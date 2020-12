Hyundai SantaFe 2021 lần đầu lăn bánh tại Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 12/2020 vừa qua, những hình ảnh chụp chiếc Hyundai SantaFe 2021 mới trong một hầm để xe ở khu vực Hà Nội đã bất ngờ được đăng lên mạng khiến nhiều người xôn xao. Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người cho rằng Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, đại diện TC Motor đã lên tiếng đính chính, khẳng định là chưa có kế hoạch phân phối Hyundai SantaFe 2021 tại Việt Nam. Đến nay, chiếc xe SUV Hyundai SantaFe 2021 này lại bị bắt gặp khi đang chạy trên đường Vũ Phạm Hàm thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua hình ảnh được đăng lên mạng, có thể thấy chiếc SUV 7 chỗ mang thương hiệu Hàn Quốc này chưa có biển kiểm soát. Theo một số nguồn tin, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ đại sự quán. Do đó, Hyundai SantaFe thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam trong tương lai sẽ được trang bị khác với chiếc xe này. Một trong những chi tiết thu hút sự chú ý nhất của chiếc Hyundai SantaFe 2021 đầu tiên về Việt Nam chính là vành la-zăng. Theo đó, chiếc SUV hạng trung này sở hữu vành la-zăng thiết kế hình sao biển vốn chỉ dành cho phiên bản hybrid và plug-in hybrid (PHEV) ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hiện Hyundai SantaFe PHEV 2021 vẫn chưa được sản xuất vì năm sau mới bán ở thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, chiếc Hyundai SantaFe 2021 chạy trên đường phố Việt Nam cũng không có cổng sạc điện. Vì thế, nhiều khả năng chiếc Hyundai SantaFe 2021 mới về Việt Nam thuộc phiên bản hybrid. Nếu đúng đây là phiên bản hybrid, chiếc Hyundai SantaFe 2021 tại Việt Nam có thể được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 59 mã lực và cụm pin lithium-ion 1,49 kWh. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hyundai SantaFe 2021 sở hữu kích thước nhờ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ mới giống Sonata 2020. Cụ thể, so với phiên bản cũ, xe dài hơn 15 mm, từ 4.770 mm lên 4.785 mm. Không gian nội thất của mẫu xe này cũng rộng rãi hơn và được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô và hơi ngả về đằng sau. Bên cạnh đó là màn hình LCD 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Nằm bên dưới màn hình thông tin giải trí là cụm điều khiển trung tâm mới với nút bấm chuyển số Shift by Wire thay cho cần số truyền thống. Đặc biệt, mẫu xe này còn lần đầu tiên có núm xoay chọn chế độ lái Terrain Mode. Khi điều khiển Hyundai SantaFe 2021, người lái có thể chọn 1 trong 4 chế độ là Eco, Sport, Comfort và Smart. Thêm vào đó là những tính năng như định vị hướng dẫn bằng giọng nói dựa trên vệ tinh và màn hình camera lùi. Về ngoại thất, Hyundai SantaFe 2021 gần như lột xác so với phiên bản cũ dù chỉ là xe nâng cấp giữa vòng đời. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt rộng với mắt lưới hình học, hệ thống đèn Composite Light với đèn pha vẫn nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày như trước. Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày này lại được kéo dài xuống bên dưới, tạo thành hình chữ T và chia cụm đèn pha ra làm đôi. Hiện chưa rõ thời điểm Hyundai SantaFe mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo TC Motor, để một mẫu xe được sản xuất và phân phối ra thị trường, sẽ có rất nhiều công đoạn khác nhau theo quy trình chung của Hyundai toàn cầu. “Từ công đoạn nghiên cứu khả thi đến giai đoạn sản xuất sản phẩm mẫu chạy thử nghiệm có thể kéo dài 8-12 tháng, để đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường là phù hợp, chất lượng cùng mức giá tốt nhất”, đại diện TC Motor cho biết. Video: CHi tiết Hyundai Santafe 2021 thế hệ mới.

