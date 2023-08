Hyundai SantaFe 2024 lộ hàng ghế 3 siêu rộng trước ngày ra mắt

Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 lần này được chụp tại một trạm nghỉ ở cao tốc Hàn Quốc trên xe chuyên dụng. Dưới ánh sáng tự nhiên, mẫu xe CUV Hàn lộ diện rõ ràng ngoại hình và cả phần nội thất màu trắng sang trọng. SantaFe 2024 có ngoại hình đặc biệt nổi bật so với đời trước. Hyundai SantaFe 2024 mới lột xác và thay đổi phong cách sang hình khối và vuông vức như những chiếc xe Land Rover. Chiếc xe vuông vức, nhiều góc cạnh, đồng thời sử dụng thiết kế mái nổi. Chiếc xe sở hữu đèn định vị dài vắt ngang đầu xe, kết thúc với đèn pha hình chữ H độc đáo. Nhìn từ bên hông, chiều dài cơ sở kéo dài phù hợp với đường viền mái táo bạo. Vòm bánh xe được dập vuông và sử dụng các bánh lớn 21 inch. Phần đuôi xe lớn, đơn giản và phẳng với cụm đèn chữ H tương tự mặt trước. Dù còn nhiều tranh cãi về thiết kế nhưng ngoại hình mới này đến sự hiện diện đặc trưng của SantaFe trên đường, dù ngày hay đêm.

Nội thất Hyundai SantaFe 2024 lần này lộ rõ dưới ánh sáng, trông sạch sẽ và chỉnh chu hơn so với lần xuất hiện trước đó. Chiếc xe CUV sẽ có 3 màu nội thất là nâu, trắng và đen. Trong đó, màu trắng và nâu trông sang trọng và hiện đại, khá phù hợp với kiểu màn hình và cụm vô lăng mới của xe.



Theo hãng xe Hàn, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch được kết nối với màn hình trung tâm và sẽ cung cấp vô số thông tin quan trọng cũng như tăng tối đa trải nghiệm sử dụng xe.



Ngoài màn hình to, chất liệu da Nappa và các mảng ốp gỗ giúp mang lại “phong cách tinh tế” cho nội thất của SantaFe. Các hàng ghế sau khá rộng rãi và có độ ngã sâu. Đặc biệt ở hàng ghế thứ 3, nhờ thiết kế cửa cốp phẳng đứng mà hàng ghế này trông cực kỳ thoải mái.



SantaFe thế hệ mới sử dụng nền tảng N3, cho phép các phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Tuy nhiên, có thể sẽ không có SantaFe thuần điện nào được sản xuất. Do dòng Ioniq 7 sẽ đảm nhận vai trò của một chiếc SUV cỡ lớn chạy hoàn toàn bằng điện trong dải sản phẩm của Hyundai.





Hyundai chưa tiết lộ bất kỳ thông số kỹ thuật nào của chiếc xe mới nhưng chúng ta sẽ thấy nó sử dụng cấu trúc tương tự, với hệ thống truyền động có khả năng được điều chỉnh để trở nên hiệu quả hơn. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 mới.









Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 lần này được chụp tại một trạm nghỉ ở cao tốc Hàn Quốc trên xe chuyên dụng. Dưới ánh sáng tự nhiên, mẫu xe CUV Hàn lộ diện rõ ràng ngoại hình và cả phần nội thất màu trắng sang trọng. SantaFe 2024 có ngoại hình đặc biệt nổi bật so với đời trước. Hyundai SantaFe 2024 mới lột xác và thay đổi phong cách sang hình khối và vuông vức như những chiếc xe Land Rover. Chiếc xe vuông vức, nhiều góc cạnh, đồng thời sử dụng thiết kế mái nổi. Chiếc xe sở hữu đèn định vị dài vắt ngang đầu xe, kết thúc với đèn pha hình chữ H độc đáo. Nhìn từ bên hông, chiều dài cơ sở kéo dài phù hợp với đường viền mái táo bạo. Vòm bánh xe được dập vuông và sử dụng các bánh lớn 21 inch. Phần đuôi xe lớn, đơn giản và phẳng với cụm đèn chữ H tương tự mặt trước. Dù còn nhiều tranh cãi về thiết kế nhưng ngoại hình mới này đến sự hiện diện đặc trưng của SantaFe trên đường, dù ngày hay đêm.

Nội thất Hyundai SantaFe 2024 lần này lộ rõ dưới ánh sáng, trông sạch sẽ và chỉnh chu hơn so với lần xuất hiện trước đó. Chiếc xe CUV sẽ có 3 màu nội thất là nâu, trắng và đen. Trong đó, màu trắng và nâu trông sang trọng và hiện đại, khá phù hợp với kiểu màn hình và cụm vô lăng mới của xe.



Theo hãng xe Hàn, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch được kết nối với màn hình trung tâm và sẽ cung cấp vô số thông tin quan trọng cũng như tăng tối đa trải nghiệm sử dụng xe.



Ngoài màn hình to, chất liệu da Nappa và các mảng ốp gỗ giúp mang lại “phong cách tinh tế” cho nội thất của SantaFe. Các hàng ghế sau khá rộng rãi và có độ ngã sâu. Đặc biệt ở hàng ghế thứ 3, nhờ thiết kế cửa cốp phẳng đứng mà hàng ghế này trông cực kỳ thoải mái.



SantaFe thế hệ mới sử dụng nền tảng N3, cho phép các phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Tuy nhiên, có thể sẽ không có SantaFe thuần điện nào được sản xuất. Do dòng Ioniq 7 sẽ đảm nhận vai trò của một chiếc SUV cỡ lớn chạy hoàn toàn bằng điện trong dải sản phẩm của Hyundai.





Hyundai chưa tiết lộ bất kỳ thông số kỹ thuật nào của chiếc xe mới nhưng chúng ta sẽ thấy nó sử dụng cấu trúc tương tự, với hệ thống truyền động có khả năng được điều chỉnh để trở nên hiệu quả hơn. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 mới.