Kia K4 2025 mới - "lột xác" để sẵn sàng đấu Toyota Corolla Altis

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức công bố Kia K4 2025 mới – mẫu sedan cỡ C ra đời với vai trò là Cerato thế hệ thứ ba. Trước đây, dòng sedan này có tên gọi toàn cầu là K3 nhưng giờ cái tên này đã được nhường cho đàn em Rio thấp hơn một bậc. So với Kia Cerato, mẫu xe sedan Kia K4 2025 sở hữu thiết kế bắt mắt hơn hẳn nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Twist Logic mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình chữ T thanh mảnh, đi kèm lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng. Khu vực phía sau gây ấn tượng với cụm đèn pha hình chữ L đặt ngược và cản sau nhô cao. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về kích thước, nhưng dường như KIA K4 có kích thước lớn hơn một chút so với mẫu Cerato cũ, bởi kích thước cửa sau có vẻ lớn hơn. Kia K4 sở hữu không gian nội thất mang phong cách hiện đại với điểm nhấn là cụm màn hình kép nối liền đồng hồ lái và màn hình trung tâm. Khác với Kia EV9 hay Sorento được tích hợp hầu hết các phím điều khiển vào màn hình, Kia K4 vẫn sử dụng núm chỉnh dạng cơ. Một số trang bị tiêu chuẩn trên Kia K4 bao gồm màn hình HUD, đa cổng USB, ổ cắm 12V 180W và nút bấm chuyển chế độ lái trên vô lăng. Kia cho biết K4 sẽ được trưng bày và giới thiệu tại New York Auto Show 2024 diễn ra tại Mỹ, từ ngày 29/3 tới 7/4. Thông tin cụ thể về động cơ và giá bán Kia K4 2025 của mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu tại sự kiện. Tại thị trường Việt Nam, Kia K3 hay Cerato là dòng sedan hạng C rất thành công của Kia nhờ giá bán hợp lý, có nhiều trang bị nội thất hiện đại. Xe ra mắt lần đầu vào năm 2009 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó được chuyển sang lắp ráp tại nhà máy của Thaco ở Quảng Nam. Hiện tại, mẫu xe này được phân phối với 5 phiên bản, đi kèm mức giá từ 599-734 triệu đồng. Video: Lộ diện Kia K4 2025 mới.

