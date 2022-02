Kia EV6 khoảng hơn 1,5 tỷ tại Việt Nam, ngang VinFast VF8 ở Mỹ?

Mô hình tiêu chuẩn của Kia EV6 hoàn toàn mới có tên EV6 Light có gói pin 58 kWh, động cơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất 167 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Tăng tốc từ 0-96 km/h trong 8 giây, đạt tốc độ tối đa 185 km/h và đi được 373 km trong một lần sạc. Về trang bị, Kia EV6 Light 2022 mới có đèn LED chiếu sáng, la-zăng hợp kim 19 inch. Người mua cũng sẽ tìm thấy cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch với định vị GPS cũng như khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay có dây. Ở bên trong cabin, có ghế bọc vải và da nhân tạo với hệ thống sưởi cũng như điều chỉnh điện 8 hướng ở phía người lái. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy vô lăng bọc da, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống điều hòa khí hậu tự động. Về mặt an toàn, có Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm điểm mù, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc và Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường và Tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi và Cảnh báo có người ở phía sau. Khách hàng thích xe điện có thể di chuyển xa hơn có thể chọn lên bản EV6 Wind, bắt đầu từ 47.000 USD hoặc 40.715 USD sau khi trừ thuế ưu đãi và cộng phí giao xe. Nó có pin 77,4 kWh lớn hơn và một động cơ điện mạnh hơn có công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Nhờ sức mạnh bổ sung, thời gian 0-96 km/h giảm xuống còn 7,2 giây trong khi tốc độ tối đa không thay đổi ở 185 km/h. Quan trọng hơn, phạm vi hoạt động tăng lên 499 km. EV6 Wind cũng có bản 2 động cơ điện, hệ dẫn động bốn bánh tạo ra công suất kết hợp là 320 mã lực và mô-men xoắn 604 Nm. Điều này giúp giảm thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h xuống còn 5,1 giây, trong khi tốc độ tối đa 188 km/h. Tuy nhiên, biến thể dẫn động bốn bánh có giá bắt đầu từ 50.900 USD (44.615 USD sau khi trừ thuế và phí giao xe) và có pin 77,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 441 km. EV6 Wind có ngoại thất được sửa đổi nhẹ với các điểm nhấn màu đen bóng và cửa điện. Mẫu xe cũng có cabin được trang bị tốt hơn với ghế trước bọc da nhân tạo với hệ thống sưởi và thông gió cũng như chỉnh điện 8 hướng cho cả hai bên. Các điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Meridian, Cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe,.... Tiếp tục lên phiên bản cao hơn là EV6 GT-Line, chia sẻ hệ thống truyền động với EV6 Wind cấp trung. Giá bắt đầu từ 51.200 USD cho biến thể dẫn động cầu sau và 55.900 USD cho bản AWD. EV6 GT-Line nổi bật bởi ngoại thất thể thao hơn với các chi tiết cùng màu thân xe và cửa sổ trời chỉnh điện. Người mua cũng sẽ tìm thấy một nội thất độc đáo với vô-lăng “hình chữ D”. Mẫu xe này cũng có gương chiếu hậu tự động làm mờ với Homelink. Hơn nữa, Kia EV6 GT-Line chạy điện có trang bị an toàn bổ sung và hệ thống hỗ trợ người lái như Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc cấp độ 2. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy Hỗ trợ lái tự động, Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và Màn hình quan sát xung quanh, Kiểm soát hành trình thông minh và Hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Kia EV6 2022 dự kiến sẽ đến các đại lý tại Mỹ từ đầu tháng 2/2022. Tại Việt Nam, Kia EV6 đã được Thaco công bố kế hoạch bán ra vào giữa năm nay, mức giá chưa được công bố nhưng được dự đoán trên 1,5 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Kia EV6 chạy điện hoàn toàn mới.

Mô hình tiêu chuẩn của Kia EV6 hoàn toàn mới có tên EV6 Light có gói pin 58 kWh, động cơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất 167 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Tăng tốc từ 0-96 km/h trong 8 giây, đạt tốc độ tối đa 185 km/h và đi được 373 km trong một lần sạc. Về trang bị, Kia EV6 Light 2022 mới có đèn LED chiếu sáng, la-zăng hợp kim 19 inch. Người mua cũng sẽ tìm thấy cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch với định vị GPS cũng như khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay có dây. Ở bên trong cabin, có ghế bọc vải và da nhân tạo với hệ thống sưởi cũng như điều chỉnh điện 8 hướng ở phía người lái. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy vô lăng bọc da, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống điều hòa khí hậu tự động. Về mặt an toàn, có Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm điểm mù, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc và Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường và Tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi và Cảnh báo có người ở phía sau. Khách hàng thích xe điện có thể di chuyển xa hơn có thể chọn lên bản EV6 Wind, bắt đầu từ 47.000 USD hoặc 40.715 USD sau khi trừ thuế ưu đãi và cộng phí giao xe. Nó có pin 77,4 kWh lớn hơn và một động cơ điện mạnh hơn có công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Nhờ sức mạnh bổ sung, thời gian 0-96 km/h giảm xuống còn 7,2 giây trong khi tốc độ tối đa không thay đổi ở 185 km/h. Quan trọng hơn, phạm vi hoạt động tăng lên 499 km. EV6 Wind cũng có bản 2 động cơ điện, hệ dẫn động bốn bánh tạo ra công suất kết hợp là 320 mã lực và mô-men xoắn 604 Nm. Điều này giúp giảm thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h xuống còn 5,1 giây, trong khi tốc độ tối đa 188 km/h. Tuy nhiên, biến thể dẫn động bốn bánh có giá bắt đầu từ 50.900 USD (44.615 USD sau khi trừ thuế và phí giao xe) và có pin 77,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 441 km. EV6 Wind có ngoại thất được sửa đổi nhẹ với các điểm nhấn màu đen bóng và cửa điện. Mẫu xe cũng có cabin được trang bị tốt hơn với ghế trước bọc da nhân tạo với hệ thống sưởi và thông gió cũng như chỉnh điện 8 hướng cho cả hai bên. Các điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Meridian, Cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe,.... Tiếp tục lên phiên bản cao hơn là EV6 GT-Line, chia sẻ hệ thống truyền động với EV6 Wind cấp trung. Giá bắt đầu từ 51.200 USD cho biến thể dẫn động cầu sau và 55.900 USD cho bản AWD. EV6 GT-Line nổi bật bởi ngoại thất thể thao hơn với các chi tiết cùng màu thân xe và cửa sổ trời chỉnh điện. Người mua cũng sẽ tìm thấy một nội thất độc đáo với vô-lăng “hình chữ D”. Mẫu xe này cũng có gương chiếu hậu tự động làm mờ với Homelink. Hơn nữa, Kia EV6 GT-Line chạy điện có trang bị an toàn bổ sung và hệ thống hỗ trợ người lái như Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc cấp độ 2. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy Hỗ trợ lái tự động, Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và Màn hình quan sát xung quanh, Kiểm soát hành trình thông minh và Hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Kia EV6 2022 dự kiến sẽ đến các đại lý tại Mỹ từ đầu tháng 2/2022. Tại Việt Nam, Kia EV6 đã được Thaco công bố kế hoạch bán ra vào giữa năm nay, mức giá chưa được công bố nhưng được dự đoán trên 1,5 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Kia EV6 chạy điện hoàn toàn mới.