Hyundai Palisade 2025 hoàn toàn mới lên lịch ra mắt, thêm động cơ hybrid

Theo một số nguồn tin, Hyundai Palisade 2025 mới thuộc thế hệ thứ hai sẽ lên dây chuyền sản xuất đại trà vào tháng 12/2024. Vì vậy, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ trình làng ở thị trường nội địa Hàn Quốc trong năm nay. Đến đầu năm 2025, Hyundai Palisade hoàn toàn mới có thể sẽ được giới thiệu với thị trường thế giới. So với kế hoạch ban đầu của hãng Hyundai, quá trình sản xuất và ra mắt Palisade thế hệ mới đã bị đẩy nhanh tiến độ. Sự thay đổi mang tính chiến lược này là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng dành cho xe hybrid. Trong 4 tháng đầu năm 2024, người tiêu dùng Hàn Quốc đã mua tổng cộng 129.201 chiếc xe hybrid, tăng trưởng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai đã đặt mục tiêu tăng 30% sản lượng xe hybrid của hãng lên 210.000 xe. Trong thời gian qua, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2025 cũng thường xuyên bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Hàn Quốc. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ lớn này được dự đoán sẽ sở hữu thiết kế và trang bị cao cấp hơn nhằm gia tăng khoảng cách với người anh em Hyundai SantaFe thế hệ mới. Tương tự như người anh em SantaFe 2024, Hyundai Palisade hoàn toàn mới mang trên mình ngoại hình gọn gàng và góc cạnh. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ sở hữu cụm đèn pha và đèn hậu hoàn toàn khác biệt so với người anh em cùng thương hiệu. Cả cụm đèn pha và đèn hậu LED của Hyundai Palisade 2025 đều được thiết kế dọc. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày cỡ lớn, bao quanh cụm đèn pha, lưới tản nhiệt nổi bật hơn và thiết kế cửa sổ mới nhằm nhấn mạnh chiều dài của xe. Nằm bên trong thân vỏ của Hyundai Palisade 2025 dự kiến sẽ là khung gầm mới với chiều dài cơ sở lớn hơn thế hệ cũ. Điều này sẽ mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho mẫu SUV này. Tin đồn cho biết, ngoài phiên bản 7 chỗ và 8 chỗ như hiện tại, Hyundai Palisade 2025 sẽ có thêm tùy chọn nội thất 9 chỗ ngồi. Phiên bản 9 chỗ sẽ được định vị trong phân khúc xe van. Theo tin đồn, Hyundai Palisade 2025 sẽ dùng hệ truyền động hybrid thế hệ mới, bao gồm máy xăng Theta 3 với 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, hộp số tự động 6 cấp, mô-tơ điện và pin lớn hơn. Bên cạnh đó, xe còn có phiên bản máy xăng thông thường, dùng động cơ tăng áp 2.5L kể trên, ở thị trường Hàn Quốc. Tại các thị trường xuất khẩu như Bắc Mỹ, xe dự kiến sẽ dùng động cơ xăng Lambda 3 với dung tích 3.5L. Với động cơ hybrid mới, giá bán của Hyundai Palisade 2025 có thể sẽ tăng lên so với thế hệ cũ. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ lớn này hiện đang được bán với 4 phiên bản và giá bán từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. Video: Lộ diện chi tiết Hyundai Palisade hoàn toàn mới.

