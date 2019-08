Xe giá rẻ Kia Soluto từ 390 triệu đồng rục rịch về Việt Nam

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, mẫu xe giá rẻ Kia Soluto - một cái tên hoàn toàn mới lạ với thị trường Việt - sẽ được đưa về nước ta trong thời gian tới để chia miếng bánh trong phân khúc sedan cỡ B cùng các cái tên nổi trội như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Thông tin này chưa được phía bên nhà sản xuất xác nhận nhưng nhiều tư vấn bán hàng đã bắt đầu chào bán Kia Soluto tới khách hàng Việt với mức giá dự kiến từ 390 triệu đến 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho hay, thời gian ra mắt chính thức của mẫu xe này sẽ vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Vẫn chưa rõ mẫu xe Kia Soluto 2019 về Việt Nam sẽ được phân phối theo hình thức nhập khẩu hay lắp ráp. Thế nhưng, xét theo kế hoạch phát triển của THACO cùng với mức giá dự kiến đang được các tư vấn bán hàng đưa ra, nhiều khả năng Kia Soluto cũng sẽ được lắp ráp trong nước. Về thiết kế ngoại thất, Soluto sở hữu lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, 2 bên cạnh là cụm đèn chiếu sáng trước sử dụng bóng halogen truyền thống. Đèn sương mù hình tròn được sắp đặt ở cản trước, 2 bên là 2 hốc gió hình tam giác góp phần tăng thêm một chút thể thao. Thiết kế này giống với phong cách của các người anh Kia Cerato hay Kia Optima. Nội thất bên trong của mẫu xe giá rẻ này có thiết kế nằm ở mức cơ bản với vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều chỉnh chức năng và khu vực bảng điều khiển trung tâm có sự xuất hiện của màn hình giải trí... Tại thị trường Philippines, mẫu xe này được tích hợp sẵn Apple CarPlay cũng như Android Auto và hệ thống âm thanh gồm 6 loa. Với chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm, Kia Soluto có không gian ngồi khá rộng rãi, thoải mái. Về khả năng vận hành, Kia Soluto tại Philippines chỉ có một tùy chọn động cơ duy nhất là loại máy xăng dung tích 1.4L đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, sản sinh công suất tối đa là 94 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Là mẫu xe giá rẻ, chính vì vậy các trang bị an toàn của xe chỉ cơ bản ở mức có 2 túi khí, camera lùi và cảm biến đỗ xe (ở phiên bản cao cấp nhất). Tại thị trường Philippines, giá xe Kia Soluto hiện từ 11.980 - 14.090 USD (khoảng 276 – 324 triệu đồng). Do đó, người dùng Việt hoàn toàn có thể hi vọng vào mức giá niêm yết chính thức của Kia Soluto không sai lệch nhiều so với con số dự kiến mà một số đại lý chính hãng đưa ra. Video: Điểm qua những đối thủ của Kia Soluto 2019 tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, mẫu xe giá rẻ Kia Soluto - một cái tên hoàn toàn mới lạ với thị trường Việt - sẽ được đưa về nước ta trong thời gian tới để chia miếng bánh trong phân khúc sedan cỡ B cùng các cái tên nổi trội như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Thông tin này chưa được phía bên nhà sản xuất xác nhận nhưng nhiều tư vấn bán hàng đã bắt đầu chào bán Kia Soluto tới khách hàng Việt với mức giá dự kiến từ 390 triệu đến 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho hay, thời gian ra mắt chính thức của mẫu xe này sẽ vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Vẫn chưa rõ mẫu xe Kia Soluto 2019 về Việt Nam sẽ được phân phối theo hình thức nhập khẩu hay lắp ráp. Thế nhưng, xét theo kế hoạch phát triển của THACO cùng với mức giá dự kiến đang được các tư vấn bán hàng đưa ra, nhiều khả năng Kia Soluto cũng sẽ được lắp ráp trong nước. Về thiết kế ngoại thất, Soluto sở hữu lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, 2 bên cạnh là cụm đèn chiếu sáng trước sử dụng bóng halogen truyền thống. Đèn sương mù hình tròn được sắp đặt ở cản trước, 2 bên là 2 hốc gió hình tam giác góp phần tăng thêm một chút thể thao. Thiết kế này giống với phong cách của các người anh Kia Cerato hay Kia Optima. Nội thất bên trong của mẫu xe giá rẻ này có thiết kế nằm ở mức cơ bản với vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều chỉnh chức năng và khu vực bảng điều khiển trung tâm có sự xuất hiện của màn hình giải trí... Tại thị trường Philippines, mẫu xe này được tích hợp sẵn Apple CarPlay cũng như Android Auto và hệ thống âm thanh gồm 6 loa. Với chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm, Kia Soluto có không gian ngồi khá rộng rãi, thoải mái. Về khả năng vận hành, Kia Soluto tại Philippines chỉ có một tùy chọn động cơ duy nhất là loại máy xăng dung tích 1.4L đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, sản sinh công suất tối đa là 94 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Là mẫu xe giá rẻ, chính vì vậy các trang bị an toàn của xe chỉ cơ bản ở mức có 2 túi khí, camera lùi và cảm biến đỗ xe (ở phiên bản cao cấp nhất). Tại thị trường Philippines, giá xe Kia Soluto hiện từ 11.980 - 14.090 USD (khoảng 276 – 324 triệu đồng). Do đó, người dùng Việt hoàn toàn có thể hi vọng vào mức giá niêm yết chính thức của Kia Soluto không sai lệch nhiều so với con số dự kiến mà một số đại lý chính hãng đưa ra. Video: Điểm qua những đối thủ của Kia Soluto 2019 tại Việt Nam.