ngoài và còn nâng cấp thêm la-zăng độ để đồng đều ngoại hình. Đầu tiên chính là việc rũ bỏ ngoại hình nhàm chán và hiền lành của xe Kia Soluto bằng bộ body kit hầm hố bao gồm toàn bộ mặt ca lăng thiết kế mới với kiểu dáng góc cạnh, lục giác và được trang trí bằng lưới tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn. Tiếp đến Kia Soluto độ khủng này chính là việc nó được thợ Sài Gòn tạo hình cho hốc gió bên hông và giữa ấn tượng với 2 bên được mở rộng tối đa, tích hợp thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày và tấm ốp mới 2 bên hông dựng đứng cũng như thêm vào đó chi tiết cánh lướt gió. Cách tạo hình cho phần mặt tiền xe Kia Soluto đã giúp mẫu sedan hạng B có thêm nhiều nét cắt cùng với đó là lưới tản nhiệt và hốc gió cỡ lớn hầm hố. Vốn được trang bị hệ thống đèn pha halogen rẻ tiền nên trong dự án độ này, chủ nhân xe Kia Soluto đã nâng cấp toàn bộ đôi mắt của xe lên LED và thay luôn dải dèn LED chiếu sáng của xe dạng 3 tầng màu đỏ. Vòng ra bên hông đuôi xe, bộ body kit mới có điểm nhấn ở các đường cắt xẻ ở nẹp sườn và ấn tượng nhất chính là dàn chân đến từ bộ mâm Project – Climax Lenso có thiết kế 10 chấu đơn được sơn màu tối cùng kẹp phanh Brembo màu xanh nhạt. Gương chiếu hậu của xe được nâng cấp thêm đèn xi-nhan LED. Đuôi xe chỉ được nâng cấp ở cản va sau, ống xả, cánh gió đuôi mới, các chi tiết còn lại được giữ nguyên bao gồm đèn hậu xe. Tiến vào bên trong khoang lái, chủ nhân chiếc xe sedan Kia Soluto này đã mạnh tay chi tiền để bọc lại da cho khoang lái sang 2 màu là trắng và xanh dương nhạt. Vô lăng của xe cũng được bọc da màu xanh dương kết hợp với cả carbon trông rất thể thao. Chủ xe được đánh giá là người có gu thời trang nên kết hợp 2 màu sắc này cho nội thất vừa tạo sự mới lạ cũng như sang hơn xe nguyên bản. Kia Soluto vốn là mẫu xe sedan hạng B và được nhận xét có ngoại hình hiền lành hơn so với các đối thủ nhưng qua bàn tay của thợ Việt, chiếc xe này trở nên lạ mắt với body kit thể thao ấn tượng, la-zăng độ, đèn pha hoàn toàn mới và nội thất lột xác với ghế ngồi màu trắng-xanh dương, vô lăng carbon và quan trọng là trần xe đầy sao. Video: tầm giá 460 triệu mua Hyundai i10 sedan hay Kia Soluto?

