Kia Carnival 2022 "lướt" bán 1,62 tỷ, đắt ngang xe mới ở Sài Gòn

Do tình trạng khan hàng nên khách đặt mua xe Kia Carnival phải chờ đợi nhiều tháng mới nhận được xe. Với những vị khách muốn có xe ngay lập tức, thì những chiếc xe “lướt” sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc. Theo ghi nhận tại các “chợ xe” trên mạng xã hội thì Kia Carnival chạy lướt hiện đang được rao bán với giá ngang ngửa xe mới. Điển hình như chiếc Kia Carnival 2022 bản máy dầu Signature 7 chỗ này đang được một người rao bán với giá 1,62 tỷ VNĐ, mức giá này ngang ngửa giá “lăn bánh” nếu người dùng mua xe trong hãng. Theo người bán, ODO của xe là 3.899 km và “tất cả xe đều zin”. Nếu làm thủ tục sang tên, người dùng sẽ tốn thêm khoảng 2% phí trước bạ tương đương khoảng 30 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí để sở hữu chiếc xe “lướt” này có thể cao hơn cả xe mới có giá khoảng 1,63 tỷ đồng, nhưng bù lại khách hàng sẽ nhận được xe ngay lập tức, không phải chờ đợi. Một trong những yếu tố khiến Kia Carnival bản Carnival Signature 2.2D được khá nhiều người lựa chọn là do xe sử dụng máy dầu, dù có công suất yếu hơn nhưng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Thêm nữa là mức giá của bản máy dầu Carnival thấp hơn đến gần 400 triệu đồng so với bản máy xăng cùng cấu hình trang bị. Signature 2.2D là phiên bản có đầy đủ những trang bị cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mẫu MPV này, bao gồm hệ thống đèn full LED, vành 19 inch, 2 màn hình 12.3 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đề nổ bằng nút bấm, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất, cửa trượt điện,... Nội thất có cấu hình 7 ghế ngồi với hàng ghế thứ hai thiết kế dạng thuyền trưởng. Về truyền động, Kia Carnival 2.2D Signature 7 chỗ sử dụng động cơ Dầu 4 xylanh, dung tích 2.2L tăng áp (Smartstream D2.2 CRDi VGT), sản sinh công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440Nm tại dải vòng tua 1.750 – 2.750 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Không chỉ được trang bị nhiều options mà phiên bản Signature còn có thêm nhiều công nghệ an toàn với các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động tránh va chạm và ga tự động thích ứng khoảng cách, cảm biến va chạm trước/sau, camera 360 độ và 7 túi khí. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Kia Carnival phiên bản Signature chiếm ưu thế nhiều hơn về mặt trang bị. Mặc dù chạy máy dầu nhưng phiên bản này vẫn được rất nhiều tệp khách gia đình hay cá nhân ưa chuộng vì nhiều “đồ chơi” options mà lại kinh tế và tiết kiệm. Video: Giới thiệu chi tiết Kia Carnival 2022 mới.

