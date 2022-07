Kia Seltos 2023 lộ thêm "ảnh nóng", Toyota Corolla Cross dè chừng

Kia Seltos 2023 mới sở hữu mặt trước thể thao hơn với cụm đèn pha được tinh chỉnh và dải đèn LED ban ngày kéo dài vắt ngang mặt ca lăng. Lưới tản nhiệt phía trước thiết kế mới được đặt ở vị trí thấp hơn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị đèn hậu LED nối liền và cản sau mới, đèn phản quang được đặt chung hốc với đèn lùi và tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn hơn. Trong loạt ảnh mới nhất, có 2 chiếc Kia Seltos 2023 xuất hiện, bao gồm một chiếc sơn màu xanh ngọc với nóc đen tương phản, đi kèm bộ vành hợp kim 18 inch thiết kế đa chấu và sơn phối hai màu thể thao. Chiếc SUV đô thị Kia Seltos 2023 còn lại được sơn màu xám đậm có tên Gravity Gray. Phần lớn các chi tiết ngoại thất trên chiếc xe này đều được sơn màu tối, bao gồm cả nẹp hình sừng bò bên dưới hốc gió trung tâm và vành la-zăng. Ngoài ra, thiết kế vành la-zăng của chiếc Kia Seltos 2023 này cũng khác so với chiếc còn lại. Tổng thể của chiếc này trông khỏe khoắn hơn. Di chuyển ra phía sau, đèn hậu với thiết kế bản đồ sao, nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa thay vì tách rời như trước, cản sau mới, đèn phản quang được đặt chung hốc với đèn lùi và tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn hơn. Không gian cabin phiên bản mới được nâng cấp hiện đại và sang trọng hơn. Cửa gió điều hòa trung tâm của xe được thu nhỏ và tách rời với nút bấm khởi động máy. Cần số truyền thống được loại bỏ và chuyển sang dạng núm xoay chuyển số khiến cụm điều khiển trung tâm trông gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, Kia Seltos được bổ sung bảng màu nội thất mới, công nghệ xe hơi kết nối UVO. Đặc biệt, xe được trang bị màn hình kép 10,25 inch hiện đại tương tự mẫu xe đàn anh Kia Sportage. Kia Motors cũng sẽ trang bị hệ thống 6 túi khí trên tất cả các biến thể Seltos tương tự như trên Carens mới nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn cho người dùng. Gói trang bị an toàn trên Kia Seltos 2023 được bổ sung nhiều tính năng mới. Cụ thể, xe sẽ có thêm hệ thống phát hiện điểm mù chủ động và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa xe và hệ thống phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đạp xe. Thông số cụ thể về sức mạnh động cơ Kia Seltos vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Nhiều khả năng, mẫu xe sẽ được cung cấp với hai tùy chọn động cơ. Tùy chọn thứ nhất là động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh dung tích 2.0L hút khí tự nhiên. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp IVT. Tùy chọn thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh 1.6L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới. Trang bị động cơ diesel 1.6L sẽ bị "khai tử". Mẫu SUV cỡ B cũng sẽ không có phiên bản hybrid như các thông tin đồn đoán trước đó. Kia dự kiến sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp của Seltos tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Busan 2022 ở Hàn Quốc diễn ra từ 14 - 24/7. Với một loạt nâng cấp, xe dự kiến sẽ có giá bán tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm Tại Việt Nam, xe đang được phân phối 3 phiên bản, mức giá xe Kia Seltos lần lượt từ 639 triệu đồng, 699 triệu đồng và 749 triệu đồng. Tính đến tháng 5, mẫu xe này đang đứng thứ 2 về doanh số trong phân khúc SUV/Crossover cỡ B tại Việt Nam với mức tiêu thụ 7.194 xe, xếp dưới Toyota Corolla Cross (9.462 xe). Video: Kia Seltos 2023 mới lộ diện trẻ trung và hiện đại hơn.

