Kia Carens 2023 sắp ra mắt bản 5 chỗ giá rẻ, vực dậy doanh số

Ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2021, Kia Carens thế hệ mới hiện là một trong những mẫu xe được ưa chuộng của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Ấn Độ, chỉ sau Seltos và Sonet. Tuy nhiên, so với đối thủ Suzuki Ertiga vốn "bán chạy như tôm tươi" tại thị trường Ấn Độ, Kia Carens vẫn có bất lợi, đó là giá bán dao động từ 899.000 - 1.699.000 Rupee (khoảng 259 - 489 triệu đồng). Để mẫu MPV này tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, hãng Kia chuẩn bị tung ra Carens phiên bản tiêu chuẩn mới với nội thất 5 chỗ ngồi. Đây sẽ là mẫu MPV cỡ nhỏ duy nhất tại thị trường Ấn Độ sở hữu nội thất 5 chỗ ngồi. Hiện mẫu MPV Hàn Quốc này đang được phân phối tại Ấn Độ với nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Được định vị thấp hơn bản Premium, Kia Carens 2023 bản 5 chỗ ngồi mới sẽ có cả động cơ xăng lẫn diesel. Động cơ xăng sẽ là loại 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ diesel là loại 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Ngoài ra, Kia Carens 2023 bản tiêu chuẩn 5 chỗ mới còn bị cắt một số trang bị để giảm giá bán như ghế bọc giả da và bệ tì tay có thể nâng lên/hạ xuống ở hàng ghế thứ hai. Trong khi đó, các trang bị an toàn của phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên. Chưa hết, hãng Kia còn chuẩn bị bổ sung phiên bản dùng động cơ diesel và hộp số sàn không chân côn iMT cho Carens 2023. Hiện tại, động cơ diesel của mẫu MPV này chỉ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, hãng Kia sẽ cải tiến động cơ diesel của Carens để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Real Driving Emissions (RDE), có hiệu lực tại Ấn Độ từ ngày 1/4/2023. Ngay cả động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L của Kia Carens 2023 cũng được nâng cấp để có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học E20 và đáp ứng tiêu chuẩn RDE. Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L của Kia Carens 2023 tại Ấn Độ sẽ được thay bằng máy xăng mới. Động cơ mới chính là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L được dùng cho Hyundai Accent 2023 sắp ra mắt. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Nhiều khả năng những thay đổi của Kia Carens 2023 tại Ấn Độ sẽ không được áp dụng cho xe đang bán tại Việt Nam. Ở Việt Nam, mẫu MPV này có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng 1.5L, máy dầu 1.5L và máy xăng tăng áp 1.4L như trên.Kia Carens 2023 tại Việt Nam có 7 phiên bản với giá bán dao động từ 619 - 859 triệu đồng. So với những đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer, Kia Carens đắt hơn đáng kể. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này vẫn khá khả quan với 535 chiếc bán ra trong tháng 11/2022, 550 chiếc trong tháng 12/2022 và 231 chiếc trong tháng 1/2023. Video: Đánh giá Kia Carens thế hệ mới tại Việt Nam.

