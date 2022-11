Hyundai Tucson L 2023 từ 560 triệu đồng, nâng cấp hộp số mới

Hyundai Tucson L đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 9/2020. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai lại tung ra phiên bản mới của mẫu crossover cỡ C này. Đáng tiếc là ở phiên bản Hyundai Tucson L 2023 mới gần như không thay đổi về thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung hộp số mới cho mẫu xe này. Cụ thể, mẫu xe SUV Hyundai Tucson L 2023 vẫn có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới, thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, hộp số tự động 6 cấp và mô-tơ điện Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 186 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện có công suất tối đa 60 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,6 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC. Ngoài hộp số mới, Hyundai Tucson L 2023 vẫn giữ nguyên các thông số như cũ. Theo đó, xe cũng sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm giống Hyundai Tucson đang bán tại Việt Nam. Ngay cả thiết kế của Hyundai Tucson L 2023 tại Trung Quốc cũng không khác biệt nhiều so với xe dành cho Việt Nam. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, Hyundai Tucson L 2023 sở hữu lưới tản nhiệt không viền, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày “Parametric Hidden Lights” ở hai bên trong khi đèn pha chính nằm ở 2 góc cản trước.Tiếp đến là đường dập gân sắc sảo trên sườn xe, hốc bánh vuông vức, vành la-zăng 19 inch với thiết kế 5 chấu, sơn 2 màu thể thao và đường viền mạ crôm bám theo nóc xe, kéo dài đến hết cột D làm điểm nhấn. Đằng sau xuất hiện cụm đèn hậu LED với thiết kế lấy cảm hứng từ cái cày của nhà nông và nằm vắt ngang đuôi xe. Đó là chưa kể đến cản sau hầm hố, tích hợp cả bộ khuếch tán gió giả, cần gạt nước giấu kín bên dưới cánh gió mui và cảm biến đá cốp. Bên trong Hyundai Tucson L 2023 là không gian nội thất 5 chỗ với thiết kế về cơ bản là giống xe đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu crossover cỡ C này được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, lớn hơn loại dùng cho xe ở Việt Nam. Bên dưới màn hình là các nút cảm ứng điện dung để chỉnh hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, điều hòa tự động 3 vùng và những tính năng khác. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch, tính năng ra lệnh bằng giọng nói tự nhiên, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold, lẫy chọn chế độ lái và sạc điện thoại thông minh không dây. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Hyundai Tucson L 2023 ở thị trường Trung Quốc là cảm biến đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và tính năng tự động đưa xe vào giữa làn đường Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hyundai Tucson L 2023 cho 7 bản trang bị với bán ra dao động từ 161.800 - 207.800 Nhân dân tệ (khoảng 560 - 719 triệu đồng). So với Hyundai Tucson đang bán tại Việt Nam vốn có giá từ 845 triệu đến 1,06 tỷ đồng, xe rẻ hơn đáng kể. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson L 2023 tại Trung Quốc.

Hyundai Tucson L đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 9/2020. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai lại tung ra phiên bản mới của mẫu crossover cỡ C này. Đáng tiếc là ở phiên bản Hyundai Tucson L 2023 mới gần như không thay đổi về thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung hộp số mới cho mẫu xe này. Cụ thể, mẫu xe SUV Hyundai Tucson L 2023 vẫn có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới, thay cho loại tự động ly hợp kép 7 cấp cũ. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, hộp số tự động 6 cấp và mô-tơ điện Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 186 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện có công suất tối đa 60 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,6 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC. Ngoài hộp số mới, Hyundai Tucson L 2023 vẫn giữ nguyên các thông số như cũ. Theo đó, xe cũng sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm giống Hyundai Tucson đang bán tại Việt Nam. Ngay cả thiết kế của Hyundai Tucson L 2023 tại Trung Quốc cũng không khác biệt nhiều so với xe dành cho Việt Nam. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, Hyundai Tucson L 2023 sở hữu lưới tản nhiệt không viền, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày “Parametric Hidden Lights” ở hai bên trong khi đèn pha chính nằm ở 2 góc cản trước.Tiếp đến là đường dập gân sắc sảo trên sườn xe, hốc bánh vuông vức, vành la-zăng 19 inch với thiết kế 5 chấu, sơn 2 màu thể thao và đường viền mạ crôm bám theo nóc xe, kéo dài đến hết cột D làm điểm nhấn. Đằng sau xuất hiện cụm đèn hậu LED với thiết kế lấy cảm hứng từ cái cày của nhà nông và nằm vắt ngang đuôi xe. Đó là chưa kể đến cản sau hầm hố, tích hợp cả bộ khuếch tán gió giả, cần gạt nước giấu kín bên dưới cánh gió mui và cảm biến đá cốp. Bên trong Hyundai Tucson L 2023 là không gian nội thất 5 chỗ với thiết kế về cơ bản là giống xe đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu crossover cỡ C này được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, lớn hơn loại dùng cho xe ở Việt Nam. Bên dưới màn hình là các nút cảm ứng điện dung để chỉnh hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, điều hòa tự động 3 vùng và những tính năng khác. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch, tính năng ra lệnh bằng giọng nói tự nhiên, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold, lẫy chọn chế độ lái và sạc điện thoại thông minh không dây. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Hyundai Tucson L 2023 ở thị trường Trung Quốc là cảm biến đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và tính năng tự động đưa xe vào giữa làn đường Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hyundai Tucson L 2023 cho 7 bản trang bị với bán ra dao động từ 161.800 - 207.800 Nhân dân tệ (khoảng 560 - 719 triệu đồng). So với Hyundai Tucson đang bán tại Việt Nam vốn có giá từ 845 triệu đến 1,06 tỷ đồng, xe rẻ hơn đáng kể. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson L 2023 tại Trung Quốc.