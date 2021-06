Kia K5 2022 từ 549 triệu đồng, bổ sung nhiều “đồ chơi” thú vị

Giá xe Kia K5 2022 sẽ bán ra khởi điểm từ 23.690 USD (khoảng 549 triệu đồng), tăng 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) so với bản cũ, Kia K5 2022 cũng được bổ sung một số tính năng mới. Phiên bản cơ sở LX FWD được trang bị động cơ tăng áp Gdi 1.6L 4 xi-lanh kết hợp hộp số tự động 8 cấp cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia K5 2022 mới bản LX FWD khá ấn tượng, chỉ 6,2 lít / 100 km đường hỗn hợp. Trong khi đó, bản LXS AWD với dẫn động 4 bánh toàn thời gian có mức tiêu hao nhiên liệu là 7,1 lít / 100 km, bản này có giá từ 26.490 USD (khoảng 614 triệu đồng). (Tất cả các mức giá đề cập trong bài đều chưa gồm phí vận chuyển 995 USD - khoảng 23 triệu đồng). Đáng chú ý, LXS AWD được đánh giá là phiên bản đáng mua nhất của Kia K5 2022, xe có đèn pha LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình cảm ứng 8 inch ở trung tâm tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, mở cửa từ xa, điều hòa 2 vùng, ghế chỉnh điện 6 hướng cùng nhiều hệ thống an toàn, hỗ trợ lái xe như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, mở cốp thông minh, gập hàng ghế sau bằng một nút bấm… Ngoài ra, Kia K5 mới còn có 3 cấu hình trang bị khác là GT-Line (FWD hoặc AWD), EX và GT đều dùng dẫn động cầu trước. Tất nhiên, K5 GT là bản sẽ cung cấp trải nghiệm lái xe thể thao và thú vị nhất nhờ có động cơ tăng áp 2.5L. Kia K5 GT sở hữu công suất 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm – quá đủ cho một chiếc sedan cỡ trung, đặc biệt khi K5 GT có giá chỉ từ 31.090 USD (khoảng 720 triệu đồng), rẻ hơn khá nhiều so với một chiếc Acura TLX 2021 có thông số kỹ thuật tương đương (37.500 USD - khoảng 869 triệu đồng). Không chỉ được diện logo mới, mẫu xe sedan Kia K5 2022 còn được bổ sung một số tùy chọn như camera 360 độ, bộ sạc không dây và định vị vệ tinh cho các bản GT-Line, EX và GT. Chưa hết, hãng còn cung cấp thêm gói GT-Line AWD Premium Package bao gồm vô lăng có sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hơn. Sức hút của K5 thế hệ mới đã được chứng minh với doanh số tháng 5/2021 đạt 12.459 xe, hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (5.854 xe). Với việc chuyển sang logo mới và có thêm nhiều “đồ chơi”, Kia K5 2022 chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa. Hi vọng rằng phiên bản mới của K5 sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Video: Giới thiệu Kia K5 2022 thế hệ mới tại Hàn Quốc.

