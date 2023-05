Hyundai Ioniq 5 lắp ráp Việt Nam giá dự kiến đắt hơn VinFast VF8

Cuối năm ngoái, Tập đoàn Thành Công (TC Group) đã hé lộ sẽ lắp ráp thêm một số mẫu xe mới để phân phối tại Việt Nam, trong đó có Hyundai Ioniq 5 2023 mới. Theo TC Group, mẫu ôtô điện này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 7/2023. Có vẻ như TC Group sẽ giữ đúng kế hoạch này khi Hyundai Ioniq 5 lắp ráp trong nước đã được hoàn thiện. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bán ra thị trường Việt Nam vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Hiện giá xe Hyundai Ioniq 5 lắp ráp trong nước vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, xe sẽ có 2 phiên bản và bán ra chưa đến 1,5 tỷ đồng. Với giá bán này, Hyundai Ioniq 5 sẽ đắt hơn so với đối thủ VinFast VF8. Tại Việt Nam, VinFast VF8 có 2 phiên bản là Eco và Plus. Giá xe Vinfast VF8 bản Eco là 1,094 tỷ đồng nếu thuê pin và 1,478 tỷ đồng nếu mua pin. Hai con số tương ứng của phiên bản Plus là 1,263 tỷ đồng và 1,646 tỷ đồng. Không chỉ giá bán mà Hyundai Ioniq 5 còn gặp bất lợi lớn về mặt độ phủ trạm sạc so với đối thủ. Đáng tiếc là thông số kỹ thuật của Hyundai Ioniq 5 lắp ráp tại Việt Nam cũng chưa được hé lộ. Trong khi đó, chiếc Hyundai Ioniq 5 được trưng bày tại Việt Nam vào hồi tháng 4/2022 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và sử dụng pin có dung lượng 72,6 kWh. Cụm pin này cho phép xe chạy được 481 km sau một lần sạc đầy pin. Thời gian sạc pin với bộ sạc chậm AC là 6 tiếng và với bộ sạc nhanh DC là 57 phút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn Hyundai, Ioniq 5 sở hữu kích thước ngang ngửa VinFast VF8, bao gồm chiều dài 4.635 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Ngoài ra, xe còn có thể tích khoang hành lý 527 lít hoặc 1.587 lít nếu ghế sau gập xuống. Không chỉ có kích thước khá lớn, mẫu ô tô điện này còn sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng và mang phong cách đi trước thời đại. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha LED vuông vắn, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế dạng điểm ảnh (pixel) độc đáo. Tiếp đến là nắp ca-pô vỏ sò mượt mà, tay nắm cửa ẩn, bộ vành hợp kim 20 inch đa chấu với thiết kế khí động lực học và đèn hậu LED với thiết kế điểm ảnh. Bên trong Hyundai Ioniq 5 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được thiết kế theo phong cách phòng khách tại nhà nhằm tạo cảm giác ấm cúng, thân thuộc cho hành khách và có nhiều chất liệu thân thiện với môi trường. Xe có những trang bị tiện nghi như ghế bọc da chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch nối liền với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp hỗ trợ phanh, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, một số đại lý đã bán Hyundai Ioniq 5 cho khách hàng Việt Nam với số lượng hạn chế. Những chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nên có giá lên đến 1,9 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, Tập đoàn Thành Công (TC Group) đã hé lộ sẽ lắp ráp thêm một số mẫu xe mới để phân phối tại Việt Nam, trong đó có Hyundai Ioniq 5 2023 mới. Theo TC Group, mẫu ôtô điện này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 7/2023. Có vẻ như TC Group sẽ giữ đúng kế hoạch này khi Hyundai Ioniq 5 lắp ráp trong nước đã được hoàn thiện. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bán ra thị trường Việt Nam vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Hiện giá xe Hyundai Ioniq 5 lắp ráp trong nước vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, xe sẽ có 2 phiên bản và bán ra chưa đến 1,5 tỷ đồng. Với giá bán này, Hyundai Ioniq 5 sẽ đắt hơn so với đối thủ VinFast VF8. Tại Việt Nam, VinFast VF8 có 2 phiên bản là Eco và Plus. Giá xe Vinfast VF8 bản Eco là 1,094 tỷ đồng nếu thuê pin và 1,478 tỷ đồng nếu mua pin. Hai con số tương ứng của phiên bản Plus là 1,263 tỷ đồng và 1,646 tỷ đồng. Không chỉ giá bán mà Hyundai Ioniq 5 còn gặp bất lợi lớn về mặt độ phủ trạm sạc so với đối thủ. Đáng tiếc là thông số kỹ thuật của Hyundai Ioniq 5 lắp ráp tại Việt Nam cũng chưa được hé lộ. Trong khi đó, chiếc Hyundai Ioniq 5 được trưng bày tại Việt Nam vào hồi tháng 4/2022 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và sử dụng pin có dung lượng 72,6 kWh. Cụm pin này cho phép xe chạy được 481 km sau một lần sạc đầy pin. Thời gian sạc pin với bộ sạc chậm AC là 6 tiếng và với bộ sạc nhanh DC là 57 phút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn Hyundai, Ioniq 5 sở hữu kích thước ngang ngửa VinFast VF8, bao gồm chiều dài 4.635 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Ngoài ra, xe còn có thể tích khoang hành lý 527 lít hoặc 1.587 lít nếu ghế sau gập xuống. Không chỉ có kích thước khá lớn, mẫu ô tô điện này còn sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng và mang phong cách đi trước thời đại. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha LED vuông vắn, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế dạng điểm ảnh (pixel) độc đáo. Tiếp đến là nắp ca-pô vỏ sò mượt mà, tay nắm cửa ẩn, bộ vành hợp kim 20 inch đa chấu với thiết kế khí động lực học và đèn hậu LED với thiết kế điểm ảnh. Bên trong Hyundai Ioniq 5 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được thiết kế theo phong cách phòng khách tại nhà nhằm tạo cảm giác ấm cúng, thân thuộc cho hành khách và có nhiều chất liệu thân thiện với môi trường. Xe có những trang bị tiện nghi như ghế bọc da chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch nối liền với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp hỗ trợ phanh, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, một số đại lý đã bán Hyundai Ioniq 5 cho khách hàng Việt Nam với số lượng hạn chế. Những chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nên có giá lên đến 1,9 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam.