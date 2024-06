Hyundai Palisade tại Việt Nam đang giảm gần 150 triệu xả hàng tồn

Hyundai Palisade tại Việt Nam là mẫu SUV cỡ lớn đã chính thức trình làng ở thị trường vào hồi tháng 9/2023. Đến nay, những chiếc Hyundai Palisade sản xuất năm 2023 (số VIN 2023) vẫn còn tồn kho tại đại lý. Điều này khiến một số đại lý phải chạy chương trình ưu đãi mạnh tay nhằm giải phóng hàng tồn. Theo đó, một đại lý ở khu vực tỉnh Long An hiện đang ưu đãi gần 150 triệu đồng cho Hyundai Palisade bản Exclusive VIN 2023. Ưu đãi của đại lý này bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, gói phụ kiện 13 món và giảm tiền mặt. Trong khi đó, một đại lý khác ở khu vực Hà Nội cũng đang khuyến mãi 120 triệu đồng cho Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ số VIN 2023. Với bản Prestige 6 chỗ cao cấp nhất, Hyundai Palisade được một đại lý ở khu vực Tp. HCM giảm 100 triệu đồng tiền mặt, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và bộ phụ kiện 13 món chính hãng. Tất nhiên, đây cũng là khuyến mãi dành cho xe số VIN 2023. So với xe sản xuất năm 2024, Hyundai Palisade số VIN 2023 không có gì khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Tuy nhiên, số lượng và màu sắc của những chiếc xe số VIN 2023 sẽ hạn chế hơn. Ngoài ra, xe số VIN 2023 cũng sẽ mất giá hơn khi bán lại. Mức giá xe Hyundai Palisade tại Việt Nam cho tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Exclusive 7 chỗ, Exclusive 6 chỗ, Prestige 7 chỗ và Prestige 6 chỗ với bán ra dao động từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. So với những đối thủ cùng phân khúc như Ford Explorer và Volkswagen Teramont, mẫu xe nhà Hyundai có lợi thế lớn về mặt giá bán. Nhờ đó, mẫu xe này cũng có doanh số ấn tượng hơn. Trong tháng 4/2024, người Việt đã mua 97 chiếc Hyundai Palisade, giảm 11% so với tháng liền trước theo xu hướng chung của toàn thị trường. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đạt doanh số 338 xe trong khi con số tương ứng của Ford Explorer là 250 xe. Không chỉ có giá rẻ hơn đối thủ, Hyundai Palisade còn sở hữu ngoại thất khá ấn tượng cùng trang bị đầy đủ. Có thể kể đến một số trang bị nổi bật của xe như hệ thống đèn chiếu sáng LED, vành 20 inch, cửa cốp chỉnh điện, 2 hàng ghế đầu có tính năng sưởi/làm mát, ghế trước chỉnh điện 12 hướng Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, phanh tay điện tử, cổng sạc cho 3 hàng ghế, kính chiếu hậu chống chói điện tử,... Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như 7 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, đèn pha tự động thích ứng, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe Hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, phòng tránh va chạm trước FCA, điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control, cảnh báo người lái mất tập trung DAW và hỗ trợ đỗ xe chủ động. "Trái tim" của Hyundai Palisade tại Việt Nam là động cơ diesel R 2.2, cho công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Video: Đánh giá xe SUV Hyundai Palisade tại Việt Nam.

