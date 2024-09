IShowSpeed sẽ cưỡi Lamborghini Huracan tại Gumball 3000 ở Việt Nam

Hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 đang trở nên nóng hơn qua từng ngày khi mới đây, ban tổ chức của sự kiện đã công bố danh sách khách mời tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập hành trình siêu xe lớn nhất và có quãng đường di chuyển dài nhất thế giới này. Trong danh sách tham dự Gumball 3000 năm này có sự góp mặt của IShowSpeed sở hữu Lamborghini Huracan, anh là 1 streamer nổi tiếng vì là fan cuồng của cầu thủ Cristiano Ronaldo, IShowSpeed có đến 78 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, và hứa hẹn sẽ làm cho hành trình xe Gumball 3000 thêm phần náo nhiệt. Hiện chưa rõ dàn khách mời này chỉ xuất hiện ở Việt Nam từ chặng xuất phát, hay sẽ đi theo đoàn đến cuối chặng ở Singapore. Thông tin ban đầu cho biết, Streamer nổi tiếng IShowSpeed sẽ tham dự trên 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan nhưng chưa rõ là xe mới tậu, hay 1 chiếc STO như đồn đoán. Cách đây vài tháng, fan cuồng của cầu thủ Cristiano Ronaldo đã mua 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau RWD, và thể hiện ngay tình yêu với CR7 bằng bộ áo cũng như hình ảnh của cầu thủ này trên xe. Ở thiết kế, khác với phiên bản dẫn động 4 bánh, Lamborghini Huracan EVO RWD có sức hút cá tính riêng của mình với mặt tiền sau này được người anh em Lamborghini Huracan STO sao chép lại diện mạo với điểm nhấn thanh chia hốc gió nghiêng 2 bên đầu xe, tạo sự lạ mắt và cá tính cho xe. Ở đuôi xe, phiên bản Lamborghini Huracan EVO RWD chỉ có phần khuếch tán được làm khác đi so với phiên bản Lamborghini Huracan EVO. Những chi tiết khác như cánh gió tích hợp, lưới thoát nhiệt, vị trí đặt ống xả đều được giữ nguyên. Trải nghiệm bên trong khoang lái của siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD không có gì thay đổi so với Huracan EVO với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,4 inch, vô lăng có nút điều chỉnh chế độ lái hay bảng đồng hồ cá tính. Khác biệt của siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau so với những chiếc dẫn động 4 bánh còn đến từ khối động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít được thay đổi công suất ở mức cực đại 610 ps đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Huracan EVO sở hữu dẫn động cầu sau có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây, tốc độ tối đa 325 km/h. Video: IShowSpeed tậu siêu xe Lamborghini Huracan.

