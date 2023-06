Cận cảnh Hyundai SantaFe Hybrid 2023 tại Việt Nam, giảm 40 triệu đồng

Hyundai SantaFe Hybrid 2023 mới là mẫu xe tiếp theo, nằm trong chuỗi các sản phẩm xe thân thiện môi trường được Hyundai Thành Công giới thiệu đến thị trường Việt Nam, sau mẫu xe thuần điện IONIQ5. Santa Fe Hybrid mang đến những ưu điểm đặc trưng của dòng xe Hybrid như độ tin cậy cao, không bị phụ thuộc vào trạm sạc cũng như vẫn đạt được mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải gây hại đến môi trường. Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid 2023 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.765mm, với lưới tản nhiệt lục giác tổ ong cỡ lớn đặc trưng. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng Full-LED với tổng cộng 4 thấu kính. Đèn chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped xen dọc cụm đèn chiếu sáng giúp tọa nhận diện đậm nét. Phần đuôi xe vẫn là cụm đèn LED sắc nét. Lazang xe là loại 19 inch được tối ưu khí động học, giúp tăng cường hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế và trang bị nội thất trên SantaFe Hybrid ấn tượng với vật liệu da mềm được sử dụng trên xe có chất lượng hoàn thiện cao. Hàng ghế thứ hai có thế gập và trượt chỉ bằng một nút bấm. Điều này giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ 3 gập hết xuống cho không gian cốp xe rộng rãi. Ở hàng ghế cuối cũng có cửa gió điều hòa riêng biệt. Chính giữa là màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch hỗ trợ Apple Carplay, Android Auto, bản đồ vệ tinh độc quyền cho thị trường Việt Nam cùng các kết nối giải trí quen thuộc. Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử kích cỡ lớn 12.3 inch, hiển thị chế độ lái cũng như hiển thị hoạt động của hệ thống hybrid gồm động cơ đốt trong và hệ thống pin của xe. Phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD (Head Up Display), các trang bị tiện nghi quen thuộc như điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp khử ion, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, âm thanh Harman Kardon, sạc không dây chuẩn Qi, ghế chỉnh điện và nhớ ghế, sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, chìa khóa thẻ từ, đèn nội thất Ambient light 10 chế độ,… Gói an toàn chủ động SmartSense của Hyundai tiếp tục được trang bị trên Santa Fe Hybrid với các công nghệ chủ đạo bao gồm: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKA, Gói an toàn chủ động SmartSense, Đèn pha thích ứng Auto High Beam (AHB), Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control (SCC... Hyundai SantaFe Hybrid sử dụng hệ thống Full Hybrid, hay còn gọi là Parallel-Hybrid với động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tuỳ từng điều kiện vận hành. Pin của động cơ điện có thể tự sạc bằng năng lượng cung cấp từ động cơ đốt trong. Xe được trang bị động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo cho công suất 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD. Hệ thống pin tích hợp đi kèm có dung lượng 1.49 kWh (270V, 5.5Ah) cho công suất đến 44,2kW, tương đương gần 60 mã lực. Công suất kết hợp của hệ thống này giúp SantaFe Hybrid đạt tổng công suất 230 mã lực. Hộp số đi kèm là loại tự động 6 cấp tối ưu riêng cho hệ thống Hybrid. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe Hybrid được Hyundai Thành Công sản xuất lắp ráp và phân phối với 6 màu tùy chọn: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát và Xanh nước biển. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Giá xe Hyundai SantaFe Hybrid 2023 khuyến nghị 1,45 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Nhà máy số 2 của Hyundai Việt Nam, lắp ráp SantaFe hybrid.

