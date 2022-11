Kia Seltos 2023 bản quốc tế từ 508 triệu đồng, trang bị "ngập mặt"

Kia Seltos 2023 nâng cấp giữa vòng đời đã lần đầu tiên ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 7 năm nay. Sau 4 tháng, mẫu SUV hạng B này chuẩn bị ra mắt các thị trường ngoài Hàn Quốc. Một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận Kia Seltos 2023 chính là Úc. Dự kiến, mẫu xe SUV Kia Seltos 2023 sẽ chính thức có mặt tại các showroom ở Úc vào cuối tháng này. Trước thời điểm đó, giá bán và thông số của mẫu xe này ở thị trường Úc đã được hé lộ. Theo đó, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc được chia thành 4 bản trang bị là S, Sport, Sport+ và GT-Line. Toàn bộ các phiên bản này đều dùng động cơ tiêu chuẩn mới là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Trong khi đó, 2 bản Sport+ và GT-Line có thể dùng động cơ tùy chọn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L với công suất tối đa 198 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này mạnh hơn trước 21 mã lực đồng thời kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Ngoài ra, động cơ còn đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Không chỉ có động cơ mới, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc còn được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Mẫu SUV hạng B này có thêm những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận biết biển báo giao thông và cảm biến đỗ xe phía trước. Tuy nhiên, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc không có camera 360 độ và tính năng đỗ xe từ xa như xe tại Hàn Quốc. Kia Seltos 2023 bản S: Vành hợp kim 16 inch. Đèn pha Halogen. Đèn định vị ban ngày Halogen. Lưới tản nhiệt màu đen nhám. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện. Cửa sổ chỉnh điện. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Android Auto không dây hoặc có dây. Bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Hệ thống âm thanh 6 loa Điều hòa không khí với cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Ghế lái chỉnh tay 6 hướng. Bệ tì tay ở hàng ghế trước. 1 ổ điện 12V. 1 cổng USB Type A. 3 cổng USB Type C. Cảm biến đỗ xe trước/sau. Phanh khẩn cấp tự động. có thể phát hiện người đi bộ/xe đạp. Hệ thống kiểm soát hành trình. Hỗ trợ giữ làn đường. Hỗ trợ bám làn đường. Cảnh báo điểm mù (phát hiện và phanh) Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (phát hiện và phanh). Cảnh báo va chạm khi mở cửa. Nhận biết biển báo giao thông. Cảnh báo khi người lái mất tập trung. Cảnh báo còn hành khách trên ghế sau Kia Seltos 2023 bản Sport: Vành hợp kim 17 inch. Đèn sương mù trước dạng Halogen. Kính lái/kính cửa trước cản nhiệt. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto có dây, hệ thống định vị vệ tinh và radio kỹ thuật số DAB. Vô lăng và cần số bọc giả da. Điều hòa tự động. Cửa kính một chạm bên ghế lái Kia Seltos 2023 bản Sport+: Sấy gương chiếu hậu. Kính màu tối riêng tư phía sau. Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Ghế bọc da pha nỉPhanh tay điện tử. Bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể trượt lên/xuống. Bệ tì tay hàng ghế sau tích hợp ngăn đựng cốc. Đèn LED nội thất Gương chiếu hậu chống chói tự động. Gương trang điểm tích hợp đèn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Phanh khẩn cấp tự động có thêm tính năng hỗ trợ ở giao lộ và phát hiện người đạp xe. Cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành Kia Seltos 2023 bản GT-Line: Vành hợp kim 18 inch. Đèn pha LED. Dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn sương mù trước dạng LED. Đèn hậu LED. Lưới tản nhiệt màu đen bóng. Ốp ngoại thất màu bạc satin. Cần gạt nước tự động. Cảm biến đá cốp. Cửa sổ trời có thể lật nghiêng/trượt. Ghế bọc giả da Premium Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí. Ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Ghế trước sưởi/thông hơi. Vô lăng D-cut và có sưởi. Màn hình hiển thị thông tin kính lái. Đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng. Sạc điện thoại thông minh không dây. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa Tại thị trường Úc, giá xe Kia Seltos 2023 có mức dao động từ 31.690 - 47.690 AUD (khoảng 508 - 765 triệu đồng). So với phiên bản cũ, xe đắt hơn từ 2.200 - 2.600 AUD (35 - 42 triệu đồng). Kia Seltos 2023 mới tại Úc có 9 tùy chọn màu sơn là cam Mars Orange, xanh nhạt Pluton Blue, trắng Snow White Pearl, xám nhạt Steel Grey, xám đậm Gravity Grey, đen Fusion Black, xanh đậm Neptune Blue, trắng Clear White - nóc đen và xanh nhạt Pluton Blue - nóc đen. Video: Xem trang bị mới trên Kia Seltos 2023.

