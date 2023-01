VinFast VF9 hoàn toàn mới "lộ hàng" với nhiều chi tiết...lạ

Mới đây, trong công báo sở hữu công nghiệp số 418 tập B - quyển 2 tháng 1/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh của mẫu ôtô điện VinFast VF9 hoàn toàn mới. Hiện mẫu SUV thuần điện cỡ lớn này đã không còn xa lạ với người dùng Việt Nam dù chưa chính thức được giao đến tay khách hàng. Tuy nhiên, trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, VinFast VF9 lại sở hữu một số chi tiết thiết kế khác biệt so với trước đây. Theo đó, chiếc VinFast VF9 chạy điện trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được trang bị thiết kế đầu xe và đuôi xe cải tiến. Cụ thể hơn, trên đầu xe, chiếc VinFast VF9 vẫn sở hữu cụm đèn pha LED thanh mảnh như trước và dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh logo của hãng, tạo thành hình chữ "V". Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày này lại ôm lấy đèn pha thay vì được thiết kế thẳng như trước. Thay đổi tiếp theo trên đầu xe là cản trước với hốc gió trung tâm mới. Hốc gió này không tích hợp dải đèn sương mù dạng LED như trước. Thay vào đó, dải đèn sương mù của xe lại được chuyển lên phía trên và vắt ngang khe gió nằm dọc khá lớn. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của chiếc VinFast VF9 vẫn giữ nguyên như cũ, bao gồm cả cửa sổ, cột C tạo điểm nhấn, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và vành la-zăng 5 chấu kép phối 2 màu. Đằng sau, chiếc VinFast VF9 trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Tuy nhiên, dải đèn tạo thành hình chữ "V" ở đèn hậu đã thay đổi nhẹ. Thêm vào đó là cản sau mới với khe gió giả nằm dọc ở hai góc. Bên dưới cản sau còn có chi tiết giả tấm ốp gầm nhằm tăng thêm vẻ thể thao cho mẫu ôtô điện này. Không chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế, chiếc VinFast VF9 trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dường như còn sở hữu chiều cao gầm nhỉnh hơn trước. Điều này khiến xe ra dáng một mẫu SUV hơn. Tại thị trường trong nước, VinFast VF9 có 2 phiên bản Eco và Plus. Giá xe VinFast VF9 2023 không kèm pin của mẫu xe điện này là 1,491 tỷ đồng ở bản Eco và 1,685 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, giá mua đứt pin là 1,97 tỷ đồng với bản Eco và 2,178 tỷ đồng với bản Plus. Kể từ ngày 1/9/2022, khách hàng chỉ được chọn gói thuê pin cố định, không giới hạn số km/tháng, với giá 6,49 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê pin này được cố định trong suốt vòng đời của sản phẩm. Ngoài ra, chính sách thuê pin sẽ được gắn theo số VIN của xe thay vì chủ sở hữu, đề phòng trường hợp chuyển nhượng xe. Trong khi đó, những khách hàng đã đặt mua xe trước ngày 1/9/2022 vẫn được lựa chọn 1 trong 2 gói thuê pin là linh hoạt hoặc cố định. Với gói linh hoạt, chi phí thuê pin là 1.100.000 đồng/tháng cho 500 km, khi đi quá cần trả thêm 2.200 đồng/km. Trong khi đó, gói thuê pin cố định có chi phí là 3.091.000 đồng/tháng và không cố định số km di chuyển. VinFast VF9 được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 300 kW (khoảng 402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy pin của xe theo mục tiêu dự kiến của VinFast là 438 km ở bản Eco và 423 km ở bản Plus. Xe có thể dùng sạc chậm AC và sạc nhanh DC với thời gian nạp pin từ 0-70% trong 26 phút. Bên trong VinFast VF9 bản Eco là nội thất 7 chỗ ngồi với hàng ghế giữa dạng ghế dài 3 chỗ. Trong khi đó, bản Plus có thêm tùy chọn nội thất 6 chỗ với ghế giữa là 2 ghế thương gia tách rời nhau. Ngoài ra, hàng ghế thứ 3 còn có thêm một cửa sổ trời giúp hành khách có thể quan sát bên ngoài. Theo công bố của hãng VinFast vào hồi cuối năm ngoái, trong tháng 1/2023 này, những chiếc VF9 đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Việt Nam. Video: Chi tiết SUV điện Vinfast VF9 2023 bản Metallic.

