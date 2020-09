Hyundai Tucson L 2021 chỉ bán ra tại Trung Quốc, Mỹ và Hàn

Hyundai đã chính thức vén màn Tucson thế hệ mới. Vào thời điểm đó, hãng Hyundai đã công bố việc Tucson 2021 sẽ có cả phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn và trục cơ sở dài. Đến nay, phiên bản trục cơ sở dài của mẫu crossover cỡ C này mới trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 dưới cái tên Tucson L. Được biết, Hyundai Tucson L 2021 mới sẽ dành cho những thị trường như Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Điểm nhấn khác biệt lớn nhất của Hyundai Tucson L thế hệ mới so với bản trục cơ sở tiêu chuẩn đương nhiên nằm ở kích thước. Theo đó, mẫu xe này có chiều dài 4.630 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm. Các con số tương ứng của Hyundai Tucson 2021 bản trục cơ sở tiêu chuẩn là 4.500 mm, 1.864 mm, 1.651 mm và 2.680 mm. Như vậy, Hyundai Tucson L 2021 có chiều dài cơ sở chỉ kém một chút so với con số 2.766 mm của đàn anh Santa Fe 2021. Về thiết kế, Hyundai Tucson L 2021 tại Trung Quốc chẳng khác gì xe ở thị trường nước ngoài. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, Hyundai Tucson L 2021 sở hữu lưới tản nhiệt hoàn toàn mới với thiết kế "giống đá quý", theo cách miêu tả của thương hiệu Hàn Quốc. Chưa hết, trên Hyundai Tucson L 2021 còn có nhiều đường dập gân và hốc bánh góc cạnh. Riêng bộ vành của mẫu crossover này có thiết kế phức tạp vốn là đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng. Tiếp đến là đường viền mạ crôm bám theo nóc xe, kéo dài đến gần đèn hậu, khiến Hyundai Tucson L 2021 trông như thấp hơn. Đằng sau, xe được trang bị cụm đèn hậu LED với tạo hình bên trong lấy cảm hứng từ máy cày của nhà nông. Ngoài ra, đèn hậu còn được nối với nhau bằng một dải đèn LED bên trên. Đó là chưa kể đến cản sau hầm hố, tích hợp cả bộ khuếch tán gió giả và cần gạt nước giấu kín bên dưới cánh gió mui. Nhờ đó, logo của hãng Hyundai được đẩy lên cao, nằm trên kính sau. Bên trong Hyundai Tucson L 2021 là không gian nội thất tối giản nhưng toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao. Điểm nhấn đập vào mắt đầu tiên là 2 đường kẻ màu bạc kéo dài từ mặt táp-lô xuống cụm điều khiển trung tâm và sang mặt cửa. Ngay cả màn hình trung tâm và cửa gió điều hòa cũng được bao quanh bởi 2 đường kẻ này. Ngay trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng có thiết kế đơn giản, giống loại dùng cho Hyundai Elantra mới, nhưng vẫn đi kèm đủ các phím chức năng quen thuộc. Trong khi đó, trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện các nút chọn số với công nghệ Shift by Wire giống đàn anh Hyundai Palisade. Tiếp đến là phanh đỗ xe điện tử, nút giữ phanh tạm thời Auto Hold và 2 ngăn đựng cốc bên cạnh. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Tucson 2021 sẽ là tổng cộng 12 tùy chọn động cơ khác nhau, tùy thuộc vào thị trường phân phối. Trong đó, có 6 động cơ xăng, 4 động cơ diesel, 1 hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và 1 hệ truyền động hybrid (HEV). Các động cơ này có công suất tối đa dao động từ 115 - 265 mã lực. Mạnh nhất chính là Hyundai Tucson PHEV 2021, dùng động cơ tăng áp 1,6 lít. Những động cơ kể trên sẽ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Thêm vào đó là hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói Hyundai Smart Sense, bao gồm phanh tránh va chạm thứ cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái hay hỗ trợ đèn pha. Hiện giá xe Hyundai Tucson L 2021 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được bán ra tại thị trường tỷ dân này vào năm sau. Video: Hyundai Tucson mới, cuộc cách mạng của hãng xe Hàn Quốc.

