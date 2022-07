Cận cảnh Kia Seltos 2023 từ 368 triệu đồng tại Hàn Quốc

Hãng xe Kia đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của dòng xe SUV đô thị bán chạy của mình là Seltos tại triển lãm Ô tô Quốc tế Busan 2022. Đến nay, Kia Seltos 2023 mới được công bố giá bán và thông số kỹ thuật cụ thể ở thị trường Hàn Quốc. Đúng như tin đồn, mẫu SUV hạng B này thay đổi đáng kể về động cơ. Cụ thể, Kia Seltos 2023 có thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L mới, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp IVT. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Theo hãng Kia, sự kết hợp giữa động cơ và hộp số này không chỉ giúp tiết kiệm xăng mà còn êm ái, sang số mượt mà. Động cơ tiêu thụ lượng xăng trung bình 12,9 km/lít (7,75 lít/100 km). Ngoài máy xăng mới, Kia Seltos 2023 tại Hàn Quốc còn giữ lại một động cơ của phiên bản cũ. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. So với trước, động cơ này mạnh hơn 21 mã lực đồng thời kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Trong khi đó, động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, không được dùng cho Kia Seltos 2023 nữa. Đồng thời, mẫu SUV cỡ B này cũng không có phiên bản hybrid như tin đồn. Không chỉ có động cơ và hộp số mới, Kia Seltos 2023 ở thị trường Hàn Quốc còn tăng nhẹ về kích thước. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. So với xe đang bán ở Việt Nam, mẫu SUV hạng B này dài hơn 75 mm, thấp hơn 45 mm và chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Bên trong nội thất của Kia Seltos 2023 cũng được thổi làn gió mới với chất liệu da 1 màu hoặc 2 màu, 2 màn hình 10,25 inch nối liền với nhau, nằm độc lập trên mặt táp-lô theo phong cách của những mẫu xe sang, cửa gió điều hòa trung tâm được thu nhỏ và tách rời với nút bấm khởi động máy. Đặc biệt, xe còn chuyển sang dùng núm xoay chuyển số mới thay cho cần số truyền thống, giúp cụm điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng hơn. Thay đổi còn lại là kính lái cách âm 2 lớp, mang đến nội thất yên tĩnh hơn cho mẫu SUV hạng B này. Về trang bị an toàn, xe được trang bị camera 360 độ và camera cập lề mới. Đây là mẫu SUV hạng B đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc có những trang bị an toàn này. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như hỗ trợ tránh va chạm khi lùi chuồng hay hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh. Về ngoại hình, xe sở hữu lưới tản nhiệt mới đặt thấp hơn bản cũ và hệ thống đèn 2 tầng khác biệt. Dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, bao quanh đèn pha. Khu vực bên dưới đầu xe xuất hiện hốc gió trung tâm lớn hơn trước, tấm ốp hình sừng bò mới và đèn sương mù LED nằm dọc, đặt trong hốc màu đen bóng. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu mới với thiết kế cũng lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Đèn hậu của xe giờ đây nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa thay vì tách rời như trước. Bên cạnh đó là cản sau mới, đèn phản quang được đặt chung hốc với đèn lùi và tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn hơn. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Kia Seltos 2023 gần như giữ nguyên, trừ vành la-zăng mới. Ở bản cao cấp, xe sẽ dùng vành 18 inch. Riêng bản Gravity của Kia Seltos 2023 sẽ có những chi tiết ngoại thất màu tối như lưới tản nhiệt, tấm ốp hình sừng bò trên cản trước, ốp gương chiếu hậu và vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Seltos 2023 sẽ dao động từ 20,62 - 26,85 triệu Won (368 - 479 triệu đồng). Sau Hàn Quốc, mẫu SUV hạng B này sẽ tiếp tục trình làng ở những thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV đô thị - Kia Seltos 2023 mới tại Hàn Quốc.