Kia Seltos 2023 nâng cấp giữa vòng đời đã lần đầu tiên ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 7 năm nay. Sau 4 tháng, mẫu SUV hạng B này chuẩn bị ra mắt các thị trường ngoài Hàn Quốc. Một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận Kia Seltos 2023 chính là Úc. Dự kiến, mẫu xe SUV Kia Seltos 2023 sẽ chính thức có mặt tại các showroom ở Úc vào cuối tháng này. Trước thời điểm đó, giá bán và thông số của mẫu xe này ở thị trường Úc đã được hé lộ. Theo đó, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc được chia thành 4 bản trang bị là S, Sport, Sport+ và GT-Line. Toàn bộ các phiên bản này đều dùng động cơ tiêu chuẩn mới là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Trong khi đó, 2 bản Sport+ và GT-Line có thể dùng động cơ tùy chọn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L với công suất tối đa 198 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này mạnh hơn trước 21 mã lực đồng thời kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Ngoài ra, động cơ còn đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Không chỉ có động cơ mới, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc còn được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Mẫu SUV hạng B này có thêm những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận biết biển báo giao thông và cảm biến đỗ xe phía trước. Tuy nhiên, Kia Seltos 2023 ở thị trường Úc không có camera 360 độ và tính năng đỗ xe từ xa như xe tại Hàn Quốc. Kia Seltos 2023 bản S: Vành hợp kim 16 inch. Đèn pha Halogen. Đèn định vị ban ngày Halogen. Lưới tản nhiệt màu đen nhám. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện. Cửa sổ chỉnh điện. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Android Auto không dây hoặc có dây. Bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Hệ thống âm thanh 6 loa Điều hòa không khí với cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Ghế lái chỉnh tay 6 hướng. Bệ tì tay ở hàng ghế trước. 1 ổ điện 12V. 1 cổng USB Type A. 3 cổng USB Type C. Cảm biến đỗ xe trước/sau. Phanh khẩn cấp tự động. có thể phát hiện người đi bộ/xe đạp. Hệ thống kiểm soát hành trình. Hỗ trợ giữ làn đường. Hỗ trợ bám làn đường. Cảnh báo điểm mù (phát hiện và phanh) Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (phát hiện và phanh). Cảnh báo va chạm khi mở cửa. Nhận biết biển báo giao thông. Cảnh báo khi người lái mất tập trung. Cảnh báo còn hành khách trên ghế sau Kia Seltos 2023 bản Sport: Vành hợp kim 17 inch. Đèn sương mù trước dạng Halogen. Kính lái/kính cửa trước cản nhiệt. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto có dây, hệ thống định vị vệ tinh và radio kỹ thuật số DAB. Vô lăng và cần số bọc giả da. Điều hòa tự động. Cửa kính một chạm bên ghế lái Kia Seltos 2023 bản Sport+: Sấy gương chiếu hậu. Kính màu tối riêng tư phía sau. Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Ghế bọc da pha nỉ Phanh tay điện tử. Bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể trượt lên/xuống. Bệ tì tay hàng ghế sau tích hợp ngăn đựng cốc. Đèn LED nội thất Gương chiếu hậu chống chói tự động. Gương trang điểm tích hợp đèn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Phanh khẩn cấp tự động có thêm tính năng hỗ trợ ở giao lộ và phát hiện người đạp xe. Cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành Kia Seltos 2023 bản GT-Line: Vành hợp kim 18 inch. Đèn pha LED. Dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn sương mù trước dạng LED. Đèn hậu LED. Lưới tản nhiệt màu đen bóng. Ốp ngoại thất màu bạc satin. Cần gạt nước tự động. Cảm biến đá cốp. Cửa sổ trời có thể lật nghiêng/trượt. Ghế bọc giả da Premium Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí. Ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Ghế trước sưởi/thông hơi. Vô lăng D-cut và có sưởi. Màn hình hiển thị thông tin kính lái. Đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng. Sạc điện thoại thông minh không dây. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa Tại thị trường Úc, giá xe Kia Seltos 2023 có mức dao động từ 31.690 - 47.690 AUD (khoảng 508 - 765 triệu đồng). So với phiên bản cũ, xe đắt hơn từ 2.200 - 2.600 AUD (35 - 42 triệu đồng). Kia Seltos 2023 mới tại Úc có 9 tùy chọn màu sơn là cam Mars Orange, xanh nhạt Pluton Blue, trắng Snow White Pearl, xám nhạt Steel Grey, xám đậm Gravity Grey, đen Fusion Black, xanh đậm Neptune Blue, trắng Clear White - nóc đen và xanh nhạt Pluton Blue - nóc đen. Video: Xem trang bị mới trên Kia Seltos 2023.