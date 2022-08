Hyundai Santa Cruz phiên bản “bóng tối“ sẽ gây sốt nếu về Việt Nam

Vào tháng 4 năm ngoái, hãng xe Hàn Quốc đã trình làng chiếc xe bán tải đầu tiên của mình mang tên gọi Hyundai Santa Cruz hoàn toàn mới để cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Tacoma, Nissan Frontier hay Honda Ridgeline. Đến nay, mẫu xe bán tải Hyundai Santa Cruz lại gây chú ý với người dùng khi có thêm phiên bản mới hứa hẹn thu hút nhiều khách hàng thích sự nam tính cũng như bí ẩn. Chiếc xe Hyundai Santa Cruz 2023 bản Night Model mới hay còn được gọi với cái tên "bóng đêm" này đúng như tên gọi, nó sở hữu màu sơn ngoại thất đầy cá tính và bí ẩn. Hyundai Santa Cruz Night Model 2023 ngoài ngoại thất sơn màu tối, ngay cả nhiều chi tiết vốn mạ crôm và la-zăng của xe cũng được sơn đen. "Điểm sáng" duy nhất trên xe chính là đèn LED đẹp mắt. Ngoại thất của Hyundai Santa Cruz có gói Night nổi bật với lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu và các tấm chắn phía dưới xe cũng hoàn thiện màu đen. Nắp gương và tay nắm cửa màu đen bóng. Xe được trang bị bộ mâm 20 inch với lớp sơn hoàn thiện màu đen bóng. Các bậc cửa hai bên cung cấp một lối đi dễ dàng hơn vào bên trong xe bán tải này. Như vậy, Hyundai đã mở rộng sản phẩm cho chiếc xe bản tải Santa Cruz 2023 của mình với gói Night với mức giá đã tăng lên tới 1.780 USD. Cụ thể, xe có tùy chọn thêm đen và giá xe Hyundai Santa Cruz 2023 sẽ từ 37.105 USD (tương đương 868 triệu đồng). Hyundai không tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật của phiên bản mới này nhưng do được phát triển dựa trên bản SEL Activity nên nhiều khả năng Santa Cruz Night cũng sẽ được trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Người mua Hyundai Santa Cruz Night Model 2023 cũng có thể mong đợi ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và có thông gió. Những điểm nổi bật khác phải kể đến là bộ sạc điện thoại thông minh không dây và cửa sổ trời. Về mặt an toàn, phiên bản Santa Cruz Night dự kiến sẽ được trang bị hàng loạt các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm phía trước với Phát hiện người đi bộ, Hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù và Hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện giao thông cắt ngang phía sau. Các điểm nổi bật khác phải kể đến là Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ đi theo làn đường, Cảnh báo mở cửa xe an toàn và Cảnh báo có người ngồi phía sau. Xe sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Kể từ khi ra mắt thị trường thế giới, mẫu xe bán tải Hyundai Santa Cruz đã có 10.042 chiếc được giao trong năm 2021 và từ tháng 1 đến tháng 7/2022, hãng xe Hyundai đã giao 21.004 chiếc xe bán tải Santa Cruz 2023 cho khách hàng của mình. Video: Chi tiết Hyundai Santa Cruz Night Model 2023 mới.

