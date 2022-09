Kia K3 2023 “hiện nguyên hình”, thêm động cơ tăng áp 1.4L mạnh mẽ

Phân khúc sedan khá được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các hãng khá chăm chút cho những mẫu sedan của mình ở thị trường này. Kia cũng không phải là ngoại lệ. Trong thời gian tới, hãng xe Hàn chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của Kia K3 2023 mới tại thị trường tỷ dân. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe sedan Kia K3 2023 đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Kia K3 2023 được bổ sung phong cách thiết kế mới theo hướng thời trang và thể thao hơn, khác biệt so với K3 hiện đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, Kia K3 2023 dành cho thị trường Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" sơn màu đen bóng trên đầu xe. Lưới tản nhiệt này còn kéo dài sang hai bên và ôm lấy cụm đèn pha thay vì tách riêng như phiên bản cũ. Ngay cả cụm đèn pha của xe cũng được thay đổi thiết kế. Tiếp đến là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng. Ở hai góc cản trước có thêm hốc đèn sương mù sơn màu đen bóng. Bên trong hốc này là đèn sương mù nằm chéo mới. Bên sườn của Kia K3 mới vẫn có đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Tuy nhiên, vành la-zăng của xe đã được bổ sung thiết kế mới và có đường kính 17 inch. Tương tự phiên bản cũ, Kia K3 2023 cũng được trang bị cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn hậu đã được làm mới. Thêm vào đó là cản sau mới, tích hợp tấm lưới theo phong cách thể thao và nẹp mạ crôm ở hai góc. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất bên trong mẫu sedan hạng C này. Trong khi đó, kích thước của xe thay đổi nhẹ so với trước. Cụ thể, xe có chiều dài 4.666 mm (tăng 6 mm), chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. "Trái tim" của Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này dùng động cơ xăng tương tự nhưng có công suất tối đa chỉ 128 mã lực. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và giá xe Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc. Ở phiên bản cũ, xe có giá dao động từ 109.800 - 131.800 Nhân dân tệ (khoảng 384 - 461 triệu đồng). Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, Kia K3 2023 sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Volkswagen Sagitar, Toyota Corolla, Honda Civic và Nissan Sylphy. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của thương hiệu Kia hiện đang đi xuống tại Trung Quốc, kéo theo sự tuột dốc của K3. Trong tháng 8/2022 vừa qua, hãng Kia chỉ bán được 973 chiếc K3 cho khách hàng Trung Quốc. Sự ra mắt của phiên bản mới có thể sẽ giúp mẫu sedan Hàn Quốc này cải thiện tình hình Video: KIA K3 1.6 Premium giá 659 triệu, đủ đẹp cạnh tranh Mazda3.

