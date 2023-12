Hyundai SantaFe Hybrid ưu đãi mạnh, giá thực tế chỉ 1,235 tỷ đồng

Vào đầu tháng 10/2023, Hyundai TC Motor đã điều chỉnh giá bản của mẫu SUV cỡ D Santa Fe. Ở thời điểm đó, Hyundai SantaFe Hybrid 2023 mới có giá bán mới là 1,299 tỷ đồng, giảm tới 151 triệu so với giá niêm yết trước đó. Nhằm kích cầu doanh số, mới đây, một đại lý đã công bố mức ưu đãi tiền mặt 64 triệu đồng cho mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid, đưa giá thực tế mà khách hàng cần bỏ ra xuống mức 1,235 tỷ đồng. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết đây là ưu đãi riêng của đại lý, không phải chính sách chung do Hyundai TC đưa ra. Hyundai SantaFe Hybrid là xe lắp ráp trong nước, do đó, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ( tương đương 72,5 đến 87 triệu đồng) khi làm thủ tục lăn bánh trước ngày 1/1/2024. Hyundai SantaFe Hybrid có danh sách trang bị tương tự phiên bản 2.2 Dầu Cao cấp nhưng khác biệt về hệ thống truyền động. Một số trang bị, tính năng nổi bật trên mẫu SUV bao gồm đèn LED ở cả trước và sau, la-zăng 19 inch, bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto 10 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hàng ghế trước chỉnh điện đi kèm nhớ 2 vị trí cho ghế lái và hệ thống sưởi/thông gió ghế, lẫy chuyển số sau vô-lăng và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD). SantaFe Hybrid được trang bị hệ truyền động xăng lai điện bao gồm động cơ SmartStream 1.6L tăng áp (178 mã lực/265Nm) đi kèm một mô-tơ điện (60 mã lực/264Nm) và bộ pin 1.49kWh cho tổng công suất 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Theo công bố của TC Motor, Hyundai SantaFe Hybrid tại Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 lít xăng/100km. Trên thị trường hiện nay, mẫu xe này luôn cạnh tranh mạnh mẽ với người đồng hương Kia Sorento bản Hybrid. Video: Hyundai SantaFe Hybrid nối đuôi Sorento Hybrid ra mắt.

Vào đầu tháng 10/2023, Hyundai TC Motor đã điều chỉnh giá bản của mẫu SUV cỡ D Santa Fe. Ở thời điểm đó, Hyundai SantaFe Hybrid 2023 mới có giá bán mới là 1,299 tỷ đồng, giảm tới 151 triệu so với giá niêm yết trước đó. Nhằm kích cầu doanh số, mới đây, một đại lý đã công bố mức ưu đãi tiền mặt 64 triệu đồng cho mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid, đưa giá thực tế mà khách hàng cần bỏ ra xuống mức 1,235 tỷ đồng. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết đây là ưu đãi riêng của đại lý, không phải chính sách chung do Hyundai TC đưa ra. Hyundai SantaFe Hybrid là xe lắp ráp trong nước, do đó, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ( tương đương 72,5 đến 87 triệu đồng) khi làm thủ tục lăn bánh trước ngày 1/1/2024. Hyundai SantaFe Hybrid có danh sách trang bị tương tự phiên bản 2.2 Dầu Cao cấp nhưng khác biệt về hệ thống truyền động. Một số trang bị, tính năng nổi bật trên mẫu SUV bao gồm đèn LED ở cả trước và sau, la-zăng 19 inch, bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto 10 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hàng ghế trước chỉnh điện đi kèm nhớ 2 vị trí cho ghế lái và hệ thống sưởi/thông gió ghế, lẫy chuyển số sau vô-lăng và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD). SantaFe Hybrid được trang bị hệ truyền động xăng lai điện bao gồm động cơ SmartStream 1.6L tăng áp (178 mã lực/265Nm) đi kèm một mô-tơ điện (60 mã lực/264Nm) và bộ pin 1.49kWh cho tổng công suất 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Theo công bố của TC Motor, Hyundai SantaFe Hybrid tại Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 lít xăng/100km. Trên thị trường hiện nay, mẫu xe này luôn cạnh tranh mạnh mẽ với người đồng hương Kia Sorento bản Hybrid. Video: Hyundai SantaFe Hybrid nối đuôi Sorento Hybrid ra mắt.