Kaiyi Kunlun 2023 ra mắt, chiếc xe gia đình chỉ từ 341 triệu đồng

Kaiyi Auto tại Trung Quốc (trước đây gọi là Cowin) là một công ty con của Chery Auto, họ đã trải qua những bước phát triển đáng kể vào năm ngoái với việc tung ra thị trường nhiều mẫu xe chủ yếu phục vụ người tiêu dùng sống ở các thành phố cấp ba và cấp bốn. Tuy nhiên, với việc đổi thương hiệu Cowin thành Kaiyi, công ty nhắm đến việc thu hút nhiều đối tượng hơn. Để đạt được điều đó, Kaiyi đã giới thiệu nhiều loại xe mới trong phạm vi của mình, bao gồm cả dòng ICE và EV, SUV hay xe mini Ngay cả đối với một nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc nào đó, đây là một kế hoạch khá tham vọng và Kaiyi đang trên đường chinh phục ước mơ của mình khi đã ra mắt mẫu SUV ICE mới mang tên gọi Kaiyi Kunlun 2023 mới, với mức giá dao động từ 99.900 nhân dân tệ đến 149.900 nhân dân tệ (tương đương 341 triệu đồng đến 512 triệu đồng). Ngoài ra, Kaiyi cũng đã công bố việc mở bán trước đồng thời 3 phiên bản PHEV của xe Kunlun với mức giá từ 159.900 nhân dân tệ đến 239.900 nhân dân tệ (tương đương 546 triệu đến 819 triệu đồng). Việc phân phối biến thể PHEV sẽ bắt đầu vào Quý 4, chiếc xe mới được xây dựng trên nền tảng i-FA. Về kích thước, mẫu xe Kaiyi Kunlun 2023 giá rẻ có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.738 x 1.968 x 1.708 mm và chiều dài cơ sở là 2.820 mm, lớn hơn một chút so với Chery Tiggo 8. Nếu không thích có quá nhiều chỗ ngồi và tăng không gian khoang hành lý, bạn có thể lựa chọn mua xe Kaiyi Kunlun bản 5 chỗ bên cạnh phiên bản 7 chỗ. Điểm sáng của xe nằm bên trong khoang lái, nơi nội thất có màn hình điều khiển trung tâm siêu to và được đặt thấp hơn một chút, hệ thống thông tin giải trí được trang bị Huawei Hicar và Tencent TAI 4.0, kết hợp với hệ thống ra lệnh bằng giọng nói thông minh. Chiếc xe mới hiện có thể đạt được hỗ trợ lái xe tự động L2 và có thể được nâng cấp thông qua OTA. Kaiyi Kunlun phiên bản xăng được trang bị động cơ 1.6T và 2.0T, giống như Tiggo 8. Phiên bản plug-in hybrid cung cấp 2 phiên bản động cơ đơn và động cơ kép. Công suất tối đa của phiên bản động cơ đơn là 201 mã lực và công suất của phiên bản động cơ kép là 362 mã lực, với phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện lần lượt là 110 km, 180 km và 260 km. Các mẫu Kaiyi Kunlun và Tiggo 8 có cùng hệ thống điện và cấu hình tương tự nhau. Ưu điểm duy nhất của Kaiyi Kunlun là kích thước thân xe và chiều dài cơ sở lớn hơn, đồng thời có sẵn các phiên bản 5/7 chỗ ngồi. Đối với một số người tiêu dùng, chênh lệch giá sẽ hấp dẫn hơn. Kaiyi Auto có sáu mẫu xe, bao gồm Cowin V7, Cowin X3, X5, Cowin Xuandu và Cowin Xuanjie, tất cả đều tập trung vào phân khúc dưới 100.000 nhân dân tệ, tương đương 341 triệu đồng. So với các đối thủ cạnh tranh, các mẫu xe trên thua thiệt về thiết kế, cấu hình, chất lượng và chưa đạt được hiệu quả tốt trên thị trường trong xu thế chung là nâng cấp trải nghiệm cho người dùng, vì thế, Kunlun có giúp hãng xe Kaiyi nhận sai và bù đắp hay không phải chờ cuối năm, khi xe xuất hiện trên thị trường. Video: Chi tiết mẫu xe Kaiyi Kunlun 2023 giá rẻ.

