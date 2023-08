Kia K3 sẽ đổi tên thành K4 mới, Toyota Corolla Altis dè chừng?

Trong thời gian qua, mẫu xe được cho là Kia K3 thế hệ mới đã bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố Hàn Quốc. Tuy nhiên, hóa ra, mẫu xe này lại là Kia Rio thế hệ mới và được đổi tên thành K3 ở một số thị trường như Mexico. Đến nay, thế hệ mới của mẫu sedan hạng C Kia Forte hay còn gọi là K3 ở Việt Nam mới thực sự xuất hiện trên đường phố Theo tin đồn, Forte thế hệ mới sẽ được đổi tên thành Kia K4 ở thị trường Bắc Mỹ để tạo ra sự thống nhất về tên gọi cho các mẫu sedan mang thương hiệu Kia. So với Kia K3 2024 mới ra mắt tại Mexico cách đây không lâu, K4 đương nhiên sở hữu kích thước lớn hơn. Trong khi đó, phong cách thiết kế của Kia K4 mới lại khá giống với K3 2024 ở Mexico. Cụ thể, Kia K4 2024 mới dược trang bị cụm đèn pha LED nằm dọc mới và dải đèn LED định vị lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Thiết kế cụm đèn pha này dường như đang trở thành dấu hiệu nhận biết của xe Kia. Trước đó, Kia Morning và Sorento mới cũng được áp dụng phong cách thiết kế đèn này. Dải đèn LED định vị ban ngày của Kia K4 2024 sẽ ôm lấy chắn bùn trước và tạo thành hình chữ "T". Dải đèn này đồng thời còn đóng luôn vai trò đèn báo rẽ. Ở chính giữa đầu xe sẽ là lưới tản nhiệt mới và tạo cảm giác nối liền với đèn pha. Thiết kế này sẽ giúp khách hàng dễ dàng phân biệt với Kia Forte đời cũ hiện đang bán trên thị trường. Trái ngược với đầu xe, khu vực bên sườn của Kia K4 2024 có vẻ không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ. Tất nhiên, hãng Kia cũng đã bổ sung vành la-zăng mới cho mẫu xe này với thiết kế ngôi sao 5 cánh và phay xước 2 màu. Đằng sau, Kia K4 2024 cũng được trang bị cụm đèn hậu LED mới với tạo hình bên trong lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Cụm đèn hậu được nối với nhau bằng dải đèn mỏng nằm vắt ngang cửa cốp. Trên cản sau của xe có thêm dải đèn nằm dọc mới. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất bên trong Kia K4 2024 không thực sự rõ nét. Có vẻ như xe sẽ có thêm vô lăng và màn hình cong cỡ lớn mới trên mặt táp-lô. Đây cũng là chi tiết đặc trưng mới của các mẫu xe Hyundai và Kia trong thời gian qua. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Kia K4 2024. Theo dự đoán, xe sẽ dùng chung động cơ với Kia K3 2024 ở thị trường Mexico. Nếu đúng như vậy, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.6L với công suất tối đa 123 mã lực. Nhiều khả năng Kia K4 2024 sẽ chính thức ra mắt vào năm sau như mẫu xe thay thế cho Forte ở thị trường Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ việc đổi tên có được áp dụng cho xe ở những thị trường khác như Việt Nam hay không. Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Kia K3 2024 thế hệ mới.

