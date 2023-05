Kia Morning 2024 “miệt mài” chạy thử, thiết kế như Sorento thu nhỏ

Trong thời gian qua, cánh săn ảnh tại Hàn Quốc đã liên tục bắt gặp phiên bản mới của dòng xe giá rẻ Morning (hay còn gọi là Picanto ở châu Âu) trên đường phố. Khi chạy thử, những chiếc xe hatchback hạng A này vẫn được ngụy trang kín mít, chỉ lộ một số chi tiết ngoại thất. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy Kia Morning 2024 sẽ thay đổi đáng kể so với phiên bản cũ. Điều đầu tiên cần phải nhắc đến chính là thiết kế ngoại thất của Kia Morning mới. Bên ngoài, mẫu xe này trông như phiên bản thu nhỏ của Kia Sorento 2024 hiện cũng đang được chạy thử. Nguyên nhân là bởi cả Kia Morning và Sorento 2024 đều lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu ô tô điện EV9 mới. Sự tương đồng giữa Kia Morning và Sorento 2024 nằm ở cụm đèn pha mới. Tương tự Kia EV9 2024, hai mẫu xe này cùng được trang bị đèn pha LED nằm dọc mới. Với Kia Morning 2024, đèn pha này có 2 bóng LED bên trong và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn này chẳng những hứa hẹn tăng hiệu quả chiếu sáng mà còn giúp "thăng hạng nhan sắc" cho mẫu xe hạng A đến từ Hàn Quốc. Ngoài đèn pha, sẽ không bất ngờ nếu Kia Morning 2024 được trang bị cả lưới tản nhiệt mới. Ngay cả cản trước của xe dự kiến cũng sẽ thay đổi thiết kế so với phiên bản cũ. Trên cản trước còn xuất hiện hốc gió trung tâm và khe gió nằm dọc mới ở hai góc. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Kia Morning 2024 dự kiến sẽ giữ nguyên thiết kế sườn xe, trừ vành la-zăng. Chiếc xe dùng để chạy thử được trang bị vành la-zăng mới với thiết kế 4 chấu kép và phay xước 2 màu. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED nằm dọc mới, gợi liên tưởng đến Kia Seltos 2023 đang bán tại nhiều thị trường như Hàn Quốc hay Mỹ. Tương tự cản trước, cản sau của xe có lẽ cũng sẽ được cải tiến thiết kế. Hiện chưa có hình ảnh chụp khu vực nội thất của Kia Morning 2024. Theo dự đoán, mẫu xe hạng A này sẽ được cải tiến nội thất tương tự Hyundai i10 2023 mới ra mắt ở thị trường châu Âu. Nếu đúng như vậy, xe cũng sẽ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch, đèn viền ở khu vực sàn đặt chân, màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và cổng USB Type C. Tuy là xe giá rẻ nhưng Kia Morning 2024 vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới nhất tại châu Âu và Úc. Theo tiêu chuẩn mới này, xe phải được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động và những tính năng an toàn chủ động ADAS khác. Do đó, Kia Morning 2024 hứa hẹn sẽ có thêm những tính năng an toàn mới giống Hyundai i10 ở châu Âu như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm sớm với tính năng phát hiện người đi bộ/xe đạp, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau. Động cơ của Kia Morning 2024 nhiều khả năng sẽ giữ nguyên như cũ. Tại thị trường châu Âu, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ xăng, đầu tiên là máy 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L là 100 mã lực và 172 Nm. Theo dự đoán, Kia Morning 2024 sẽ chính thức trình làng tại thị trường châu Âu vào cuối năm nay. Sau đó, xe sẽ lần lượt ra mắt những thị trường khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video Kia QUORIS (K900) 2021 || The Ultimate Luxury SEDAN:

