Hyundai Kona N Line 2021 sắp ra mắt thị trường Đông Nam Á

Trong buổi ra mắt trực tuyến của Hyundai Kona 2021 nâng cấp vào tháng trước, Hyundai đã tiết lộ phiên bản N Line thể thao của mẫu SUV hạng B. Hãng cho biết xe sẽ sớm ra mắt tại Đông Nam Á, cụ thể là tại Malaysia. Ở phiên bản nâng cấp 2021, Hyundai Kona N Line mới được tái thiết kế phần đầu, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, khe hút gió lớn hơn, bộ chia gió trước màu bạc và cánh tản nhiệt nằm ở góc cản. Trên nắp capo có thêm 3 cửa gió giả tạo điểm nhấn. Hyundai Kona N Line là phiên bản cao cấp nhất, bên cạnh các phiên bản 2.0, 2.0 Active và 1.6 Turbo. Xe được trang bị gói nâng cấp ngoại hình thể thao hơn. Hyundai Kona N Line có phần hông sắc nét hơn, cản sau được thiết kế mới và có thêm bộ khuếch tán, hệ thống ống xả kép. Các viền cửa sổ và phân mui sơn đen tạo sự tương phản với thân xe, đồng thời giúp xe trông thể thao và năng động hơn. Bộ mâm 18 inch 2 tone màu có thiết kế kiểu tua-bin. Bên trong, Hyundai Kona N Line khác biệt với bản tiêu chuẩn, ghế bọc da màu đen và chỉ khâu màu đỏ, bàn đạp ga và phanh dạng nhôm phay, cần số thiết kế thẳng đứng với sọc đỏ ở giữa. Logo N Line xuất hiện trên vô lăng, tựa lưng ghế,... Ngoài ra, xe có các tùy chọn vật liệu bọc như vải đen, da và da lộn. Không như mẫu N Line được ra mắt thế giới hồi tháng 4, Kona N Line tại Malaysia chỉ là bản nâng cấp ngoại hình, chính vì thế không có sự thay đổi dưới nắp capo. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi tăng áp, cùng hệ thống van biến thiên liên tục (CVVD). Động cơ này có công suất 195 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ 1.800 đến 4.500 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép 7 cấp là tùy chọn duy nhất trên động cơ này. Hyundai Kona N Line có công suất lớn hơn 20 mã lực so với động cơ 2.0L trên Kona tiêu chuẩn. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của mẫu SUV hạng B này là 7,7 giây. Tại Malaysia, giá xe Hyundai Kona N Line chưa được công bố nhưng sẽ cao hơn các phiên bản khác, bao gồm cả bản 1.6 Turbo, vốn có giá 151.888 RM (36.679 USD). Tại Việt Nam, Hyundai Kona đang bán thuộc bản tiền nâng cấp ra mắt từ 2018 và cũng có 3 phiên bản là 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo, giá bán 615-725 triệu đồng. Trong tháng 4, doanh số của Hyundai Kona tại Việt Nam đạt 442 xe, chỉ xếp thứ 3 trong nhóm SUV hạng B. Việc chậm thay đổi đã khiến mẫu xe này đánh mất vị thế dẫn đầu, bị những cái tên mới như Kia Seltos và Toyota Corolla Cross vượt mặt. Video: Xem chi tiết Hyundai Kona N Line thế hệ mới.

Trong buổi ra mắt trực tuyến của Hyundai Kona 2021 nâng cấp vào tháng trước, Hyundai đã tiết lộ phiên bản N Line thể thao của mẫu SUV hạng B. Hãng cho biết xe sẽ sớm ra mắt tại Đông Nam Á, cụ thể là tại Malaysia. Ở phiên bản nâng cấp 2021, Hyundai Kona N Line mới được tái thiết kế phần đầu, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, khe hút gió lớn hơn, bộ chia gió trước màu bạc và cánh tản nhiệt nằm ở góc cản. Trên nắp capo có thêm 3 cửa gió giả tạo điểm nhấn. Hyundai Kona N Line là phiên bản cao cấp nhất, bên cạnh các phiên bản 2.0, 2.0 Active và 1.6 Turbo. Xe được trang bị gói nâng cấp ngoại hình thể thao hơn. Hyundai Kona N Line có phần hông sắc nét hơn, cản sau được thiết kế mới và có thêm bộ khuếch tán, hệ thống ống xả kép. Các viền cửa sổ và phân mui sơn đen tạo sự tương phản với thân xe, đồng thời giúp xe trông thể thao và năng động hơn. Bộ mâm 18 inch 2 tone màu có thiết kế kiểu tua-bin. Bên trong, Hyundai Kona N Line khác biệt với bản tiêu chuẩn, ghế bọc da màu đen và chỉ khâu màu đỏ, bàn đạp ga và phanh dạng nhôm phay, cần số thiết kế thẳng đứng với sọc đỏ ở giữa. Logo N Line xuất hiện trên vô lăng, tựa lưng ghế,... Ngoài ra, xe có các tùy chọn vật liệu bọc như vải đen, da và da lộn. Không như mẫu N Line được ra mắt thế giới hồi tháng 4, Kona N Line tại Malaysia chỉ là bản nâng cấp ngoại hình, chính vì thế không có sự thay đổi dưới nắp capo. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi tăng áp, cùng hệ thống van biến thiên liên tục (CVVD). Động cơ này có công suất 195 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ 1.800 đến 4.500 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép 7 cấp là tùy chọn duy nhất trên động cơ này. Hyundai Kona N Line có công suất lớn hơn 20 mã lực so với động cơ 2.0L trên Kona tiêu chuẩn. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của mẫu SUV hạng B này là 7,7 giây. Tại Malaysia, giá xe Hyundai Kona N Line chưa được công bố nhưng sẽ cao hơn các phiên bản khác, bao gồm cả bản 1.6 Turbo, vốn có giá 151.888 RM (36.679 USD). Tại Việt Nam, Hyundai Kona đang bán thuộc bản tiền nâng cấp ra mắt từ 2018 và cũng có 3 phiên bản là 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo, giá bán 615-725 triệu đồng. Trong tháng 4, doanh số của Hyundai Kona tại Việt Nam đạt 442 xe, chỉ xếp thứ 3 trong nhóm SUV hạng B. Việc chậm thay đổi đã khiến mẫu xe này đánh mất vị thế dẫn đầu, bị những cái tên mới như Kia Seltos và Toyota Corolla Cross vượt mặt. Video: Xem chi tiết Hyundai Kona N Line thế hệ mới.