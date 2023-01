Hyundai Palisade 2023 facelift cập bến Đông Nam Á, từ 2,02 tỷ đồng

Giá xe Hyundai Palisade 2023 cho bốn phiên bản lần lượt như sau: Palisade Executive 2.2L 8 chỗ: 368.888 RM (2,02 tỷ đồng); Palisade Executive 3.8L 8 chỗ: 378.888 RM (2,07 tỷ đồng); Palisade Luxury 2.2L 7 chỗ: 389.888 RM (2,13 tỷ đồng); Palisade Luxury 3.8L 7 chỗ: 399.888 RM (2,19 tỷ đồng) Kích thước tổng thể của mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Thông số DxRxC lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.750 (mm). Chiều dài cơ sở 2.900 mm. Chiều dài tổng thể chỉ tăng thêm 15 mm do phía trước dài hơn 20 mm, trong khi phần đuôi xe ngắn lại 5 mm. Động cơ xăng Lambda II 3.8L GDI V6 hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 291 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn cực địa 355 Nm tại 5.200 v/ph. Trong khi động cơ diesel R2.2 CRDi cho công suất tối đa 197 mã lực tại 3.800 v/ph và mô-men xoắn cực đại 440 Nm từ 1.750 – 2.750 v/ph Cả hai bản động cơ này đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp nhưng khác nhau ở hệ dẫn động. Phiên bản máy xăng đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD, trong khi phiên bản máy dầu đi kèm hệ dẫn động bốn bánh HTRAC. Hệ thống HTRAC có thể phân chia mô-men xoắn giữa cầu trước và sau dao động theo tỷ lệ từ 100:0 (FWD hoàn toàn) cho đến 50:50 chia đều trước sau.Hyundai Palisade 2023 tại Malaysia sẽ trang bị tiêu chuẩn Drive Mode đi kèm bốn chế độ lái – Comfort, Eco, Sport và Smart điều chỉnh bằng núm xoay. Trong khi 2 phiên bản máy dầu dẫn động HTRAC sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ di chuyển địa hình với các chế độ bổ sung Snow, Mud, Sand. Trong mã sản phẩm của Hyundai, Palisade 2023 facelift được đặt tên là LX2 PE. Theo đó hậu tố PE được viết tắt từ cụm từ Product Enhancement, có nghĩa là sản phẩm nâng cấp. Mẫu xe mới được thiết kế theo hình khối vuông vắn hơn so với phiên bản trước. Đặc biệt là mặt lưới tản nhiệt theo thiết kế hình chữ nhất, kèm với đèn pha và đèn ban này DRL, trong khi cản trước được thiết kế lại với tấm ốp bảo vệ mới. Lưới tản nhiệt được thiết kế theo triết lý Parametric Jewel design, nổi bật với các hình khối viên ngọc, mang đến cái nhìn trực quan và hiện đại hơn. Trong khi cụm đèn LED ban ngày được chuyển ra phía ngoài cụm đèn pha LED và đặt dọc theo cạnh đứng của đầu xe

Những thay đổi trên Palisade 2023 còn đến từ phần đuôi xe với cụm đèn định vị kết hợp đèn báo lùi và tấm ốp bảo vệ phía sau. La-zăng cũng được thiết kế mới với đường kính 20 inch, đi kèm thông số lốp 245/50. Đèn hậu cũng được thiết kế để phân biết phiên bản máy xăng và máy dầu. Phiên bản máy dầu trang bị đèn phanh Halogen kết hợp đèn định vị và đèn signal LED. Trong khi phiên bản máy xăng trang bị đèn full LED.



Bên trong, Hyundai Palisade 2023 có 3 tùy chọn trang trí, bao gồm da tổng hợp màu đen kết hợp vải; da Nappa màu đỏ tía kết hợp vải; hoặc da Nappa màu xám kết hợp ốp gỗ nhiều lớp. Đi kèm là 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm: Trắng ngọc, Xám ánh kim, Bạc ánh kim, Xanh ngọc, Đen và Nâu. Hyundai Malaysia cho phép khách hàng kết hợp bất kỳ loại trang trí nội thất nào với màu ngoại thất, đem đến 18 tùy chọn màu sắc khác nhau.



Hàng ghế trước Hyundai Palisade 2023 trang bị sưởi và thông gió với khả năng điều chỉnh 12 hướng (bao gồm điều chỉnh kéo dài đệm và thắt lưng) và bộ nhớ dành cho ghế lái, trong khi ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai của Hyundai Palisade 2023 tiếp tục trang bị sưởi và thông gió cho phiên bản 7 chỗ, trong khi phiên bản 8 chỗ chỉ trang bị sưởi.



Hàng ghế thứ ba trên Hyundai Palisade 2023 thuận tiện ra vào khi trang bị gập ghế 1 chạm cho hàng ghế thứ 2. Hàng ghế thứ ba cũng có thể gập phẳng từ phía sau khoang hành lý với chỉ một nút ấn. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 509 lít và có thể mở rộng lên 1.279 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Màn hình thông tin giải trí trung tâm của Hyundai Palisade 2023 cũng được nâng cấp lên 12,3 inch, cho phép chia đôi màn hình để hiển thị 2 tính năng cùng lúc. Ngoài ra, màn hình giải trí mới hỗ trợ kết nối Bluetooth 2 thiết bị, và cho phép phát cả 2 nguồn âm thanh cùng lúc.



Điểm trừ là hai công nghệ kết nối Apple CarPlay và Android Auto chuyển từ không dây sang có dây. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn cũng chỉ trang bị 6 loa thường. Tuy nhiên một điểm đáng khen là Hyundai Palisade 2023 trang bị đầy đủ 2 ổ cắm sạc USB-C cho cả 3 hàng ghế.



Công suất sạc tối đa 27W và 3A. Ngoài ra, bốn ổ cắm 12V được trang bị trên bảng điều khiển trung tâm, hàng ghế trước, sau và trong khoang hành lý. Cổng sạc không dây dành cho các thiết bị di động cũng tăng lên 15W, thay vì 5W như trước.





Tiêu chuẩn an toàn còn có cảnh báo va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ mở cửa an toàn, cảnh báo phương tiện di cắt ngang phía sau và cảnh báo khoảng cách đỗ xe trước/sau (cảm biến đỗ xe). Hyundai Palisade 2023 cũng trang bị 3 vị trí lắp đặt ghế trẻ em theo huẩn ISOFIX, bao gồm hai ở hàng ghế thứ 2 và 1 ở hàng ghế thứ 3.



Hyundai Palisade 2023 được bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên khách hàng Malaysia có thể nâng cấp gói bảo hành mở rộng với thời hạn 5 năm hoặc 300.000 km. Phí nâng cấp bảo hành mở rộng dành cho phiên bản máy xăng là 11.000 RM, trong khi phiên bản máy dầu là 12.000 RM. Mức phí này cũng sẽ bao gồm gói dịch vụ 3 năm.



Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 facelift mới.





