Hyundai Tucson 2022 mới, dự đoán khoảng khoảng 577 triệu đồng

Phân khúc SUV/Crossover cỡ nhỏ đang là phân khúc bán chạy nhất trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô hiện nay, với những cái tên nổi bật như Honda CR-V, Nissan Rogue và Toyota RAV4. Việc vắng mặt trong danh sách được đề cử của phân khúc SUV/Crossover quả là một thiếu sót lớn, nhưng Hyundai cho biết họ đã sẵn sàng tung ra một sản phẩm mới hứa hẹn sẽ khiến khách hàng phải trầm trồ. Hyundai Tucson 2022 mới được giới thiệu với tư cách mẫu xe mới nhất sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm Sensuous Sportiness của hãng xe Hàn Quốc. Mặc dù trông giống như một phiên bản Concept, nhưng Hyundai Tucson hoàn toàn mới hiện đã sẵn sàng đi vào sản xuất và mang đến cho các đối thủ một sự cạnh tranh gay gắt nhất. Tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ, bao gồm cả thiết kế ngoại thất - nội thất và hệ thống truyền động với động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid... Không chỉ vậy, diện mạo hoàn toàn mới của Tucson chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong cuộc chạy đua ở phân khúc này phải quay trở lại vạch xuất phát. Tucson thế hệ mới sở hữu một ngoại hình không giống với bất cứ mẫu xe nào trước đây của Hyundai, và thậm chí không có mẫu SUV/Crossover nào khác hiện nay có thiết kế tương lai hơn. Toàn bộ cụm đèn pha và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày của Tucson 2022 được tích hợp vào bộ lưới tản nhiệt - cách thiết kế được Hyundai gọi là ‘viên ngọc quý’. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu mang tạo hình răng cưa được nối liền với nhau bằng một dải đèn kéo dài hết bề ngang, mang lại cho Hyundai Tucson 2022 một vẻ ngoài hiện đại và hơi hướng tương lai hơn. Không chỉ vậy, cụm đèn hậu này còn được Hyundai tích hợp thêm dải đèn DRL dạng ẩn. Thiết kế của khu vực đuôi xe Tucson sử dụng nhiều đường nét gấp khúc và cắt xẻ một cách mạnh mẽ - tương tự như phần hông xe Tại thị trường Mỹ, Hyundai Tucson 2022 được giới thiệu với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài. Đối với phiên bản trục cơ sở dài, Tucson 2022 không chỉ dài hơn, rộng hơn, cao hơn mà còn sở hữu trục cơ sở dài hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này khiến thể tích khoang hành khách tăng lên 3064 lít, trong khi dung tích khoang hành lý đạt 1096 lít - tăng 218 lít so với bản cũ. Khoang cabin của Hyundai Tucson 2022 được đồng bộ với phong cách tương lai đến từ ngoại thất với thiết kế “Interspace”. Màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn cùng tùy chọn màn hình 10.25 inch cung cấp khả năng hiển thị hệ thống thông tin giải trí, tương thích với Apple CarPlay không dây và Android Auto. Nằm phía dưới màn hình này là một bảng điều khiển cảm ứng hoàn toàn, các nút bấm vật lý như trên bản cũ đã được loại bỏ tạo cảm giác hiện đại cho khoang lái. Thay vì cần số truyền thống, Hyundai Tucson 2022 được trang bị cần số bằng nút bấm mang đến những thao tác tiện lợi và đơn giản hơn, đồng thời khiến khu vực này trở nên rộng rãi hơn. Vô lăng mới của Tucson được bọc da và thiết kế khá độc đáo với hai tông màu bạc/đen. Thay thế cho cụm đồng hồ dạng analog nằm phía sau vô lăng là một màn hình kỹ thuật số có khả năng hiển thị đầy đủ các thông số vận hành quan trọng. Tucson 2022 nhận được gói trang bị an toàn tiêu chuẩn SmartSense Safety của Hyundai, bao gồm hàng loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chùm sáng cao, cảnh báo tài xế mất tập trung và cảnh báo hành khách phía sau. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2022 còn có sẵn với phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp cùng mô-tơ điện 44.2 kW và bộ pin 1.48 kWh cho ra tổng công suất ước tính là 226 mã lực và momen xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. So sánh với cấu hình động cơ xăng Smartstream 2.5L, Hyundai cho biết phiên bản hybrid này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn đến 30% và cung cấp phạm vi di chuyển 500 dặm (khoảng 805 km) khi đầy bình. Cuối cùng là một phiên bản plug-in hybrid với hệ truyền động tương tự như hybrid nói trên, nhưng được trang bị mô-tơ điện 66.9 kW và bộ pin 13.8 kWh lớn hơn. Khi kích hoạt chế độ vận hành hoàn toàn bằng điện, Hyundai Tucson plug-in hybrid 2022 có thể di chuyển được quãng đường tối đa là 45 km. Với bộ sạc 7.2 kW tiêu chuẩn, phiên bản plug-in hybrid này có thể sạc đầy trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Hiện chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến giá xe Hyundai Tucson 2022. Tuy nhiên, theo dự đoán, Tucson 2022 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá bán rơi vào khoảng 25.000 USD (khoảng 577 triệu đồng), cao hơn con số 23.700 USD (khoảng 547 triệu đồng) của thế hệ tiền nhiệm. Theo kế hoạch, các phiên bản sử dụng động cơ xăng Smartstream và hybrid sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Mỹ vào mùa xuân năm nay, trong khi phiên bản plug-in hybrid sẽ ra mắt vào mùa hè. Video: Hyundai Tucson 2022 hoàn toàn mới lột xác ngoạn mục.

