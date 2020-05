Chi tiết Kia Soluto AT Luxury 2020 gần 500 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe giá rẻ Kia Soluto lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2019, đây là mẫu xe ra đời nhằm thay thế "người tiền nhiệm" Rio đã thất bại ở nước ta trước đó và bị khai tử vào tháng 2/2018. Kia Soluto ra đời nhằm hướng đến những đối tượng khách hàng mới mua xe lần đầu, tài chính hạn chế hoặc có nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Trường Hải (Thaco) hướng Kia Soluto cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B bằng việc cung cấp một mức giá rẻ nhất, thậm chí còn rẻ hơn một số mẫu xe hạng A. Chính điều đó đã giúp mẫu xe Kia Soluto mới này có doanh số tốt dù chỉ mới mở bán hơn nửa năm tại Việt Nam. Bên cạnh giá rẻ hấp dẫn, chiếc xe hạng B này vẫn còn nhiều hạn chế và bằng việc lắng nghe người tiêu dùng, Thaco đã chính thức bổ sung phiên bản mới xe Kia Soluto AT Luxury 2020 hồi tháng 4. Đây là biến thể cao cấp nhất với một số tiện nghi và công nghệ an toàn được nhà sản xuất Nhật Bản cung cấp đến khách hàng Việt giúp nâng cao trải nghiệm. Về ngoại hình, Kia Soluto Luxury 2020 không khác biệt so với bản cận kề là AT Deluxe khi vẫn sở hữu lưới tản nhiệt mũi hổ có viền mạ crom là đặc trưng của thương hiệu xe Hàn Quốc. Hệ thống đèn pha trên chiếc xe hạng B này sử dụng bóng Halogen, đèn định vị ban ngày đặt dọc và đèn sương mù tích hợp ở phần cản trước tạo điểm nhấn. Bên phần thân, chiếc ô tô mới Kia Soluto Luxury 2020 vẫn dùng bộ mâm hợp kim với kích thước 14 inch cùng bộ lốp 175/70R14. Tay nắm cửa trên Soluto vẫn khá hiện đại khi được bọc kim loại sáng màu, điểm thay đổi lớn nhất ở sườn xe là gương chiếu hậu được bổ sung tính năng chỉnh/gập điện. Tính năng này được người dùng Việt mong chờ đã lâu và nay xuất hiện kịp thời trên phiên bản cao cấp của Soluto. Kia Soluto AT Luxury 2020 có phần đuôi xe thể thao hơn so với các biến thể khác bởi nhà sản xuất đã cung cấp các tiện nghi mới. Đầu tiên là cánh hướng gió phía sau xe Kia Soluto Luxury 2020 mang đến diện mạo trẻ trung cùng khả năng giảm bớt lực cản gió khi xe di chuyển. Nút bấm mở cốp điện được bổ sung vào vị trí mở khoá cốp của phiên bản AT Deluxe. Ngoài ra, xe vẫn dùng đèn hậu cũ, camera/cảm biến lùi cũng tích hợp sẵn giúp hỗ trợ tài xế. Kia Soluto mới "bê nguyên" cụm vô-lăng và đồng hồ sau lái của bản AT Deluxe đã bán ở Việt Nam trước đó, nhưng điểm mới là tính năng điều khiển hành trình Cruise Control đã lần đầu được tích hợp trên chiếc xe hạng B này. Hệ thống giải trí của phiên bản cao cấp Soluto 2020 là màn hình AVN - 7 inch có hỗ trợ kết nối Kia Link, dàn âm thanh 6 loa và một số tính năng tiện nghi khác. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được bổ sung nút bấm khởi động Start/Stop và khả năng đề nổ từ xa dẫn đầu phân khúc. Mẫu xe này vẫn duy trì động cơ Kappa I-4 - 1.4L cho công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 132 Nm ở 4.000 vòng/phút. Động cơ trên kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Giá xe Kia Soluto AT Luxury 2020 tại Việt Nam bán ra chính hãng là 499 triệu đồng. Video: Kia Soluto 1.4 Luxury đắt ngang Hyundai Accent 1.4 AT.

