Jeep Wrangler 4xe Rubicon 2021 hơn 1,1 tỷ đồng tại Mỹ

Sau khi trình làng phiên bản cắm sạc plug-in-hybrid (PHEV) của mẫu SUV Wrangler đầu tháng 9 mới đây, hãng xe Mỹ đã chính thức công bố giá bán cho Jeep Wrangler 4xe 2021 mới. Đúng như dự đoán, mức giá phải trả cho việc sở hữu phiên bản tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu của mẫu SUV địa hình này không hề...tiết kiệm. Cụ thể, Jeep Wrangler 4xe 2021 sẽ được phân phối dưới 2 cấp độ duy nhất là Sahara và Rubicon. Theo đó, giá xe Jeep Wrangler 4xe Sahara 2021 sẽ bán ra 47.995 USD (1,11 tỷ đồng) và phiên bản Wrangler 4xe Rubicon 2021 sẽ có giá từ 51.695 USD (1,19 tỷ đồng). Mức giá niêm yết trên vẫn chưa bao gồm thuế liên bang tiêu chuẩn 7.500 USD và phí vận chuyển 1.495 USD. So sánh với những phiên bản động cơ đốt trong thuần túy hiện tại, mẫu xe SUV Jeep Wrangler 4xe 2021 có giá đắt hơn khoảng 9.000-10.000 USD (khoảng 20,8 - 23 triệu đồng). Tại Việt Nam, Jeep Wrangler 2020 hiện đang được phân phối chính hãng với giá từ 2,948 đến 3,388 tỷ đồng Jeep Wrangler 4xe 2021 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toledo North ở Ohio. Jeep cũng xác nhận việc giao hàng các phiên bản đầu tiên của Wrangler Rubicon và Sahara 4xe sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2021. Jeep Wrangler 4xe là mẫu xe địa hình đầu tiên của Jeep ứng dụng công nghệ PHEV để vừa đáp ứng chuẩn khí thải hà khác của thế giới nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của dòng xe địa hình huyền thoại của hãng xe Mỹ Cả 2 phiên bản của Wrangler 4xe đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L hoạt động cùng 2 động cơ điện cho công suất tổng cộng 375 mã lực và momen xoắn 637 Nm. Trong khi đó, bộ pin 17 kWh lithium-ion cung cấp một phạm vi hoàn toàn bằng điện lên đến 40km và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5.6l/100km. Jeep Wrangler 4xe được cung cấp với 10 tùy chọn màu sơn khác nhau, cùng các điểm nhấn màu xanh đặc trưng của dòng xe hybrid của hãng. Xe trang bị bộ la-zăng offroad 17 inch và lốp 33 inch, mâm beadlock, bộ nâng gầm 2 inch, trong khi các bản thấp hơn có bộ la-zăng 20 inch. Về trang bị, cả hai phiên bản của Wrangler 4xe sẽ có hệ dẫn động bốn bánh Select-Trac 4WD tiêu chuẩn, cầu cứng của hãng Dana, hộp số phụ 2 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt. Trong khi đó, phiên bản Rubicon sẽ bổ sung hệ thống Rock-Trac 4x4, bộ khóa cầu trước và sau điện tử và hỗ trợ ngắt kết nối thanh lắc chỉnh điện để cải thiện khả năng off-road. Toàn bộ hệ thống điện đều được bảo vệ an toàn giúp chiếc SUV mới của Jeep có khả năng lội nước lên đến 762mm. Về nội thất, cabin vẫn quen thuộc với tông màu đen với đường chỉ may màu xanh. Xe trang bị cụm đồng hồ đo dành riêng cho từng mẫu xe và hệ thống thông tin giải trí riêng biệt Uconnect 4C Nav với màn hình 8,4 inch, hệ thống âm thanh Alpine 9 loa với loa siêu trầm và bộ khuếch đại 552 watt. Video: Giới thiệu Jeep Wrangler 4xe Rubicon 2021 thế hệ mới.

