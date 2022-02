Kia Carnival 2022 lên sàn xe cũ Việt, chào bán hơn 1,3 tỷ đồng

Theo thông tin rao bán, chiếc Kia Carnival 2022 mới phiên bản máy dầu 2.2D Premium (8 ghế) này được đăng ký lần đầu hồi tháng 1/2022 với ODO dừng lại ở mức 1.000km. Hiện tại, xe đang được chào bán với giá “thách cưới” 1,360 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, giá xe Kia Carnival 2.2D Premium mới hiện tại niêm yết 1,319 tỷ đồng, theo đó mức giá lăn bánh tạm tính 1,455 tỷ đồng. Như vậy, với mức giá rao bán 1,360 tỷ đồng, người mua Carnival 2022 chạy “lướt” sẽ tiết kiệm được một khoảng chi phí kha khá khoảng 80 triệu đồng so với mua xe mới. Ngoài ra, người mua sẽ được “cưới liền tay” – không mất thời gian chờ đợi khi đặt xe mới. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại Carnival 2022 mới, ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn mà Carnival 2022, hoặc có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe sang. Hiện tại trên thị trường xe Việt, Kia Carnival 2022 là dòng xe MPV cỡ lớn bán chạy nhất trong phân khúc khi mang ưu điểm lắp ráp trong nước, kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, trang bị nhiều đồ chơi, giá bán cạnh tranh với xe SUV và CUV 5+2 chỗ, cuối cùng là đa dạng phiên bản động cơ xăng và dầu. Mẫu xe MPV Kia Carnival 2022 hấp dẫn được nhiều khách hàng với nhu cầu mua xe phục vụ cho gia đình, đề cao sự thực dụng, nội thất rộng rãi và độ tiện nghi. Bên cạnh phiên bản máy xăng V6, Kia Carnival 2022 bán chạy nhất ở các phiên bản máy dầu, vốn mang tính kinh tế cao Ở phiên bản máy dầu, Carnival 2022 sử dụng động cơ 4cyl 2.2L, động cơ tăng áp Smartstream D2.2 CRDi VGT I4 của 4 phiên bản còn lại, cho công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440Nm tại dải vòng tua 1.750 – 2.750 vòng/phút Phiên bản Kia Carnival 2022 Premium được trang bị nhiều “đồ chơi” như cặp màn hình hỗ trợ lái và giải trí trung tâm kỹ thuật số kích thước 12,3 inch. Cần số kiểu núm xoay, ghế lái nhớ 2 vị trí và chỉnh điện 12 hướng, ghế phụ chỉnh 10 hướng. Xe đi cùng với chế độ sưởi và làm mát ghế. Gương hiếu hậu chống chói tự động, camera 360 độ và hơn nữa. Video: Đánh giá Kia Carnival 2022 mới tại Việt Nam.

Theo thông tin rao bán, chiếc Kia Carnival 2022 mới phiên bản máy dầu 2.2D Premium (8 ghế) này được đăng ký lần đầu hồi tháng 1/2022 với ODO dừng lại ở mức 1.000km. Hiện tại, xe đang được chào bán với giá “thách cưới” 1,360 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, giá xe Kia Carnival 2.2D Premium mới hiện tại niêm yết 1,319 tỷ đồng, theo đó mức giá lăn bánh tạm tính 1,455 tỷ đồng. Như vậy, với mức giá rao bán 1,360 tỷ đồng, người mua Carnival 2022 chạy “lướt” sẽ tiết kiệm được một khoảng chi phí kha khá khoảng 80 triệu đồng so với mua xe mới. Ngoài ra, người mua sẽ được “cưới liền tay” – không mất thời gian chờ đợi khi đặt xe mới. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại Carnival 2022 mới, ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn mà Carnival 2022, hoặc có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe sang. Hiện tại trên thị trường xe Việt, Kia Carnival 2022 là dòng xe MPV cỡ lớn bán chạy nhất trong phân khúc khi mang ưu điểm lắp ráp trong nước, kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, trang bị nhiều đồ chơi, giá bán cạnh tranh với xe SUV và CUV 5+2 chỗ, cuối cùng là đa dạng phiên bản động cơ xăng và dầu. Mẫu xe MPV Kia Carnival 2022 hấp dẫn được nhiều khách hàng với nhu cầu mua xe phục vụ cho gia đình, đề cao sự thực dụng, nội thất rộng rãi và độ tiện nghi. Bên cạnh phiên bản máy xăng V6, Kia Carnival 2022 bán chạy nhất ở các phiên bản máy dầu, vốn mang tính kinh tế cao Ở phiên bản máy dầu, Carnival 2022 sử dụng động cơ 4cyl 2.2L, động cơ tăng áp Smartstream D2.2 CRDi VGT I4 của 4 phiên bản còn lại, cho công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440Nm tại dải vòng tua 1.750 – 2.750 vòng/phút Phiên bản Kia Carnival 2022 Premium được trang bị nhiều “đồ chơi” như cặp màn hình hỗ trợ lái và giải trí trung tâm kỹ thuật số kích thước 12,3 inch. Cần số kiểu núm xoay, ghế lái nhớ 2 vị trí và chỉnh điện 12 hướng, ghế phụ chỉnh 10 hướng. Xe đi cùng với chế độ sưởi và làm mát ghế. Gương hiếu hậu chống chói tự động, camera 360 độ và hơn nữa. Video: Đánh giá Kia Carnival 2022 mới tại Việt Nam.