Hyundai Stargazer 2022 có "giống" Mitsubishi Xpander giá rẻ?

Hyundai Stargazer 2022 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Indonesia vào ngày 15/7 vừa qua. Ngay từ trước khi ra mắt, mẫu MPV giá rẻ này đã bị nhiều người nhận xét là có thiết kế giống đối thủ Mitsubishi Xpander. Những nhận xét này đã nhanh chóng đến tai hãng Hyundai Indonesia. Đến hôm nay, ngày 21/5/2022, ông Simon Loasby, Giám đốc thiết kế của Hyundai Indonesia, đã lên tiếng giải thích về điều này. Theo ông Loasby, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2022 sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt. "Tôi nghĩ mẫu xe này còn đi trước đối thủ 2 bước", ông Loasby khẳng định trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với phóng viên Indonesia Nhìn chung, thiết kế của Hyundai Stargazer 2022 chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Staria và "trưng dụng" một số chi tiết của Creta. Sự tương đồng với Hyundai Staria được thể hiện qua thiết kế nắp ca-pô ngắn và dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên lưới tản nhiệt. Trong khi đó, những chi tiết mượn từ Hyundai Creta 2022 chính là đường cong trên cản trước, đặc biệt là khu vực hốc gió trung tâm. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer 2022 bị cho là "mượn" thiết kế cụm đèn pha và sườn xe. Cụ thể, cụm đèn pha của mẫu MPV Hàn Quốc này gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng Mitsubishi. Những đường dập gân, nhất là phía trên chắn bùn trước, và kính cửa sổ của Hyundai Stargazer 2022 cũng không khỏi khiến người ta nghĩ đến Mitsubishi Xpander. Bù lại, Hyundai Stargazer 2022 có một số trang bị tiện nghi và an toàn "xịn" hơn so với Mitsubishi Xpander dù giá ngang ngửa. Ở thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer 2022 được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Active, Trend, Style và Prime. Ở bản Active tiêu chuẩn, xe sẽ được trang bị vành 15 inch, lốp 185/65, đèn pha Halogen, nội thất 7 chỗ ngồi, màn hình đa thông tin 3,5 inch trong bảng đồng hồ, vô lăng chỉnh độ cao, tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, 4 loa, kết nối Bluetooth, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, 2 túi khí và hệ thống chống bó cứng phanh ABS Tiếp đến là bản Trend với vành hợp kim 16 inch, lốp 205/55, vô lăng gật gù và chỉnh độ cao, nội thất 7 chỗ tiêu chuẩn hoặc 6 chỗ tùy chọn với 2 ghế thương gia ở giữa, các tính năng điều khiển từ xa BlueLink cũng như cảm biến đỗ xe phía sau. Trên bản Style, khách hàng Indonesia sẽ nhận về những trang bị như đèn pha LED, màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ, 6 loa, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, camera lùi và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Cao cấp nhất và được trang bị đầy đủ nhất là bản Prime. Cụ thể, bản này đi kèm ghế bọc da, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, 6 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói Hyundai SmartSense gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù. Tuy nhiên, dù ở bản cao cấp nhất, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ chứ không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời.Giá xe Hyundai Stargazer 2022 tại thị trường Indonesia dao động từ 243,3 - 307,1 triệu Rupiah (khoảng 379,5 - 479 triệu đồng). Sau Indonesia, mẫu MPV này có thể cũng sẽ được bán ở Việt Nam trong tương lai. Nguyên nhân là do Hyundai Stargazer vốn được phát triển dành cho thị trường Đông Nam Á. Video: Hyundai Stargazer, đối thủ Mitsubishi Xpander tại Đông Nam Á.

Hyundai Stargazer 2022 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Indonesia vào ngày 15/7 vừa qua. Ngay từ trước khi ra mắt, mẫu MPV giá rẻ này đã bị nhiều người nhận xét là có thiết kế giống đối thủ Mitsubishi Xpander. Những nhận xét này đã nhanh chóng đến tai hãng Hyundai Indonesia. Đến hôm nay, ngày 21/5/2022, ông Simon Loasby, Giám đốc thiết kế của Hyundai Indonesia, đã lên tiếng giải thích về điều này. Theo ông Loasby, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2022 sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt. "Tôi nghĩ mẫu xe này còn đi trước đối thủ 2 bước", ông Loasby khẳng định trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với phóng viên Indonesia Nhìn chung, thiết kế của Hyundai Stargazer 2022 chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Staria và "trưng dụng" một số chi tiết của Creta. Sự tương đồng với Hyundai Staria được thể hiện qua thiết kế nắp ca-pô ngắn và dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên lưới tản nhiệt. Trong khi đó, những chi tiết mượn từ Hyundai Creta 2022 chính là đường cong trên cản trước, đặc biệt là khu vực hốc gió trung tâm. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer 2022 bị cho là "mượn" thiết kế cụm đèn pha và sườn xe. Cụ thể, cụm đèn pha của mẫu MPV Hàn Quốc này gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng Mitsubishi. Những đường dập gân, nhất là phía trên chắn bùn trước, và kính cửa sổ của Hyundai Stargazer 2022 cũng không khỏi khiến người ta nghĩ đến Mitsubishi Xpander. Bù lại, Hyundai Stargazer 2022 có một số trang bị tiện nghi và an toàn "xịn" hơn so với Mitsubishi Xpander dù giá ngang ngửa. Ở thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer 2022 được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Active, Trend, Style và Prime. Ở bản Active tiêu chuẩn, xe sẽ được trang bị vành 15 inch, lốp 185/65, đèn pha Halogen, nội thất 7 chỗ ngồi, màn hình đa thông tin 3,5 inch trong bảng đồng hồ, vô lăng chỉnh độ cao, tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, 4 loa, kết nối Bluetooth, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, 2 túi khí và hệ thống chống bó cứng phanh ABS Tiếp đến là bản Trend với vành hợp kim 16 inch, lốp 205/55, vô lăng gật gù và chỉnh độ cao, nội thất 7 chỗ tiêu chuẩn hoặc 6 chỗ tùy chọn với 2 ghế thương gia ở giữa, các tính năng điều khiển từ xa BlueLink cũng như cảm biến đỗ xe phía sau. Trên bản Style, khách hàng Indonesia sẽ nhận về những trang bị như đèn pha LED, màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ, 6 loa, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, camera lùi và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Cao cấp nhất và được trang bị đầy đủ nhất là bản Prime. Cụ thể, bản này đi kèm ghế bọc da, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, 6 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói Hyundai SmartSense gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù. Tuy nhiên, dù ở bản cao cấp nhất, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ chứ không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Giá xe Hyundai Stargazer 2022 tại thị trường Indonesia dao động từ 243,3 - 307,1 triệu Rupiah (khoảng 379,5 - 479 triệu đồng). Sau Indonesia, mẫu MPV này có thể cũng sẽ được bán ở Việt Nam trong tương lai. Nguyên nhân là do Hyundai Stargazer vốn được phát triển dành cho thị trường Đông Nam Á. Video: Hyundai Stargazer, đối thủ Mitsubishi Xpander tại Đông Nam Á.