Sau khi trình làng phiên bản cắm sạc plug-in-hybrid (PHEV) của mẫu SUV Wrangler đầu tháng 9 mới đây, hãng xe Mỹ đã chính thức công bố giá bán cho Jeep Wrangler 4xe 2021 mới. Đúng như dự đoán, mức giá phải trả cho việc sở hữu phiên bản tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu của mẫu SUV địa hình này không hề...tiết kiệm. Cụ thể, Jeep Wrangler 4xe 2021 sẽ được phân phối dưới 2 cấp độ duy nhất là Sahara và Rubicon. Theo đó, giá xe Jeep Wrangler 4xe Sahara 2021 sẽ bán ra 47.995 USD (1,11 tỷ đồng) và phiên bản Wrangler 4xe Rubicon 2021 sẽ có giá từ 51.695 USD (1,19 tỷ đồng). Mức giá niêm yết trên vẫn chưa bao gồm thuế liên bang tiêu chuẩn 7.500 USD và phí vận chuyển 1.495 USD. So sánh với những phiên bản động cơ đốt trong thuần túy hiện tại, mẫu xe SUV Jeep Wrangler 4xe 2021 có giá đắt hơn khoảng 9.000-10.000 USD (khoảng 20,8 - 23 triệu đồng). Tại Việt Nam, Jeep Wrangler 2020 hiện đang được phân phối chính hãng với giá từ 2,948 đến 3,388 tỷ đồng Jeep Wrangler 4xe 2021 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toledo North ở Ohio. Jeep cũng xác nhận việc giao hàng các phiên bản đầu tiên của Wrangler Rubicon và Sahara 4xe sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2021. Jeep Wrangler 4xe là mẫu xe địa hình đầu tiên của Jeep ứng dụng công nghệ PHEV để vừa đáp ứng chuẩn khí thải hà khác của thế giới nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của dòng xe địa hình huyền thoại của hãng xe Mỹ Cả 2 phiên bản của Wrangler 4xe đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L hoạt động cùng 2 động cơ điện cho công suất tổng cộng 375 mã lực và momen xoắn 637 Nm. Trong khi đó, bộ pin 17 kWh lithium-ion cung cấp một phạm vi hoàn toàn bằng điện lên đến 40km và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5.6l/100km. Jeep Wrangler 4xe được cung cấp với 10 tùy chọn màu sơn khác nhau, cùng các điểm nhấn màu xanh đặc trưng của dòng xe hybrid của hãng. Xe trang bị bộ la-zăng offroad 17 inch và lốp 33 inch, mâm beadlock, bộ nâng gầm 2 inch, trong khi các bản thấp hơn có bộ la-zăng 20 inch. Về trang bị, cả hai phiên bản của Wrangler 4xe sẽ có hệ dẫn động bốn bánh Select-Trac 4WD tiêu chuẩn, cầu cứng của hãng Dana, hộp số phụ 2 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt. Trong khi đó, phiên bản Rubicon sẽ bổ sung hệ thống Rock-Trac 4x4, bộ khóa cầu trước và sau điện tử và hỗ trợ ngắt kết nối thanh lắc chỉnh điện để cải thiện khả năng off-road. Toàn bộ hệ thống điện đều được bảo vệ an toàn giúp chiếc SUV mới của Jeep có khả năng lội nước lên đến 762mm. Về nội thất, cabin vẫn quen thuộc với tông màu đen với đường chỉ may màu xanh. Xe trang bị cụm đồng hồ đo dành riêng cho từng mẫu xe và hệ thống thông tin giải trí riêng biệt Uconnect 4C Nav với màn hình 8,4 inch, hệ thống âm thanh Alpine 9 loa với loa siêu trầm và bộ khuếch đại 552 watt. Video: Giới thiệu Jeep Wrangler 4xe Rubicon 2021 thế hệ mới.