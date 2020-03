Kia Soluto bản cao cấp 2020 từ 499 triệu tại Việt Nam

Kia Soluto hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt vào tháng 9/2019 với giá rẻ nhất phân khúc thời điểm đó, khởi điểm từ 399 triệu đồng. Ngay khi ra mắt, với ưu thế về giá bán, Soluto nhanh chóng đạt được sự yêu mến của người tiêu dùng và lọt top 10 xe bán chạy hàng tháng. Mới đây, nhiều đại lý cho biết đã về phiên bản mới của Soluto với tên gọi Kia Soluto 1.4 AT Luxury 2020. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng Soluto hiện hành với một số trang bị đáng chú ý như: Cân bằng điện tử ESP, Ga tự động Cruise Control, Gương chiếu hậu chỉnh điện, Smart Key với nút đề Start/ Stop tiện ích, Khởi động xe từ xa, Mở cốp tự động và Màn hình DVD 7inch kết nối Apple Carplay, Android Auto,... Trước đó ở bản Kia Soluto AT Deluxe, xe đã sở hữu hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh - ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy... Động cơ dưới nắp ca pô chỉ có 1 tùy chọn duy nhất cho cả 3 phiên bản là loại xăng Kappa 1.4L cho công suất 94 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn 132 Nm tại vòng tua 4.000 v/p kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản. Với những nâng cấp mới, giá xe Kia Soluto 1.4 AT Luxury được báo từ 499 triệu đồng. Cao hơn 44 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất hiện giờ là Kia Soluto AT Deluxe (455 triệu đồng). Thời gian giao xe Soluto 1.4 AT Luxury được các đại lý cho biết là vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2020. Như vậy, sắp tới Kia Soluto tại Việt Nam sẽ được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản với giá bán từ 399 – 499 triệu đồng. Cụ thể như sau: Soluto MT máy xăng 1.4 số sàn 5 cấp giá từ 399 triệu đồng Soluto MT Deluxe máy xăng số sàn 5 cấp giá từ 425 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại của Kia Soluto Soluto cao cấp hơn tại Việt Nam bao gồm; AT Deluxe máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 455 triệu đồng, Soluto AT Luxury máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 499 triệu đồng. Theo nhiều chuyện gia nhận định, sự xuất hiện của Mitsubishi Attrage facelift (375 đến 460 triệu đồng) với ngoại hình mới và giá bán mới có lẽ là lý do khiến Soluto ra mắt phiên bản cao cấp AT Luxury này. Bởi nếu cạnh tranh về giá, Soluto không còn là mẫu xe giá rẻ nhất nữa. Nhưng cạnh tranh về option thì phiên bản AT Deluxe vẫn thua Attrage CVT ở nhiều trang bị. Kia Soluto được phát triển trên nền tảng của chiếc Kia K2,ra mắt lần đầu vào năm 2017 ở triển lãm ô tô Thượng Hải. Đầu năm 2019, mẫu xe này đã cập bến Đông Nam Á. Video: Những đối thủ của Kia Soluto tại Việt Nam.

Kia Soluto hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt vào tháng 9/2019 với giá rẻ nhất phân khúc thời điểm đó, khởi điểm từ 399 triệu đồng. Ngay khi ra mắt, với ưu thế về giá bán, Soluto nhanh chóng đạt được sự yêu mến của người tiêu dùng và lọt top 10 xe bán chạy hàng tháng. Mới đây, nhiều đại lý cho biết đã về phiên bản mới của Soluto với tên gọi Kia Soluto 1.4 AT Luxury 2020. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng Soluto hiện hành với một số trang bị đáng chú ý như: Cân bằng điện tử ESP, Ga tự động Cruise Control, Gương chiếu hậu chỉnh điện, Smart Key với nút đề Start/ Stop tiện ích, Khởi động xe từ xa, Mở cốp tự động và Màn hình DVD 7inch kết nối Apple Carplay, Android Auto,... Trước đó ở bản Kia Soluto AT Deluxe, xe đã sở hữu hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh - ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy... Động cơ dưới nắp ca pô chỉ có 1 tùy chọn duy nhất cho cả 3 phiên bản là loại xăng Kappa 1.4L cho công suất 94 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn 132 Nm tại vòng tua 4.000 v/p kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản. Với những nâng cấp mới, giá xe Kia Soluto 1.4 AT Luxury được báo từ 499 triệu đồng. Cao hơn 44 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất hiện giờ là Kia Soluto AT Deluxe (455 triệu đồng). Thời gian giao xe Soluto 1.4 AT Luxury được các đại lý cho biết là vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2020. Như vậy, sắp tới Kia Soluto tại Việt Nam sẽ được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản với giá bán từ 399 – 499 triệu đồng. Cụ thể như sau: Soluto MT máy xăng 1.4 số sàn 5 cấp giá từ 399 triệu đồng Soluto MT Deluxe máy xăng số sàn 5 cấp giá từ 425 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại của Kia Soluto Soluto cao cấp hơn tại Việt Nam bao gồm; AT Deluxe máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 455 triệu đồng, Soluto AT Luxury máy xăng số tự động 4 cấp giá từ 499 triệu đồng. Theo nhiều chuyện gia nhận định, sự xuất hiện của Mitsubishi Attrage facelift (375 đến 460 triệu đồng) với ngoại hình mới và giá bán mới có lẽ là lý do khiến Soluto ra mắt phiên bản cao cấp AT Luxury này. Bởi nếu cạnh tranh về giá, Soluto không còn là mẫu xe giá rẻ nhất nữa. Nhưng cạnh tranh về option thì phiên bản AT Deluxe vẫn thua Attrage CVT ở nhiều trang bị. Kia Soluto được phát triển trên nền tảng của chiếc Kia K2,ra mắt lần đầu vào năm 2017 ở triển lãm ô tô Thượng Hải. Đầu năm 2019, mẫu xe này đã cập bến Đông Nam Á. Video: Những đối thủ của Kia Soluto tại Việt Nam.