Hyundai SantaFe và Tucson tại Việt Nam tăng giá, cao nhất 90 triệu đồng

Mới đây Hyundai Thành Công đã thông báo giều chỉnh giá bán hai mẫu xe Hyundai SantaFe và Tucson tại Việt Nam với mức tăng từ 30 đến 90 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Cụ thể, Hyundai Tucson bản 2.0 Xăng tiêu chuẩn sẽ có giá mới là 799 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với tháng trước. Phiên bản 2.0 Xăng đặc biệt có giá 879 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng. Trong khi đó, bản 2.0 Diesel đặc biệt có giá mới là 959 triệu đồng, cao hơn tháng trước 90 triệu đồng. Với bản 1.6 Turbo cao cấp nhất, giá tăng cũng tăng tương ứng 60 triệu đồng lên 959 triệu đồng. Như vậy, Hyundai Tucson tăng giá dao động từ 799 - 959 triệu đồng. So với đối thủ Mazda CX-5 có giá từ 749 - 999 triệu đồng, Hyundai Tucson có mức khởi điểm cao hơn nhưng bản cao cấp nhất lại có giá thấp hơn. Trong khi đó, so với Honda CR-V có giá từ 1,109 - 1,31 tỷ đồng, mẫu xe Hàn Quốc này vẫn rẻ hơn đáng kể. Đối với mẫu xe Hyundai SantaFe, 2 phiên bản 2.5 Xăng tiêu chuẩn và 2.5 Xăng cao cấp đều tăng giá 60 triệu đồng. Giá bán mới của 2 phiên bản này lần lượt là 1,029 tỷ đồng và 1,21 tỷ đồng. Với 3 bản 2.2 Dầu tiêu chuẩn, 2.2 Dầu cao cấp và Hybrid, mức tăng đều là 70 triệu đồng. Giá bán mới của 3 bản này lần lượt là 1,12 tỷ, 1,269 tỷ và 1,369 tỷ đồng. Riêng Hyundai SantaFe Hybrid hiện đang được một số đại lý bán dưới giá niêm yết, chỉ còn chưa đến 1,23 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, giá khởi điểm Hyundai SantaFe cao hơn đáng kể so với Mazda CX-8 (từ 949 triệu đồng đến 1,129 tỷ đồng) và Kia Sorento (979 triệu đồng đến 1,569 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu so với giá niêm yết trước thời điểm tháng 10/2023, mẫu xe này vẫn rẻ hơn. Theo giải thích của nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, nguyên nhân khiến Hyundai SantaFe tăng giá trở lại là do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đầu vào. Trước đó vào đầu tháng 10, TC Group đã tiến hành giảm giá niêm yết của Hyundai Tucson 76 – 191 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán của mẫu xe này xuống 769-899 triệu đồng. Tương tự, mẫu xe SUV "đàn anh" Hyundai SantaFe điều chỉnh giảm từ 86 - 176 triệu đồng, đưa giá bán mẫu xe này xuống còn từ 969 triệu đến 1,299 tỷ đồng, tùy phiên bản. SantaFe thế hệ hiện tại là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 4, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 5/2021. Xe sở hữu thiết kế mang xu hướng "cơ bắp" hơn với lưới tản mạ Crom dạng lục giác sang trọng. Điểm nhấn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật, làm nên nét sang trọng đẳng cấp cho mẫu xe. SantaFe được trang bị 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng SmartStream 2.5L và động cơ Diesel SmartStream 2.2L cùng tùy chọn hộp số ly hợp kép 8 cấp dạng ướt. Santa Fe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC cùng hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Hyundai Tucson thế hệ hiện tại thuộc thế hệ thứ 4, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12/2021. Xe sở hữu thiết kế Parametric Dynamic đặc trưng với đèn định vị dạng ẩn tích hợp cùng lưới tản nhiệt. Xe được trang bị 3 tùy chọn động cơ gồm 2.0L Smartstream, 2.0 Diesel SmartStream, 1.6 Turbo SmartStream, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC cùng hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Video: Cùng bản base, chọn Kia Sportage hay Hyundai Tucson?

