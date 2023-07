Hyundai Ioniq 5 N 2024 hiệu suất cao ra mắt, đe dọa VinFast VF8

Trong Lễ hội Tốc độ Goodwood 2023 hiện đang diễn ra tại Anh, hãng Hyundai đã chính thức vén màn phiên bản hiệu suất cao mới của dòng xe điện Ioniq 5. Đây là sản phẩm do bộ phận xe hiệu suất cao N của hãng Hyundai phát triển. Đồng thời, Hyundai Ioniq 5 N 2024 mới cũng là mẫu ôtô điện mang thương hiệu N đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc. Điểm nhấn đập vào mắt của SUV điện Hyundai Ioniq 5 N 2024 chính là màu sơn xanh dương nhám Performance Blue Matte đặc trưng của thương hiệu N. Bên cạnh đó, xe còn có những tùy chọn màu sơn khác như xanh Performance Blue, đen Abyss Black Pearl, xám Cyber Gray Metallic, xám nhám Ecotronic Gray Matte, xám Ecotronic Gray, trắng nhám Atlas White Matte, trắng Atlas White, vàng kim nhám Gravity Gold Matte và cam Soultronic Orange Pearl. Thay đổi tiếp theo của mẫu ô tô điện này so với Hyundai Ioniq 5 tiêu chuẩn nằm ở khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị hốc gió trung tâm nổi bật hơn với khe gió ở hai bên nhằm tăng hiệu suất làm mát. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba hình tam giác và bộ khuếch tán gió dành riêng cho Hyundai Ioniq 5 N 2024. Chưa hết, mẫu ôtô điện Hàn Quốc còn có ốp màu đen tương phản trên sườn xe. Những điểm nhấn màu cam Luminous Orange được áp dụng cho cả cản trước, cản sau lẫn bên sườn. Ở cản sau còn có thêm đèn phản quang với tạo hình bàn cờ. Không chỉ thay đổi thiết kế, Hyundai Ioniq 5 N 2024 còn dài hơn 80 mm so với bản thường nhờ bộ khuếch tán gió sau. Trong khi đó, vành la-zăng, lốp và hốc bánh mở rộng khiến bề ngang của xe tăng 50 mm. Riêng chiều cao của xe lại giảm 20 mm. Kích thước cụ thể của xe bao gồm chiều dài 4.715 mm, chiều rộng 1.940 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Nằm bên trong hốc bánh của xe là vành hợp kim nhôm với đường kính 21 inch và lốp Pirelli P Zero 275/35. Tiến vào bên trong mẫu ô tô điện này, người lái sẽ bắt gặp vô lăng thiết kế mới với logo "N" và những nút bấm để chọn chế độ lái cũng như kích hoạt tính năng N Grin Boost. Trên vô lăng còn có 2 nút bấm với logo "N" cũng như lẫy chuyển số để dùng tính năng sang số N e-shift và chế độ vận hành 1 bàn đạp N Pedal. Ngoài vô lăng, Hyundai Ioniq 5 N 2024 còn có cụm điều khiển trung tâm dành riêng cho xe với nửa dưới rộng hơn và đi kèm đệm đầu gối. Ghế N của xe có thiết kế như ghế xe đua và nằm thấp hơn 20 mm so với bản thường để đỡ cơ thể người ngồi tốt hơn khi ôm cua gấp. Tương tự ngoại thất, nội thất của xe cũng có những chi tiết với thiết kế bàn cờ như ốp bậc cửa và bàn đạp ốp kim loại. "Trái tim" của Hyundai Ioniq 5 N 2024 là 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. So với bản cao cấp nhất của Hyundai Ioniq 5 thông thường, mẫu ô tô điện này mạnh hơn 298 mã lực và 135 Nm. Khi người lái kích hoạt tính năng N Grin Boost, xe sẽ tạm thời tăng sức mạnh lên 641 mã lực và 770 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây và đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Với 2 mô-tơ điện nên Hyundai Ioniq 5 N 2024 đương nhiên có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Hệ thống N e-shift sẽ giả lập hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thêm vào đó là cụm pin lithium-ion 84 kWh mới với thời gian tăng dung lượng pin từ 10-80% bằng bộ sạc nhanh 180 kW chỉ 18 phút. Hiện quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin của xe chưa được công bố. Đặc biệt, Hyundai Ioniq 5 N 2024 còn có rất nhiều công nghệ hỗ trợ do thương hiệu N phát triển như hệ thống N Launch Control. Hệ thống này mang đến 3 mức độ bám đường khi xe đề pa. Bên cạnh đó là tính năng N Race giúp tối ưu hóa sức bền của xe, N Drift Optimiser để duy trì góc drift dễ dàng hơn, Torque Kick Drift giả lập đá côn tương tự xe dẫn động cầu sau dùng động cơ đốt trong, Track SOC tự động tính toán điện năng tiêu thụ trên mỗi vòng đua, N Torque Distribution để phân bổ mô-men xoắn giữa 2 cầu với 11 mức điều chỉnh và khóa vi sai chống trượt điện tử e-LSD trên cầu sau nhằm hỗ trợ/kiểm soát ôm cua. Hệ thống N Battery Pre-conditioning với 2 chế độ Drag và Track lại có tác dụng giữ pin ở nhiệt độ tối ưu. Để giả lập tiếng pô của động cơ đốt trong, hãng Hyundai trang bị công nghệ N Active Sound+ cho xe. Hệ thống này sử dụng 10 loa của xe (8 trong, 2 ngoài) để tạo ra 3 chế độ âm thanh khác nhau, bao gồm Ignition, Evolution và Supersonic. Trong đó, Ignition giả lập âm thanh động cơ xăng tăng áp 2.0L của thương hiệu N. Supersonic lại cung cấp âm thanh như động cơ máy bay chiến đấu với âm lượng thay đổi khi ôm cua. Hiện giá xe Hyundai Ioniq 5 N 2024 vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu SUV điện Hyundai Ioniq 5 N 2024 hiệu suất cao.

