Kaiyi Kunlun PHEV - SUV 7 chỗ "ăn xăng như ngửi" từ 390 triệu đồng

Kaiyi Kunlun PHEV 2024 mới, trước đây gọi là Cowin, được thành lập vào tháng 3/2014 với tư cách là một thương hiệu trực thuộc của Chery. Sau đó vào năm 2018, Chery bán một phần Kaiyi cho Yibin Automobile Industry Development Investment và Sichuan Yibin Push Group với giá 2,494 tỷ nhân dân tệ (343,5 triệu USD), trong đó hai công ty này lần lượt nắm giữ 50,85% và 1,33% cổ phần, 47,82% cổ phần còn lại vẫn do Chery nắm giữ. Giờ đây, cổ phiếu của Chery đã giảm xuống còn 18%. Vào tháng 3 năm ngoái, mẫu xe SUV Kaiyi Kunlun 2024 đã được trình làng với giới truyền thông Trung Quốc, và họ hứa rằng, phiên bản tiết kiệm xăng hơn, plug-in hybrid sẽ sớm ra mắt trong cùng năm, tuy nhiên, phải đến bây giờ, chiếc xe Kaiyi Kunlun PHEV mới được mở bán trước. Cụ thể là vào ngày 21 tháng 6, Kaiyi thông báo rằng chiếc SUV plug-in hybrid đầu tiên của hãng có tên Kunlun iHD đã chính thức bắt đầu mở bán trước, có 4 phiên bản. Mức giá xe Kaiyi Kunlun PHEV dao động từ 119.900 nhân dân tệ đến 159.900 nhân dân tệ (16.500 – 22.000 USD), tương đương 390 triệu đồng đến 520 triệu đồng Để so sánh, phiên bản xe xăng có giá dao động từ 99.900 nhân dân tệ đến 149.900 nhân dân tệ, tương đương 341 triệu đồng đến 512 triệu đồng. Kaiyi Kunlun iHD đã được đưa vào dây chuyền sản xuất, xe sử dụng khung gầm hàng đầu mới nhất của Chery, hệ thống plug-in hybrid của BYD FinDreams và pin CATL. Được định vị là mẫu SUV cỡ trung, Kaiyi Kunlun iHD có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.738 mm x 1.968 mm x 1.708 mm, và chiều dài cơ sở 2820 mm, các thông số này không có gì thay đổi so với bản xe xăng. Dựa trên mẫu SUV chạy bằng xăng Kaiyi Kunlun, phiên bản iHD có thiết kế lưới tản nhiệt phía trước không khung lớn được trang trí bằng cấu trúc ma trận điểm và tích hợp đèn pha chia đôi ở hai bên. Đôi mắt LED này thiết kế rất đẹp, và còn dải đèn LED chiếu sáng ban ngày chạy xuống hốc gió trước. Xe có 3 hốc gió riêng biệt, hốc gió giữa kéo dài, cản trước sơn đen có thêm sọc màu cam tạo điểm nhấn. Logo thương hiệu Kaiyi cũng có thể sáng lên ở trung tâm. Vòng ra bên sườn, Kaiyi Kunlun có bộ mâm đa chấu kép, các chi tiết mạ crôm được sơn đen mờ, ở phía sau có cánh lướt gió trên nóc, đèn hậu kiểu xuyên thấu và cửa xả hai bên. Bên trong, khoang lái Kaiyi Kunlun sử dụng bảng đồng hồ full LCD 12,3 inch và vô lăng ba chấu đa chức năng. Màn hình điều khiển trung tâm cảm ứng 14,6 inch treo lơ lửng trên bảng điều khiển trung tâm. Xe sử dụng kiểu bố trí bảy chỗ 2+3+2 và thể tích cốp xe tiêu chuẩn là 518 lít. Hệ truyền động plug-in hybrid của xe Kaiyi Kunlun bao gồm động cơ hybrid 1.5T (model F22TC) và mô-tơ điện phía trước, kết hợp với hộp số E-CVT. Động cơ xăng có công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 231 Nm. Động cơ điện tạo ra công suất 204 mã lực và 300 Nm. Tốc độ tối đa là 180 km/h. Bộ pin lithium iron phosphate 22,48 kW do CATL cung cấp cung cấp phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc sẽ là 150 km và phạm vi hoạt động toàn diện là 1.200 km. Khi sạc nhanh, xe phải mất 30 phút để bổ sung pin lên 80%. Video: Xem chi tiết xe SUV Kaiyi Kunlun của Trung Quốc.

