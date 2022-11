Kia Quoris "ế 6 năm", giảm gần 800 triệu đã có chủ ở Hà Nội

Kia Quoris hay K9 là dòng sedan cỡ lớn cao cấp, được ra đời vào năm 2012 với tham vọng cạnh tranh "chung mâm" cùng Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series. Vào năm 2016, một vài chiếc Kia Quoris đã được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam để phân phối với giá lên đến 2,748 tỷ đồng. Vì giá Kia Quoris 2016 quá cao, cộng thêm thương hiệu Kia vốn gắn liền với xe bình dân, nên những chiếc Quoris đã phải nằm chờ trong showroom trong suốt thời gian dài mà không có khách mua. Mới đây, hãng Kia đã quyết định giảm giá cho Quoris xuống còn 1,98 tỷ đồng. Nói cách khác, so với thời điểm ban đầu, giá của mẫu sedan cỡ lớn này đã giảm đến 768 triệu đồng. Mức giảm sâu này đã giúp một chiếc Kia Quoris tìm thấy chủ nhân sau 6 năm về Việt Nam. Chiếc Kia Quoris mới tìm thấy chủ này được sơn màu đen bóng và "ngụ" tại thành phố Hà Nội. Trước đó, vào hồi tháng 6 năm nay, cũng đã có một chiếc Kia Quoris khác tìm thấy khách và đeo biển kiểm soát Tp. Hồ Chí Minh. Theo thông số của nhà sản xuất, Kia Quoris sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.090 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.045 mm. Mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BH-L (VI) chung với Hyundai Equus và Genesis. Những chiếc Kia Quoris bán ở Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên, được sản xuất từ năm 2012 - 2018. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thiết kế của xe đã có phần lỗi thời. Tuy nhiên, vì là sedan cao cấp nên Kia Quoris được trang bị khá hiện đại. Mẫu sedan này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới mạ crôm đan chéo vào nhau, đèn pha LED toàn phần có tính năng điều chỉnh góc chiếu khi xe chuyển hướng và đèn sương mù LED nằm trên cản trước. Bên sườn, Kia Quoris sở hữu gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ hình chữ "C" lạ mắt, bộ vành hợp kim đa chấu 19 inch và những chi tiết mạ crôm như sau chắn bùn trước, viền cửa sổ hay nẹp trên cửa. Đằng sau Kia Quoris là đèn hậu LED, nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình tứ giác. Bên trong Kia Quoris là không gian nội thất được bọc da Nappa cao cấp. Thêm vào đó là vô lăng chỉnh điện 4 hướng, ghế lái chỉnh điện 16 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9,2 inch, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cửa tự hít, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, 2 màn hình giải trí 9,2 inch nằm trên lưng ghế trước để phục vụ hành khách phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Chưa hết, mẫu xe Hàn Quốc này còn có những trang bị an toàn đáng chú ý như 9 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử và camera 360 độ. "Trái tim" của Kia Quoris là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 286 mã lực tại tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 358 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal, Sport và Snow. Cuối cùng là hệ thống treo khí nén điện tử, tự động điều chỉnh 3 mức Low, Normal và High, tùy theo điều kiện mặt đường. Video: KIA K9 2022 nỗ lực trong phân khúc sedan hạng sang.

Kia Quoris hay K9 là dòng sedan cỡ lớn cao cấp, được ra đời vào năm 2012 với tham vọng cạnh tranh "chung mâm" cùng Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series. Vào năm 2016, một vài chiếc Kia Quoris đã được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam để phân phối với giá lên đến 2,748 tỷ đồng. Vì giá Kia Quoris 2016 quá cao, cộng thêm thương hiệu Kia vốn gắn liền với xe bình dân, nên những chiếc Quoris đã phải nằm chờ trong showroom trong suốt thời gian dài mà không có khách mua. Mới đây, hãng Kia đã quyết định giảm giá cho Quoris xuống còn 1,98 tỷ đồng. Nói cách khác, so với thời điểm ban đầu, giá của mẫu sedan cỡ lớn này đã giảm đến 768 triệu đồng. Mức giảm sâu này đã giúp một chiếc Kia Quoris tìm thấy chủ nhân sau 6 năm về Việt Nam. Chiếc Kia Quoris mới tìm thấy chủ này được sơn màu đen bóng và "ngụ" tại thành phố Hà Nội. Trước đó, vào hồi tháng 6 năm nay, cũng đã có một chiếc Kia Quoris khác tìm thấy khách và đeo biển kiểm soát Tp. Hồ Chí Minh. Theo thông số của nhà sản xuất, Kia Quoris sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.090 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.045 mm. Mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BH-L (VI) chung với Hyundai Equus và Genesis. Những chiếc Kia Quoris bán ở Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên, được sản xuất từ năm 2012 - 2018. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thiết kế của xe đã có phần lỗi thời. Tuy nhiên, vì là sedan cao cấp nên Kia Quoris được trang bị khá hiện đại. Mẫu sedan này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới mạ crôm đan chéo vào nhau, đèn pha LED toàn phần có tính năng điều chỉnh góc chiếu khi xe chuyển hướng và đèn sương mù LED nằm trên cản trước. Bên sườn, Kia Quoris sở hữu gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ hình chữ "C" lạ mắt, bộ vành hợp kim đa chấu 19 inch và những chi tiết mạ crôm như sau chắn bùn trước, viền cửa sổ hay nẹp trên cửa. Đằng sau Kia Quoris là đèn hậu LED, nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình tứ giác. Bên trong Kia Quoris là không gian nội thất được bọc da Nappa cao cấp. Thêm vào đó là vô lăng chỉnh điện 4 hướng, ghế lái chỉnh điện 16 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9,2 inch, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cửa tự hít, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, 2 màn hình giải trí 9,2 inch nằm trên lưng ghế trước để phục vụ hành khách phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Chưa hết, mẫu xe Hàn Quốc này còn có những trang bị an toàn đáng chú ý như 9 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử và camera 360 độ. "Trái tim" của Kia Quoris là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 286 mã lực tại tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 358 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal, Sport và Snow. Cuối cùng là hệ thống treo khí nén điện tử, tự động điều chỉnh 3 mức Low, Normal và High, tùy theo điều kiện mặt đường. Video: KIA K9 2022 nỗ lực trong phân khúc sedan hạng sang.