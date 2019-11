Khám phá những chiếc ôtô có thiết kế kỳ quặc nhất thế giới

Chiếc xe ôtô hàng độc với hình dạng giống bàn chân xuất hiện trên đường phố London, Anh vào đầu tháng 5 vừa qua đã khiến cho người dân ở đây không khỏi ngạc nhiên. Xe được điều khiển bởi một người ở giữa, di chuyển với vận tốc chậm. Mọi chi tiết được thiết kế giống với một bàn chân người thật và phóng to. Nhiều người đi đường tò mò, đã dừng hẳn lại để chiêm ngưỡng Mẫu thiết kế của chiếc ôtô thứ hai cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Đó là mẫu xe hàng độc Dodge Deora, được sản xuất vào năm 1967. Chiếc xe được thiết kế bởi Alexander Brothers, có hình dạng giống với chiếc phi thuyền nhỏ Chiếc xe tiếp theo có hình thù độc đáo, giống với những quả trứng, đó là Oeuf. Oeuf sản xuất năm 1942 bởi nhà thiết kế đầu máy xe lửa Paul Arzens. Không chỉ thu hút về hình dạng, Oeuf còn được biết đến nhiều với chất liệu thiết kế đặc biệt. Khung xe nhôm được tạo hình bằng tay. Kính xe được làm từ thủy tinh hữu cơ Plexiglass, chất liệu được sử dụng nhiều trong thời kỳ đó Chiếc xe ôtô siêu lạ Lancia (Bertone) Stratos HF Zero được sản xuất từ năm 1970 cũng gây ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thiết kế hình dáng độc, lạ. Các đường nét sắc xảo, tinh tế làm nên một tổng thể xe hài hòa, sang trọng. Xe cao khoảng 0,84 m, và để vào buồng lái thì người điều khiển cần bước qua kính chắn gió vào trong Chiếc xe lấy ý tưởng từ máy bay thời chiến trong Thế chiến thứ 2 của nhà thiết kế người Đức Gordon Buehrig cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nó mang tên Tasco, sản xuất năm 1948 Một chiếc xe khác cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến những chiếc máy bay ở Thế chiến thứ II đó là OSI Silver Fox. Chiếc xe hơi có hình thù đặc biệt, tổng thể đồ sộ. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên việc triển khai sản xuất chiếc xe phải dừng lại Trong danh sách những chiếc xe ôtô kỳ quặc cũng không thể không nhắc đến Dream Car 123 (Pyramid Electric Car). Nó trông giống một chiếc tàu vũ trụ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đặc biệt, xe có thể sử dụng năng lượng gió và mặt trời để vận hành với tốc độc 72 km/h Chiếc xe Chrysler Thunderbolt cũng có thiết kế hình dáng ấn tượng, là chiếc xe cuối cùng được thiết kế theo phong cách Deco. Ngoài hình dáng thu hút thì đây còn là chiếc xe đầu tiên có hệ thống đóng – mở cửa sổ tự động, nút bật đèn pha hiện đại Chiếc xe hơi giống với máy bay chiến đấu mang tên Firebird 1XP-21 tạo được sự thu hút lớn. Mẫu xe được nghiên cứu phát triển từ năm 1950, với công suất lớn, lên đến 370 mã lực Chiếc xe tiếp theo có hình thù đặc biệt là Bugatti Type 57S Competition Coupe Aerolithe. Xe mang phong cách cổ điển, quý tộc được sản xuất năm 1935 Hình thù giống với chiếc xuồng, Ferrari 512S Modulo do nhà thiết kế Paolo Martin người Ý sáng tạo vào năm 1970 là chiếc xe khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng Video: Top siêu xe sang chảnh nhất thế giới.