Mới đây, trong công báo sở hữu công nghiệp số 418 tập B - quyển 2 tháng 1/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh của mẫu ôtô điện VinFast VF9 hoàn toàn mới. Hiện mẫu SUV thuần điện cỡ lớn này đã không còn xa lạ với người dùng Việt Nam dù chưa chính thức được giao đến tay khách hàng. Tuy nhiên, trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, VinFast VF9 lại sở hữu một số chi tiết thiết kế khác biệt so với trước đây. Theo đó, chiếc VinFast VF9 chạy điện trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được trang bị thiết kế đầu xe và đuôi xe cải tiến. Cụ thể hơn, trên đầu xe, chiếc VinFast VF9 vẫn sở hữu cụm đèn pha LED thanh mảnh như trước và dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh logo của hãng, tạo thành hình chữ "V". Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày này lại ôm lấy đèn pha thay vì được thiết kế thẳng như trước. Thay đổi tiếp theo trên đầu xe là cản trước với hốc gió trung tâm mới. Hốc gió này không tích hợp dải đèn sương mù dạng LED như trước. Thay vào đó, dải đèn sương mù của xe lại được chuyển lên phía trên và vắt ngang khe gió nằm dọc khá lớn. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của chiếc VinFast VF9 vẫn giữ nguyên như cũ, bao gồm cả cửa sổ, cột C tạo điểm nhấn, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và vành la-zăng 5 chấu kép phối 2 màu. Đằng sau, chiếc VinFast VF9 trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Tuy nhiên, dải đèn tạo thành hình chữ "V" ở đèn hậu đã thay đổi nhẹ. Thêm vào đó là cản sau mới với khe gió giả nằm dọc ở hai góc. Bên dưới cản sau còn có chi tiết giả tấm ốp gầm nhằm tăng thêm vẻ thể thao cho mẫu ôtô điện này. Không chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế, chiếc VinFast VF9 trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dường như còn sở hữu chiều cao gầm nhỉnh hơn trước. Điều này khiến xe ra dáng một mẫu SUV hơn. Tại thị trường trong nước, VinFast VF9 có 2 phiên bản Eco và Plus. Giá xe VinFast VF9 2023 không kèm pin của mẫu xe điện này là 1,491 tỷ đồng ở bản Eco và 1,685 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, giá mua đứt pin là 1,97 tỷ đồng với bản Eco và 2,178 tỷ đồng với bản Plus. Kể từ ngày 1/9/2022, khách hàng chỉ được chọn gói thuê pin cố định, không giới hạn số km/tháng, với giá 6,49 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê pin này được cố định trong suốt vòng đời của sản phẩm. Ngoài ra, chính sách thuê pin sẽ được gắn theo số VIN của xe thay vì chủ sở hữu, đề phòng trường hợp chuyển nhượng xe. Trong khi đó, những khách hàng đã đặt mua xe trước ngày 1/9/2022 vẫn được lựa chọn 1 trong 2 gói thuê pin là linh hoạt hoặc cố định. Với gói linh hoạt, chi phí thuê pin là 1.100.000 đồng/tháng cho 500 km, khi đi quá cần trả thêm 2.200 đồng/km. Trong khi đó, gói thuê pin cố định có chi phí là 3.091.000 đồng/tháng và không cố định số km di chuyển. VinFast VF9 được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 300 kW (khoảng 402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy pin của xe theo mục tiêu dự kiến của VinFast là 438 km ở bản Eco và 423 km ở bản Plus. Xe có thể dùng sạc chậm AC và sạc nhanh DC với thời gian nạp pin từ 0-70% trong 26 phút. Bên trong VinFast VF9 bản Eco là nội thất 7 chỗ ngồi với hàng ghế giữa dạng ghế dài 3 chỗ. Trong khi đó, bản Plus có thêm tùy chọn nội thất 6 chỗ với ghế giữa là 2 ghế thương gia tách rời nhau. Ngoài ra, hàng ghế thứ 3 còn có thêm một cửa sổ trời giúp hành khách có thể quan sát bên ngoài. Theo công bố của hãng VinFast vào hồi cuối năm ngoái, trong tháng 1/2023 này, những chiếc VF9 đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Việt Nam. Video: Chi tiết SUV điện Vinfast VF9 2023 bản Metallic.