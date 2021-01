Hyundai Lafesta 2021 từ 473 triệu đồng, đe dọa Honda Civic

Hyundai Lafesta hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4/2018. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe này. Bước sang phiên bản 2021, mẫu xe sedan Hyundai Lafesta được cải tiến thiết kế để phù hợp với giới trẻ tại thị trường Trung Quốc hơn nhằm vớt vát doanh số. Trong năm 2019, liên doanh Beijing Hyundai đã bán được tổng cộng 99.404 chiếc Lafesta cho khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này trong 11 tháng đầu năm 2020 đã tụt xuống chỉ còn 33.635 chiếc. Ở phiên bản mới, mẫu sedan cỡ C này vẫn giữ lại thiết kế tổng thể như cũ. Hãng Hyundai chỉ bổ sung những chi tiết ngoại thất màu đen như vỏ gương ngoại thất, nóc và cánh gió đuôi cho Lafesta 2021. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt thể thao hơn với mắt lưới thiết kế hình vẩy cá. Bên sườn, Hyundai Lafesta 2021 mới có thêm bộ vành 18 inch với thiết kế mới, được sơn màu đen nhám hầm hố hơn. Nằm sau bộ vành này là cùm phanh màu đỏ theo phong cách của các mẫu xe thể thao. Tiếp đến là thanh ba-bô-lê bên sườn màu đen bóng và tem chữ nổi "Luxury Sport" mới ở chắn bùn trước. Trừ cánh gió đuôi kể trên, thiết kế đuôi xe của Hyundai Lafesta 2021 không có gì mới. Tương tự như vậy, không gian nội thất bên trong mẫu sedan cỡ C này cũng không khác quá nhiều so với phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất nằm ở sự "tông xuyệt tông" giữa màu của cụm điều khiển trung tâm và ghế. Khi mua Hyundai Lafesta 2021, khách hàng Trung Quốc có thể chọn cả nội thất bọc da màu đỏ bắt mắt hơn. Giống như phiên bản cũ, Hyundai Lafesta 2021 được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch có 4 chế độ hiển thị, màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí, phanh đỗ xe điện tử và ghế trước có tính năng làm mát. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Lafesta 2021 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và 204 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 265 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ tăng áp 1.4L của phiên bản cũ đã không còn được sử dụng cho Hyundai Lafesta 2021. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, tính năng giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và đèn pha thích ứng. Tại thị trường Trung Quốc, xe được chia thành 4 phiên bản. Giá xe Hyundai Lafesta 2021 dao động từ 133.800 - 154.800 Nhân dân tệ (khoảng 473 - 547 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Lafesta 2021 thế hệ mới.

Hyundai Lafesta hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4/2018. Sau hơn 2 năm, hãng Hyundai tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe này. Bước sang phiên bản 2021, mẫu xe sedan Hyundai Lafesta được cải tiến thiết kế để phù hợp với giới trẻ tại thị trường Trung Quốc hơn nhằm vớt vát doanh số. Trong năm 2019, liên doanh Beijing Hyundai đã bán được tổng cộng 99.404 chiếc Lafesta cho khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này trong 11 tháng đầu năm 2020 đã tụt xuống chỉ còn 33.635 chiếc. Ở phiên bản mới, mẫu sedan cỡ C này vẫn giữ lại thiết kế tổng thể như cũ. Hãng Hyundai chỉ bổ sung những chi tiết ngoại thất màu đen như vỏ gương ngoại thất, nóc và cánh gió đuôi cho Lafesta 2021. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt thể thao hơn với mắt lưới thiết kế hình vẩy cá. Bên sườn, Hyundai Lafesta 2021 mới có thêm bộ vành 18 inch với thiết kế mới, được sơn màu đen nhám hầm hố hơn. Nằm sau bộ vành này là cùm phanh màu đỏ theo phong cách của các mẫu xe thể thao. Tiếp đến là thanh ba-bô-lê bên sườn màu đen bóng và tem chữ nổi "Luxury Sport" mới ở chắn bùn trước. Trừ cánh gió đuôi kể trên, thiết kế đuôi xe của Hyundai Lafesta 2021 không có gì mới. Tương tự như vậy, không gian nội thất bên trong mẫu sedan cỡ C này cũng không khác quá nhiều so với phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất nằm ở sự "tông xuyệt tông" giữa màu của cụm điều khiển trung tâm và ghế. Khi mua Hyundai Lafesta 2021, khách hàng Trung Quốc có thể chọn cả nội thất bọc da màu đỏ bắt mắt hơn. Giống như phiên bản cũ, Hyundai Lafesta 2021 được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch có 4 chế độ hiển thị, màn hình cảm ứng 10,25 inch của hệ thống thông tin giải trí, phanh đỗ xe điện tử và ghế trước có tính năng làm mát. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Lafesta 2021 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và 204 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 265 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ tăng áp 1.4L của phiên bản cũ đã không còn được sử dụng cho Hyundai Lafesta 2021. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, tính năng giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và đèn pha thích ứng. Tại thị trường Trung Quốc, xe được chia thành 4 phiên bản. Giá xe Hyundai Lafesta 2021 dao động từ 133.800 - 154.800 Nhân dân tệ (khoảng 473 - 547 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Lafesta 2021 thế hệ mới.