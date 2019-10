Hyundai Tucson 2019 máy dầu hơn 900 triệu tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Hyundai Tucson 2019 mới ra mắt sẽ có tổng cộng 4 phiên bản khác nhau và 3 loại động cơ. Trong đó chỉ có duy nhất một phiên bản máy dầu Diesel 2.0L. Ở phiên bản 2019, thay đổi đáng giá nhất trên Hyundai Tucson máy dầu còn nằm ở hộp số mới. Hyundai Tucson máy dầu mới sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt (4.480 x 1.850 x 1.665)mm. Xe có chiều dài cơ sở 2.670 mm. Ngoại hình và phần đầu của xe tương tự phong cách của "đàn anh" SantaFe 2019. Ngoài ra, xe còn đi kèm nội thất cải tiến toàn diện và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hơn so với phiên bản trước đây. Ngoài ra, hãng xe ôtô Hyundai cũng đã bổ sung lưới tản nhiệt hình thang cải tiến với những đường viền sắc sảo hơn phiên bản cũ cho Tucson 2019. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt còn đi kèm 4 thanh ngang thay vì 3 như trước. Cụm đèn pha cũng mang thiết kế góc cạnh hơn và đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày. So với đầu xe, phần đuôi xe có ít sự thay đổi hơn. Hãng xe ôtô Hyundai chỉ cải tiến thiết kế của cụm đèn hậu cho mượt mà hơn. Hai bên sườn xe không thay đổi, vẫn là ốp dè màu đen chạy quanh. Tuy nhiên Tucson 2019 sử dụng la-zăng thiết kế mới, nhưng kích thước vẫn giữ nguyên. Ngoài thiết kế ngoại thất cải tiến, Hyundai Tucson 2019 còn được bổ sung nội thất mới mẻ với màn hình của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô thay vì tích hợp vào cụm điều khiển trung tâm. Cửa gió điều hòa bên dưới màn hình thông tin giải trí 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Giống như hầu hết xe mới ngày nay, Hyundai Tucson 2019 cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đèn pha, cần gạt cảm biến mưa, hệ thống quan sát toàn cảnh, kiểm soát hành trình và cảnh báo ngủ gật cho người lái. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Tucson máy dầu là động cơ Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút. Động cơ này từng được lắp trên các mẫu xe đàn anh SantaFe nhập khẩu trong giai đoạn 2009 – 2011. Thay đổi đáng giá nhất trên Hyundai Tucson máy dầu còn nằm ở hộp số, nó được nâng cấp từ loại 6 cấp số lên loại 8 cấp hoàn toàn mới. Điều này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời còn giúp người lái cảm nhận được độ êm ái và mượt mà hơn so với phiên bản trước đó. Phiên bản máy dầu cũng được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco, Normal, Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau. Động cơ dầu (diesel) của Hyundai luôn được khách hàng đánh giá cao trong hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam. Động cơ này đa số được lắp trên mẫu xe đàn anh Hyundai SantaFe, nhưng Hyundai Tucson cũng là một dòng xe được ưa chuộng và lựa chọn động cơ dầu dành cho những khách hàng ở vùng cao thường xuyên leo đèo dốc hay đơn giản là muốn sở hữu một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hiệu quả vận hành.Giá xe Hyundai Tucson 2019 máy dầu lên đến 940 triệu đồng, gần tiệm cận với Hyundai SantaFe máy xăng bản tiêu chuẩn. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc Crossover 5 chỗ có lựa chọn động cơ dầu Diesel. Cùng một danh sách trang bị nhưng giá bán Tucson 2019 phiên bản máy dầu cao hơn phiên bản máy xăng 2.0 đặc biệt đến 63 triệu đồng. Video: Chi tiết Hyundai Tucson 2017 thế hệ mới.

