Hyundai Stargazer 2022 từ 379 triệu đồng tại Indonesia, có về Việt Nam?

Hyundai đã bất ngờ giới thiệu mẫu MPV cỡ nhỏ hoàn toàn mới ở thị trường Indonesia, đó là Stargazer. Đây là mẫu xe đã được hãng Hyundai liên tục tung video và hình ảnh hé lộ thiết kế trong thời gian qua. Do đó, thiết kế nội - ngoại thất của Hyundai Stargazer 2022 mới có lẽ không còn gây bất ngờ cho người tiêu dùng nữa. Được định vị trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer hoàn toàn mới sở hữu chiều dài 4.460 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với Mitsubishi Xpander (2.775 mm) và Veloz (2.750 mm), tân binh của thương hiệu Hyundai có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút. Điểm nhấn của Hyundai Stargazer 2022 nằm ở thiết kế ngoại thất khá độc đáo và đậm chất tương lai. Lấy cảm hứng thiết kế từ người anh em Staria, mẫu xe này có nhiều chi tiết ấn tượng như dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, ôm lấy nắp ca-pô, đèn hậu hình tam giác và hệ thống đèn LED hình chữ "H" phía sau. Lưới tản nhiệt của xe có thiết kế hình chữ nhật, được bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm tạo thành chữ "X" tương tự đối thủ Mitsubishi Xpander. 2 nẹp mạ crôm này còn ôm lấy cụm đèn pha LED của xe. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc bánh vuông vắn và vành la-zăng đa chấu sơn 2 màu theo phong cách tương tự Hyundai Staria. Ngoài ra, xe còn có đường vai xe kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày đến cột D. Thêm vào đó là 2 đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa sau và từ cửa sau đến đèn hậu. Tương tự các đối thủ, Hyundai Stargazer 2022 cũng được trang bị nội thất 3 hàng ghế với cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Tuy nhiên, nếu muốn trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa cho xe, khách hàng Indonesia phải chi thêm số tiền 1 triệu Rupiah (1,56 triệu đồng). Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất có nhiều nét giống Hyundai Ioniq 5, được thể hiện qua vô lăng vát đáy thể thao và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí. Nằm xung quanh màn hình trung tâm của xe là những nút bấm cơ học. Trong khi đó, bên dưới là cửa gió điều hòa trung tâm và màn hình nhỏ của hệ thống điều hòa Chưa hết, mẫu MPV này còn có hệ thống đèn viền nội thất, cần số thông thường nằm ở cụm điều khiển trung tâm đặt cao, sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và ổ điện. Hệ thống điều hòa của xe sẽ đi kèm 4 cửa gió trên trần để phục vụ các hành khách ở 2 hàng ghế sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Stargazer 2022 là khối động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đây là động cơ dùng chung với Hyundai Creta ở thị trường Indonesia. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Active, Trend, Style và Prime. Trong đó, bản Active được trang bị đèn pha Halogen, vành 15 inch, màn hình LCD 3,5 inch trong bảng đồng hồ, màn hình trung tâm 8 inch, 4 loa, ghế bọc nỉ và 2 túi khí. Bản Trend có thêm hệ thống điều khiển xe từ xa Bluelink, cảm biến đỗ xe và vành 16 inch.Giá xe Hyundai Stargazer 2022 tại thị trường Indonesia dao động từ 243,3 - 307,1 triệu Rupiah (khoảng 379,5 - 479 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá khởi điểm thấp hơn một chút so với Mitsubishi Xpander (249,93 triệu Rupiah) và Veloz (251,2 triệu Rupiah). Video: Giới thiệu Hyundai Stargazer 2022 hoàn toàn mới.

