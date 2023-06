Hyundai Stargazer - mẫu MPV "xấu lạ" sắp có phiên bản X mới

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, tin đồn về việc hãng Hyundai chuẩn bị tung ra phiên bản X mới của dòng MPV cỡ nhỏ Stargazer đã được lan truyền tại Indonesia. Tin đồn này bắt nguồn từ việc hãng xe Hàn đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Hyundai Stargazer X 2024 mới ở Indonesia. Chẳng bao lâu sau đó, những chiếc xe MPV Hyundai Stargazer X đã liên tục bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố Indonesia. Khi chạy thử, những chiếc MPV này được che kín gần như toàn bộ thân xe. Điều này chứng tỏ Hyundai Stargazer X sẽ sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất mới nhằm giúp người dùng phân biệt với bản thường. Theo tin đồn, Hyundai Stargazer X sẽ là đối thủ của Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7. Do đó, xe sẽ sở hữu thiết kế nam tính hơn và sang trọng hơn so với Hyundai Stargazer tiêu chuẩn. Mẫu MPV lai SUV này sẽ được bổ sung bộ body kit và vành la-zăng mới, tương tự những gì Mitsubishi làm với Xpander Cross. Bên trong Hyundai Stargazer X sẽ là không gian nội thất được thiết kế không khác biệt nhiều so với bản thường. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Indonesia, xe sẽ có thêm viền màu đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ trên mặt táp-lô, tương tự Hyundai Stargazer ở thị trường Thái Lan. Trong khi đó, trên xe đang bán ở Indonesia và Việt Nam, viền này được sơn màu xám. Những trang bị còn lại của Hyundai Stargazer X dự kiến sẽ dùng chung với bản thường như bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm.Động cơ của Hyundai Stargazer X nhiều khả năng cũng giữ nguyên như bản thường, đó là máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tuy nhiên, khác với bản thường, Hyundai Stargazer X chỉ dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông tin trên trang web của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia, Hyundai Stargazer X sẽ có 2 phiên bản là GLS 4x2 AT và TOP 4x2 AT. Dự kiến, mẫu MPV này sẽ chính thức trình làng ở thị trường Indonesia trong triển lãm GIIAS 2023 diễn ra vào tháng 8 năm nay. Sau Indonesia, Stargazer X có thể cũng được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Đánh giá xe MPV Hyundai Stargazer tại Việt Nam.

